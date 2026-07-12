Nedelja, 12. 7. 2026, 20.26
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EP v košarki do 20 let, skupinski del, 2. krog
Slovenski upi v Stožicah ugnali tudi Izraelce
Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je po zanesljivi sobotni zmagi nad Češko vknjižila drugo zmago evropskega prvenstva. V domačih Stožicah je z 90:77 premagala Izrael. Že v ponedeljek ob 18.30 jo čaka še zadnja tekma v skupinskem delu, nasproti ji bo stala Romunija, ki je še brez zmage. Izgubila je tako z Izraelom kot s Češko.
EuroBasket 2026 do 20 let, drugi krog:
Nedelja, 12. julij:
Slovenci so pričakovali zahtevnejši boj na parketu kot v soboto, ko so brez težav premagali Čehe, in dobili so ga. Prva četrtina proti Izraelu je bila zelo izenačena, za točko (21:22) so jo dobili gostitelji.
V drugi četrtini so ritem narekovali varovanci Danijela Radosavljevića, razpoložen je bil Aljaž Menič, ko je Lovro Lapajne v 15. minuti zadel trojko, so Slovenci povedli za 11 točk (34:23) in ohranjali tekmece na razdalji. Na glavni odmor so odšli s prednostjo devetih točk (45:36), Menič je v prvem polčasu dosegel 10 točk, Urban Kroflič 9. Slovenci so prednost ohranjali tudi v tretji četrtini, po kateri so vodili s 70:57.
Zadnjo tekmo v skupini D bo Slovenija odigrala v ponedeljek proti Romuniji prav tako ob 18.30. Na papirju je to najlažji tekmec v skupini D, saj je z Izraelom izgubil za deset točk, proti Češki pa danes s 66:93.
Vsi napredujejo v izločilne boje
Sistem tekmovanja na prvenstvih mlajših kategorij je nekoliko specifičen, saj se bo vseh 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Od srede dalje bodo potekali dvoboji na izpadanje. Skupina s Slovenijo se bo križala s Španijo, Hrvaško, Grčijo in Belgijo. Prva ekipa v skupini se bo pomerila z najslabšo druge skupine in obratno.
Ta generacija slovenskih košarkarjev (letnik 2006 in mlajši) se je z zadnjih dveh velikih tekmovanj, evropskega prvenstva 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.
EuroBasket 2026 do 20 let, drugi krog:
Nedelja, 12. julij:
Lestvica slovenske skupine:
Vse skupine: