Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v soboto z več kot zanesljivo zmago nad Češko (77:54) odprla letošnje domače evropsko prvenstvo. "Sigurno je bilo prisotne malce več nervoze, za vse nas je to prvič da igramo doma," je po prvi kljukici na seznamu tekmecev povedal kapetan Urban Kroflič, ki je napram zadnji reprezentančni akciji v članskem dresu, tokrat našel razlog za zadovoljstvo in nasmeh.

Manj kot teden dni po težkem porazu slovenske članske izbrane vrste v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 je v Stožicah v teh dneh znova v ospredju košarka, v glavni vlogi pa reprezentance do 20 let. Med njimi tudi Slovenija, ki si želi na domačih tleh dodati piko na i ob dosežkih te generacije na velikih tekmovanjih. In če je bil Urban Kroflič v ponedeljek ob odhodu z igrišča proti Švedski precej mrkega obraza, je le nekaj dni kasneje kot kapetan mladinske zasedbe po gladki zmagi nad Češko z nasmehom spregovoril o uspešno prebitem ledu.

"Malce več je bilo nervoze, za vse nas je to prvič da igramo doma, ob tem bi se zahvalil tudi navijačem, ki so nas podprli v res lepem številu. Lepo je bilo videti naše navijače in bi vsem rad zahvalil za podporo. Lep občutek je igrati doma," je dejal. "Čestital bi mojim soigralcem in štabu za to prvo zmago. Predvsem sem zadovoljen kako smo igrali v obrambi, pustili smo jih na 54 točkah, kar ni zanemarljivo. Zdaj smo z glavami že pri počitku, pa tudi pri Izraelu. Predvsem je pomembno, da igramo dobro obrambo, dobro smo telesno pripravljeni, kar moramo izkoristiti v našo prid," je dejal Kroflič, ki je dosegel 12 točk.

V Stožicah se je zbralo okoli tisoč navijačev. Foto: Aleš Fevžer

Ta je del priprav zaradi članskih reprezentančnih obveznosti tako kot Mark Padjen in Vit Hrabar izpustil. "Nekaj stvari je drugačnih, a s fanti se poznamo že res dolgo, poznamo sistem. "Gremo tekmo za tekmo, imamo dober strokovni štab, ki nas zna pripraviti na vsak obračun posebej," je še dodal.

Slovenci hitro pokazali svojo (pre)moč

Slovenci so z izjemo prvih dveh minut stvari hitro postavili na svoje mesto, že prvo četrtino so dobili z 22:11, prednost pa je nato le še rastla. Zasedba Danijela Radosavljevića je blestela predvsem v obrambnih nalogah, Češka je ob le dobrih 21 odstotkih zadetih metov iz igre srečanje končala le pri 54 točkah. Ob tem so gostje izgubili kar 17 žog. "V garderobi je bila glavna tema obramba, pohvalil sem fante, ker so prejeli le 54 točk, od tega so gostje zadeli tudi kar nekaj težkih metov. Vse izhaja iz obrambe, kar smo poudarjali že pred prvenstvom in ravno to lahko doda tisto nekaj več, da si na koncu na prvenstvu uspešen," pa je po koncu dejal selektor Radosavljević.

"To je bila ekipna zmaga, led je prebit. Mogoče je bila na papirju lahka tekma, a vedeli smo, da gre za neugodno ekipo, da igrajo atipično in je bilo potrebno biti dosleden, kar smo tudi izpolnili. Ta zmaga pa vliva samozavest za nadaljevanje in bo vse skupaj še lažje. Ne bi izpostavljal posameznikov, imamo več sistemov igre, tako da lahko igramo na več načinov, mogoče sem na koncu celo nekoliko ubil igro, ko smo imeli na parketu štiri visoke košarkarje. Veliko je odvisno tudi od nasprotnika, kako bodo igrali proti nam in se bomo prilagajali," je še dodal.

Danijel Radosavljević je bil lahko zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Aleš Fevžer

Nedelja prinaša srečanje z Izraelom

Kljub uspešnemu začetku in pregovorno najtežji tekmi velikih tekmovanj, kakor pogosto označijo prve obračune na turnirjih, pa so Slovenci ostajajo z nogami trdno na tleh. "Ne smemo prehitevati stvari, da ne bo slučajno kakšnega spodrsljaja. Led smo prebili, odigrali dobro tekmo, zdaj pa je to vse že za nami. Tudi na naslednjih tekmah moramo dati vse od sebe," se je proti naslednjemu tekmecu že obrnil Kroflič.

Danes ob 18.30 Slovence že čaka srečanje z Izraelom, ki je bil tako kot Slovenija na svoji prvi tekmi prvenstva uspešen, potem ko je z 78:68 ugnal Romunijo. "Izrael je zelo neugoden, s to generacijo smo dvakrat igrali proti njim in dvakrat smo zmagali, a slovijo po temu, da veliko menjajo obrambo, da so zelo agresivni in igrajo hitro košarko," je še opozoril slovenski selektor.

Srečanje si je v družbi sina Tea ogledal tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič. Foto: Aleš Fevžer

Sistem tekmovanja na prvenstvih mlajših kategorij je nekoliko specifičen, saj se bo vsej 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Od srede dalje bodo potekali dvoboji na izpadanje. Skupina s Slovenijo se bo križala s Španijo, Hrvaško, Grčijo in Belgijo. Prva ekipa v skupini se bo pomerila z najslabšo druge skupine in obratno.

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