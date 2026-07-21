Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
21. 7. 2026,
20.48

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Sebastian Kurz Janez Janša Janez Janša Izrael

Torek, 21. 7. 2026, 20.48

19 minut

Nekdanji avstrijski kancler Kurz Janši predstavil orodje za kibernetsko varnost

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sebastian Kurz | Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Fotografija Sebastiana Kurza je iz nemške televizijske pogovorne oddaje jeseni lani. | Foto Guliverimage

Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Fotografija Sebastiana Kurza je iz nemške televizijske pogovorne oddaje jeseni lani.

Foto: Guliverimage

Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja, poročata časnik Večer in Dnevnik Televizije Slovenija.

V kabinetu premierja Janeza Janše so obisk Sebastiana Kurza potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave, poroča Večer. "Na srečanju so bile predstavljene njihove tehnološke rešitve, namenjene državam za krepitev kibernetske varnosti," so med drugim povedali v uradu. Zagotovili so še, da bo odločanje o morebitnih nadaljnjih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki.

S kom se je srečal Kurz v Ljubljani?

Po poročanju časnika je imel nekdanji avstrijski kancler v Ljubljani tri lobistične stike. Kot je navedeno v aplikaciji Erar naj bi se osebno dvakrat sestal z Janšo. Poleg tega pa naj bi obiskal tudi predstavnika urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.

Sebastian Kurz
Novice Dobra novica za nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza

Kurz, ki je nekoč veljal za čudežnega dečka evropskih konservativcev, je nazadnje do leta 2021 vodil koalicijsko vlado ÖVP in Zelenih, nakar je zaradi obtožb o korupciji jeseni 2021 odstopil. Decembra istega leta je napovedal popoln odhod iz politike ter postal podjetnik in lobist.

Skupno plezanje na Triglav leta 2020

Janša je kot predsednik vlade septembra 2020 takrat še kanclerja Kurza gostil na delovnem obisku. Po pogovorih v Ljubljani sta se politika nato skupaj odpravila plezati v severno steno Triglava.

Sebastian Kurz
Novice Je ta politični plejboj prinesel nesrečo Sebastianu Kurzu?
Sebastian Kurz
Novice Jih sploh lahko še kdo reši pred pogubo?
Sebastian Kurz
Novice Kurz po umiku iz politike v menedžerske vode
Sebastian Kurz
Novice Kurz se bo zaposlil pri ameriškem vlagatelju
Sebastian Kurz
Novice V Epsteinovih dokumentih omenjen tudi nekdanji avstrijski kancler Kurz
Sebastian Kurz
Novice Veliki met Sebastiana Kurza: Najprej obsojen, nato so pritekli milijoni
Sebastian Kurz
Novice Zakaj Angela Merkel v svojih spominih ni omenila Sebastiana Kurza
Sebastian Kurz Janez Janša Janez Janša Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.