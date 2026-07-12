Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je pred petimi leti na olimpijskih igrah v Tokiu blestel v državnem dresu kot še nikoli. Proti Argentini je v 31 minutah prispeval neverjetnih 48 točk, dodal 11 skokov, pet skokov in kar tri blokade, kar pa je še pomembneje, je Slovenija vpisala veliko zmago in svetovne podprvake iz Južne Amerike nadigrala s 118:100. To je bila nepozabna predstava, katere se košarkarski sladokusci spominjajo z izjemnim občudovanjem.

To poletje je drugačno. Luka Dončić po dolgih letih in odrekanjih ne pomaga slovenski košarkarski reprezentanci, življenjske okoliščine so ga kljub veliki ljubezni in pripadnosti do državnega dresa prisilile v drugačen razplet. Se pa lahko slovenski košarkarski zanesenjaki s ponosom spominjajo vsega lepega, kar je znal eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih obrazov svetovne košarke v poletnih mesecih postoriti za domovino. Pred petimi leti je denimo blestel na olimpijskem turnirju v Tokiu. Takrat je zasedba Aleksandra Sekulića čutila posebno energijo. Prvič je nastopila v elitni druščini in se potegovala za olimpijske medalje. In kdo bi si mislil, da bo pozneje od nje oddaljena tako malo. Praktično le za en koš. Za eno akcijo v polfinalnem trilerju s Francijo.

Vrhunci Luke Dončića na dvoboju z Argentino:

Luka Dončić debut game on Olympic games for Slovenia vs Argentina 🔥



48 points

11 rebounds

5 assists

3 blocks

in 31 minutes pic.twitter.com/CspWeLUT4n — Luka Updates (@LukaUpdates) July 10, 2026

Olimpijska izkušnja se za slovenske košarkarske junake ni mogla začeti bolje. V uvodnem nastopu so nadigrali svetovne podprvake Argentino, svetovno javnost pa je s senzacionalno predstavo, s katero je dokazal svojo košarkarsko genialnost in nesporno znanje, navdušil Luka Dončić. Pri 22 letih je dal vetra Argentincem. Prispeval je 48 točk, 11 skokov in pet asistenc, dodal tudi tri blokade, selektor poražene ekipe pa je po Dončićevi simultanki, ki je Sloveniji pomagala do odločne zmage s 118:100, lahko le pripomnil: Analiza tekme se lahko imenuje Luka Dončić.

Dončićeva nova definicija olimpijske izjemnosti

Kaj vse je uspelo takrat Dončiću? Sposodili smo si besede Sportalovega poročevalca na zgodovinski tekmi. Martin Pavčnik je leta 2021 v Tokiu v živo prisostvoval spektaklu, ki je žal, to so bili časi zloglasnega koronavirusa, potekal v prazni dvorani. Dogajanje je pospremil z naslovom Dončićeva nova definicija olimpijske izjemnosti in zapisal: "Predstava, pod kakršno se je na svojem krstnem olimpijskem nastopu, za nameček proti aktualnim svetovnim podprvakom in tradicionalnim kandidatom za olimpijsko odličje, podpisal Luka Dončić, spada med najboljše v zgodovini Fibinih reprezentančnih tekmovanj. Morda celo najboljšo. Ne le zaradi zavidanja vredne osebne statistike, temveč tudi ali pa kar predvsem zaradi vpliva na ekipo in rezultat. In tekmeca. Izjemni Ljubljančan, za katerega zdaj pač ni več mogoče zapisati neverjetni, saj je z njim na parketu verjetno vse, se je znova, kot tako radi poudarjajo njegovi nekdanji trenerji iz otroštva in oče Saša – igral," je Sportalov poročevalec na zadnjih olimpijskih igrah na Japonskem izpostavil, kako je imel vroči Dončić pri rezultatu 21:13 za Slovenijo v šesti minuti na svojem računu že 15 točk.

Argentina v uvodnem srečanju olimpijskega turnirja na Japonskem ni mogla do živega takratnemu razigranemu zvezdniku Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Številke pa so le rasle in postajale še bolj razkošne in veličastne. Ob koncu prvega polčasa je pri vodstvu Slovenije z 20 točkami (62:42) v njegovi statistiki pisalo 31 točk, osem skokov in dve asistenci. Tekmo je po 31 minutah končal z 48 točkami (drugi najboljši individualni dosežek na OI – več, 55 točk, je leta 1988 dosegel le legendarni, žal že pokojni Brazilec Oscar Schmidt), 11 skoki, petimi asistencami in tremi blokadami. Na njem se je zvrstilo več obrambnih igralcev, a so vsi ostali praznih rok.

"Analiza tekme se lahko imenuje Luka Dončić. On je pač najboljši na svetu. Res, težko je analizirati tekmo, ko je nekdo tako zelo dominanten. Pripravljeni smo bili nanj. Računali smo tudi s tem, da bo dosegel nekaj točk. A je hitro uvidel, kakšna je naša strategija. Izkoristil jo je. Mi smo nato spreminjali igro, a se je prilagajal tudi on. Nič nismo mogli storiti. Vem, zveni kot izgovor. Toda izjemen je," je po tekmi novinarsko konferenco odprl argentinski selektor Sergio Hernandez in dodal: "V čast nam je igrati na tekmi s takšnim igralcem. Žal mi je, da sem to rekel. A tako pač je. On je najboljši igralec na svetu, vključujoč ligo NBA."

Dončić: Ne zanimajo me rekordi

"Argentina je odlična ekipa. Ima izjemne posameznike. To smo vedeli. A smo se tudi dobro pripravili," je bil po tekmi, v svojem slogu, manj zgovoren pred mikrofoni kot na parketu prvi zvezdnik slovenske košarke. "Ne zanimajo me rekordi, ne zanimajo me točke. Tu sem zaradi pomoči ekipi. Tu sem zaradi zmag. Pridejo boljše in pridejo slabše tekme. Vemo pa, po kaj smo prišli. Čutim, da je vse, kar se dogaja, nekaj posebnega. Prvič smo na olimpijskih igrah. To je nekaj velikega za našo državo," je pojasnil Luka.

Kako se je na izjemno predstavo Dončića odzval nekdanji argentinski as Manu Ginobili:

Tremendo dominio del juego de parte de Doncic. 31 pts en un tiempo. Una bestia. — Manu Ginobili (@manuginobili) July 26, 2021

"Izjemna igra in prevlada Dončića. 31 točk v enem polčasu. Zver!" je na (takratnem) Twitterju zapisal nekdanji argentinski košarkar Manu Ginobili.

Vodili tudi s +30

Čeprav je Dončić sam dosegel kar polovico slovenskih točk v prvem polčasu, pa je treba poudariti, da so mu učinkovito sledili tudi soigralci ter ga zgledno dopolnjevali. Predvsem Američan Mike Tobey, ki je poosebljal slovensko premoč v skoku. Tudi Vlatko Čančar je pokazal nekaj trikov iz svoje zakladnice, medtem ko pa je zunanja linija potrpežljivo čakala na žoge. Tudi Zoran Dragić, ki se je v zgodovino zapisal s prvim olimpijskim košem za Slovenijo.

Argentina : Slovenija, foto: Fiba/Guliverimage:

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Zgodovinski pa ni bil le prvi koš, temveč vsa tekma. Slovenski "moment" pa se še zdaleč ni razblinil po divjem prvem polčasu (62:42). Argentinski poskus preobrata je bil namreč v tretji četrtini kratkega daha. Zimzeleni Luis Scola je sicer pokazal, da kljub 41 letom še zdaleč ni za odpis. Tudi Facundo Campazzo in Gabriel Deck sta na trenutke izkoristila kakšno slovensko obrambno vrzel. A prave priložnosti za strnjeno obdobje argentinske moči ni bilo. Ne ob tako zavzeti in enotni Sloveniji. Dovolj pove, da je bil že v tretji četrtini na semaforju rezultat 82:52. Pa se je kljub temu iz zvočnikov prazne dvorane tudi v nadaljevanju še večkrat slišalo: "Luuukaaaa Dooončiiić!"

Slovenija je na krilih Luke Dončića na olimpijskem turnirju v Tokiu osvojila imenitno, a vseeno nehvaležno četrto mesto. Foto: FIBA

Ob na koncu povsem demoraliziranih Argentincih se je tekma končala z rezultatom 118:100. Slovenija je dobila zalet, ki jo je pozneje popeljal skoraj do zgodovinske medalje. Ni kaj, to je bil dvoboj, ko je Luka Dončić dokazal svetu, da ni s tega planeta. Zgodilo se je pred slabimi petimi leti.