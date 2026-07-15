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Avtor:
Š. L.

Sreda,
15. 7. 2026,
12.23

Osveženo pred

50 minut

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slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let EuroBasket 2026 Belgija Danijel Radosavljević

Sreda, 15. 7. 2026, 12.23

50 minut

EP v košarki do 20 let, osmina finala

Slovenci v boj za četrtfinale

Avtor:
Š. L.

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slovenska košarkarska reprezentanca U20 : Izrael | Slovence čaka obračun z Belgijo. | Foto Aleš Fevžer

Slovence čaka obračun z Belgijo.

Foto: Aleš Fevžer

Po brezhibno opravljenem skupinskem delu EuroBasketa in prostem torku slovensko košarkarsko reprezentanco do 20 let danes čaka prvi dvoboj brez možnosti popravnega izpita. V osmini finala se bo ob 18.30 pomerila z Belgijo.

Po skupinskem delu so se v osmino finala prebile vse reprezentance, sistem tekmovanja pa določa, da se najboljša ekipa skupine D, torej Slovenija, pomeri z najslabšo reprezentanco skupine C, Belgijo, ki je na tem prvenstvu še brez zmage. Četrtfinaliste bodo dali dvoboji med Francijo in Poljsko, Hrvaško in Češko, Slovenijo in Belgijo, Litvo in Turčijo, Španijo in Romunijo, Nemčijo in Latvijo, Izraelom in Grčijo ter Srbijo in Italijo. Poraženci se bodo pomerili v boju za razvrstitev od 9. do 16. mesta. Belgija je v prvem delu z 58:81 klonila proti Španiji, z 69:84 je premoč priznala Grčiji ter s 54:67 izgubila še proti Hrvaški.

Mladi Slovenci so z odliko opravili s skupinskim delom. Led so prebili z ekipno zmago 77:54 nad Češko, recept ponovili dan kasneje z uspehom 90:77 proti Izraelu ter za konec s 95:51 igraje opravili še z Romunijo. Slovenija je s 87,3 točke na tekmo za Litvo druga najučinkovitejša reprezentanca turnirja. 

"Mislim, da smo skupinski del prvenstva izkoristili za uigravanje ekipe, saj priprav nismo opravili v polni zasedbi. Na vsako tekmo smo šli s pravim pristopom in delali na stvareh, ki smo jih morali izboljšati. Te tri tekme lahko ocenim kot pozitivne, a vemo, da skupinski del pravzaprav ne pomeni še ničesar. Morda smo si pripravili le nekoliko boljše izhodišče pred odločilnimi boji. Pravo prvenstvo se začne s tekmo proti Belgiji. Ostati moramo maksimalno zbrani. Od srede naprej si ne smemo privoščiti nobene napake," je pred srečanjem poudaril Mark Padjen.

EuroBasket 2026 do 20 let, osmina finala:

Sreda, 15. julij:

Lestvice po skupinskem delu:

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