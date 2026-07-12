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Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Nedelja,
12. 7. 2026,
20.26

Osveženo pred

3 minute

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EuroBasket 2026 slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let Izrael Danijel Radosavljević

Nedelja, 12. 7. 2026, 20.26

3 minute

EP v košarki do 20 let, skupinski del, 2. krog

Slovenski upi v Stožicah ugnali tudi Izraelce

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

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slovenska košarkarska reprezentanca U20 : Izrael | Slovenci se merijo z Izraelom. | Foto Aleš Fevžer

Slovenci se merijo z Izraelom.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je po zanesljivi sobotni zmagi nad Češko vknjižila drugo zmago evropskega prvenstva. V domačih Stožicah je z 90:77 premagala Izrael. Že v ponedeljek ob 18.30 jo čaka še zadnja tekma v skupinskem delu, nasproti ji bo stala Romunija, ki je še brez zmage. Izgubila je tako z Izraelom kot s Češko.

slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, Urban Kroflič
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EuroBasket 2026 do 20 let, drugi krog:

Nedelja, 12. julij:

Slovenci so pričakovali zahtevnejši boj na parketu kot v soboto, ko so brez težav premagali Čehe, in dobili so ga. Prva četrtina proti Izraelu je bila zelo izenačena, za točko (21:22) so jo dobili gostitelji.

V drugi četrtini so ritem narekovali varovanci Danijela Radosavljevića, razpoložen je bil Aljaž Menič, ko je Lovro Lapajne v 15. minuti zadel trojko, so Slovenci povedli za 11 točk (34:23) in ohranjali tekmece na razdalji. Na glavni odmor so odšli s prednostjo devetih točk (45:36), Menič je v prvem polčasu dosegel 10 točk, Urban Kroflič 9. Slovenci so prednost ohranjali tudi v tretji četrtini, po kateri so vodili s 70:57.

Zadnjo tekmo v skupini D bo Slovenija odigrala v ponedeljek proti Romuniji prav tako ob 18.30. Na papirju je to najlažji tekmec v skupini D, saj je z Izraelom izgubil za deset točk, proti Češki pa danes s 66:93.

Vsi napredujejo v izločilne boje

Sistem tekmovanja na prvenstvih mlajših kategorij je nekoliko specifičen, saj se bo vseh 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Od srede dalje bodo potekali dvoboji na izpadanje. Skupina s Slovenijo se bo križala s Španijo, Hrvaško, Grčijo in Belgijo. Prva ekipa v skupini se bo pomerila z najslabšo druge skupine in obratno.

Ta generacija slovenskih košarkarjev (letnik 2006 in mlajši) se je z zadnjih dveh velikih tekmovanj, evropskega prvenstva 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.

EuroBasket 2026 do 20 let, drugi krog:

Nedelja, 12. julij:

Lestvica slovenske skupine:

Vse skupine:

Slovenija U19 Danijel Radosavljević
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