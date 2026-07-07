Po koncu članskih obveznosti bodo ob koncu tedna v ospredje prišli košarkarji v starosti do 20 let, ki jih v soboto v Stožicah čaka vrhunec generacije z začetkom Eurobasketa do 20 let. Slovenci so v ponedeljek na generalki izgubili z Italijani, vendar se na turnir kljub številnim preprekam in težavam podajajo optimistični. "Če bi si pred pripravami zamislil najtežjo pot, mislim, da si še vedno ne bi zadal tega, kar smo mi prestali," je dejal selektor Danijel Radosavljević.

"Spopadli smo se s številnimi izzivi, od poškodb do mature, trije igralci so morali v člansko reprezentanco … če pod vse skupaj potegnemo črto, je bila izredno težka pot," se je proti pripravam v zadnjem mesecu ozrl selektor Danijel Radosavljević. Z izbrano vrsto se na turnir podaja z najvišjimi cilji, vendar bo pot vse prej kot enostavna. Številna opozorila so v slovenskem taboru dobili tudi čez priprave. Že na začetku je zaradi poškodbe odpadel Žak Smrekar, ki je bil lani uvrščen v najboljšo peterko svetovnega prvenstva do 19 let.

Zatem je zaradi obveznosti v ligi NCAA rdečo luč prejel Mark Morano Mahmutović, za nameček so zaradi težav s kadrom svojo tarčo proti reprezentanci košarkarjev v starosti do 20 let obrnili tudi v članski vrsti, od koder si je Aleksander Sekulić "izposodil" Urbana Krofliča, Marka Padjena in na koncu tudi Vita Hrabarja. Ob omembi dogajanja si je trenutek za razmislek moral vzeti tudi Radosavljević, vendar nato nadaljeval: "Naredili smo, kar smo si zadali, in mislim, da lahko gremo na to prvenstvo zelo pozitivno naravnani. Verjamem, da bomo gledali uspešno Slovenijo."

Foto: KZS/GB

Generalka z izključitvijo selektorja

Na zadnji tekmi pred prvenstvom so oslabljeni Slovenci v ponedeljek s 73:76 v Stožicah izgubili z Italijo. Srečanje je slovenski selektor sicer končal predčasno, saj je v drugi četrtini ob sporni sodniški odločitvi popolnoma izgubil živce in ga je slovenski sodnik izključil. "Temu dogodku ne bi namenjal preveč pozornosti, zgodilo se je, kar se je zgodilo. Tisti, ki so videli, kakšno je bilo stanje, pač vedo, o čem govorimo. Tudi sam sem preveč burno odreagiral, mogoče namerno, ne vem, mogoče sem tudi potreboval neko reakcijo igralcev, da vidim, kako bodo odreagirali na tovrsten položaj," je dejal Radosavljević.

Slovenci so v pripravljalnem obdobju dvakrat igrali proti Italiji, obe tekmi so izgubili. "To je bila druga tekma proti Italiji v treh dneh. Slabo smo krenili v obračun, hitro smo si nabrali velik zaostanek, pa se potem tudi lepo vrnili, nato spet slabo krenili v tretji del tekme, se znova vrnili in celo povedli. Na koncu sicer nismo zdržali, ampak na splošno je bilo veliko nihanj, kar je pri mladih košarkarjih pogost pojav. Kar se tiče karakterja ekipe, mislim, da nobena ekipa ne bo imela takšnega karakterja kot mi, saj vemo, da sploh še nismo v popolni postavi. Verjamemo v to, kar delamo, bila je pozitivna tekma, čeprav rezultatsko ni bila uspešna. Kljub temu sem fantom v garderobi čestital. Če bi še malce bolje metali proste mete, bi to tekmo zagotovo dobili. Verjamem, da bomo do prvenstva to popravili," je dejal slovenski selektor.

Med drugim se bo v sredo ekipi pridružil Urban Kroflič. Foto: Filip Barbalić

Vrača se trojica nosilcev

Zdaj bo do konca na pripravah lahko vnovič pozdravil tudi trio Kroflič, Padjen in Hrabar. "Vsi trije fantje poznajo moj sistem, vse skupaj smo od lani še nadgradili. Pred prvenstvom nas čaka še nekaj treningov, ti fantje so košarkarsko zelo inteligentni in hitro sprejemajo informacije, tako da po mojem mnenju ne bo težav. Ozračje v tej reprezentanci je vedno dobro, tudi zdaj ni nič drugače. Ti fantje so že nekaj časa skupaj, se dobro poznajo in so dobri prijatelji. Poleg tega igrajo zelo lepo košarko in se borijo drug za drugega," je še dodal.

Selektorja pred začetkom prvenstva sicer čaka še nehvaležno delo, saj se bo moral zahvaliti še štirim košarkarjem. "V četrtek ali petek bo padla dokončna odločitev, nameraval sem se že prej zahvaliti štirim, ki ne bi bili del ekipe, ampak so fantje na treningih in tekmah pokazali še več, kot sem pričakoval. Spravili so me v dilemo, tako da nas v strokovnem štabu čakata še težko delo in temeljit premislek izbrati dvanajsterico."

Za uvod v soboto

Slovenska reprezentanca bo skupinski del prvenstva igrala v skupini D. Uvodni tekmec mladih Slovencev bo 11. julija Češka, sledila bo tekma proti Izraelu, skupinski del pa bodo zaključili proti Romuniji. Po dnevu premora sledijo izločilni boji, ki se začnejo v sredo, 15. julija. Posebnost sistema tekmovanja je, da se v osmino finala uvrsti vseh 16 reprezentanc, kar pomeni, da bo le ena tekma odločala o usodi vseh reprezentanc, ki bodo nastopile na prvenstvu. Zmagovalci bodo napredovali v četrtfinale in ostali v boju za medalje, medtem ko bodo poražene ekipe nadaljevale tekmovanje v razigravanju za mesta od 9 do 16.

Žak Smrekar bo manjkal zaradi poškodbe. Foto: Aleš Fevžer

Cilj generacije, ki je na velikih tekmovanjih že osvojila dve medalji, je jasen in ga ne skrivajo. Želijo si odličja, kljub nekaterim težavam pa ne odstopajo od boja za zlato. "V tem trenutku bi bil z bronom razočaran, vendar bomo videli, kakšen bo splet okoliščin in kaj bi morebiten bron pomenil v tistem trenutku. Kot trener ciljam na najvišje, vendar sem hkrati realen." Med širše favorite spadajo reprezentance Francije, Španije, ki je v zadnjih letih sicer nekoliko padla, Nemčija je bila do zdaj dominantna, vendar letos v Ljubljano ne prihaja z najmočnejšo postavo, ima pa res širok nabor igralcev. Tu so še Litva, pa seveda Srbija in tudi Italija.

Poseben preizkus bo to tudi za 35-letnega slovenskega stratega. "Mogoče bo kdo rekel, da sem malce bolj živčen in nestrpen, vendar glede tega iskreno ne čutim nobenega pritiska ali potrebe po dokazovanju. Vse skupaj vidim kot dobro priložnost, kot izziv, s katerim se bomo spopadli. Verjamem, da smo na dobri poti in da bo nas tudi med prvenstvom doletelo malce več sreče kot do zdaj. Moja želja je, da na vsaki naslednji tekmi pokažemo boljšo igro. Kaj bo to prineslo, ne vem, si pa vsekakor želimo v četrtfinale. Po tem je vse mogoče."

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