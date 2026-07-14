Lovro Lapajne o posebni podpori očeta Bena: To mi res veliko pomeni

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je tudi na svoji tretji tekmi domačega evropskega prvenstva suvereno opravila svoje delo in po rutinirani zmagi nad Romunijo le še potrdila že prej zagotovljeno prvo mesto v skupini D ter najboljše izhodišče pred boji osmine finala, kjer Slovenijo v sredo najprej čaka boj z Belgijo. "Ni več prostora za napake, takšen je sistem, treba bo iti samozavestno, vemo, zakaj smo tukaj, in nimamo se česa bati," je prepričan Lovro Lapajne.

Tri tekme in tri več kot zanesljive zmage so izkupiček slovenskih košarkarjev v prvem delu domačega evropskega prvenstva do 20 let v ljubljanskih Stožicah. Slovenci so v ponedeljek s 95:51 odpihnili še Romunijo, ob visoki zmagi je bil s 17 točkami najučinkovitejši Mark Padjen, ki je bil iz igre nezgrešljiv, 14 točk pa je dodal Lovro Lapajne. "Skozi vse tri tekme smo se dvigovali, zdaj pa nas čaka glavni del prvenstva. Te četrte tekme so vedno težke, razburljive, veliko odločajo, tako da bo zanimivo, a verjamem v nas, v obračun lahko gremo samozavestno. Navijači nam pomagajo, verjamemo v sebe in naše delo," je po zadnji zmagi dejal Lapajne.

Tega s tribun v dresu z njegovo številko 13 spremlja in spodbuja tudi oče, sicer nekdanji legendarni rokometni reprezentančni vratar Beno Lapajne. "Z očetom imava odličen odnos, res ga imam rad in ga cenim. Ves čas se pogovarjava in on je eden tistih, ki najbolj verjamejo vame. To mi vedno tudi pove. To mi res veliko pomeni," čustev ob omembi očeta in nasvetov, ki mu jih poda kot nekdanji profesionalni športnik, ni skrival 19-letni košarkar.

Beno Lapajne Foto: Aleš Fevžer

Slovenski košarkarji so še enkrat več navdušili z borbeno, raznovrstno in ekipno predstavo, ki je bila recept za uspeh tudi na prvih dveh obračunih, v katerih Slovenci niso niti za trenutek klecnili pod pritiskom, ki ga prinaša domače prvenstvo in vloga enih izmed favoritov. "Na vseh tekmah smo pokazali izvrstno energijo in borbenost, tako da je temu sledil tudi rezultat. Nismo še pokazali vsega, kar znamo, lahko damo še več. Verjamem, da bomo samo še boljši. Nihče ne skriva, da ciljamo na najvišja mesta. Pokazali smo, česa smo sposobni, lahko dosežemo še več," je prepričan Vit Hrabar.

V sredo proti Belgiji za četrtfinale

Slovenci so si tako brez najmanjše praske zagotovili prvo mesto v skupini in se samozavestno podajajo v izločilne boje. Tam jih v sredo ob 18.30 najprej čakajo Belgijci, ki so prvi del v skupini C končali na zadnjem mestu brez zmage. Čeprav bodo Slovenci na papirju v izraziti vlogi favorita, pa so na prejšnjih dveh velikih tekmovanjih že občutili težavnost in pomembnost četrte tekme. Na evropskem prvenstvu do 18 let je ta generacija v boju za četrtfinale po veliki drami in preobratu po podaljšku strla Latvijo, lani na svetovnem prvenstvu pa pravo tako po drami še Argentino. Na obeh turnirjih je nato zasedba Danijela Radosavljevića posegla po zvezdah.

Vit Hrabar Foto: Aleš Fevžer

"To sta bila za nas kar velika šoka, potem smo se morali reševati, tako da upam, da smo se iz tega kaj naučili in bomo šli s pravo energijo v obračun z Belgijo. Med sabo si zaupamo, imamo odlično komunikacijo in to se kaže v naši igri, še posebej v obrambi," je Hrabar prepričan, da tokrat ne bodo dopustili takšnega scenarija.

Radosavljević: Igra obeta

K temu je prikimal tudi selektor Danijel Radosavljević. "Želim si, da ne bi bilo takšnih obračunov, a to je specifika četrtih tekem, ko v tem primeru Belgija po treh porazih ne čuti nobenega pritiska. A posvečamo se tudi mentalni pripravi in verjamem, da bomo od začetka tekme osredotočeni samo na stvari na igrišču," je dejal selektor.

"V skupinskem delu ni bilo težkih trenutkov, ko bi prišle do izraza tudi izkušnje, a s to generacijo smo prestali že marsikaj in verjamem, da se bomo tudi v težkih trenutkih znali odzvati na pravi način. Igra obeta, napadalno igramo lepo, imamo odprte mete, a ravno zgrešeni meti so trenutno naša največja težava, ker ne zadevamo v kontinuiteti. Ampak verjamem, da bo tudi to steklo. Predvsem me veselita odnos in lakota fantov," je dodal slovenski strateg.

"Predvsem veselita odnos in lakota fantov," poudarja Radosavljević. Foto: Aleš Fevžer

Da ni več prostora za napake, se dobro zaveda tudi Lapajne. "Takšen je sistem, treba bo iti samozavestno, vemo, zakaj smo tukaj, in nimamo se česa bati. Vemo, kaj nam je uspelo na zadnjih dveh velikih tekmovanjih, dobro smo trenirali," samozavesti ne skrivajo v slovenskem taboru.

"Vsaka sekunda na treningu ali tekmi nam zdaj koristi, da se še bolj uigramo – sploh ob predpostavki, da na pripravah nismo bili vsi. Naslednja tekma je Belgija, vse, kar smo storili do zdaj, se briše, prav je, da se fantje malce sprostijo, a od današnjega dne je fokus samo na Belgijcih. Če zmagaš, vemo, da sledi pot v četrtfinale, če izgubiš, pa te čaka, po domače povedano, liga za bedaka. Pomembno je, da imamo zmagovalno mentaliteto in da se nikogar ne bojimo. Samo na ta način bomo lahko uspešni," je še pristavil selektor.

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