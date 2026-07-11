Košarkarska parketa v dvorani Stožice sta od danes polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot ogrevalni potekajo tekme evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za najvišja mesta, uvodni dvoboj pa jo čaka ob 18.30 s Češko.

V sedmih tekmovalnih dneh bo v Stožicah odigranih 56 tekem, prvak pa bo znan v nedeljo, 19. julija. Naslov branijo Italijani. Slovenija igra v skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo. Prve tri tekme skupinskega dela bodo pomembne predvsem za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji, saj se v osmino finala uvrsti vseh 16 reprezentanc.

Selektor slovenske reprezentance Danijel Radosavljević je dan pred začetkom tekmovanja sporočil dvanajsterico igralcev. To so Mark Ciperle, Samed Grošić, Mark Padjen, Lovro Bolhar, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Lovro Lapajne, Bine Plut, Aljaž Menič, Lovro Faganel in Filip Petkovski.

Generacija igralcev letnik 2006 in mlajši se je z zadnjih dveh tekmovanj vrnila z bronastima medaljama. 2024 jo je osvojila na evropskem prvenstvu na Finskem, 2025 pa na svetovnem prvenstvu v Lozani.

Tudi v Ljubljani ima zasedba, ki jo že vrsto let vodi Radosavljević, visoke cilje. "Cilje smo že večkrat izpostavili, a zame je bolj pomembno, da bo ta reprezentanca obdržala karakter, ki jo je krasil v preteklosti. To so borbenost, ekipni duh, predvsem pa zmagovalna miselnost. Verjamem, da bomo na koncu vsi zadovoljni z doseženim in prikazanim," je izpostavil selektor Radosavljević.

EuroBasket 2026 do 20 let, prvi krog:

Sobota, 11. julij:

Lestvice: