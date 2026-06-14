Od Treh kraljev do svetovnega vrha: začetek velike zgodbe Primoža Rogliča

Pred začetkom 32. dirke Po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem znova povezala slovenske ceste in se po dolgih letih vrnila na Vršič, se v rubriki Skok v športno preteklost vračamo v leto 2015. Natančneje v 20. junij, ko je Primož Roglič na kraljevski etapi s ciljem na Treh kraljih, ki so jo dodatno začinile dež in nižje temperature, dosegel eno najpomembnejših zmag na začetku kolesarske kariere.

Ko danes govorimo o Primožu Rogliču, govorimo o olimpijskem prvaku, zmagovalcu Gira, Vuelte, številnih enotedenskih dirk in enem največjih kolesarjev svoje generacije. A junija 2015 je bila zgodba precej drugačna. Roglič je bil takrat še "nekdanji smučarski skakalec", ki je iz leta v leto hitreje odkrival zakonitosti kolesarskega sveta, nihče pa si ni predstavljal, da bo 11 let pozneje v njegovem kolesarskem življenjepisu 91 profesionalnih zmag, tudi na tritedenskih dirkah, ter zlata olimpijska medalja.

In prav na Treh kraljih, na 178,5 kilometra dolgi tretji etapi dirke Po Sloveniji od Dobrovnika do smučarskega središča nad Slovensko Bistrico, ki jo obujamo iz spomina, je 20. junija 2015 naredil enega najpomembnejših korakov od obetavnega slovenskega kolesarja do imena, ki ga je začel resno spoznavati tudi širši kolesarski svet.

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Vzpon za rumeno majico

Že pred začetkom 22. dirke Po Sloveniji je bilo jasno, da bo ena ključnih točk prav vzpon na Tri kralje. V taboru novomeške Adrie Mobil so pred dirko stavili na izkušenejšega Radoslava Rogino in vse bolj prepričljivega Rogliča, ki je v tisti sezoni navdušil z drugim mestom na VN Izole, kjer ga je premagal le Gregor Mühlberger, danes član ekipe Decathlon CMA CGM Team, bil peti na Istrski pomladi, najboljši hribolazec na etapni italijanski dirki Coppi e Bartali, drugi v skupnem seštevku Dirke po Hrvaški in zmagovalec dirke po Azerbajdžanu.

V ekipi so poudarjali, da je Roglič od prestopa iz skokov v kolesarstvo ogromno napredoval tudi v taktiki, ob tem pa naj bi mu ustrezal tudi kratek uvodni kronometer, ki ga je končal na 16. mestu. A to je bil šele uvod v to, kar ga je postavilo v središče pozornosti.

Na zmagovalnem odru z MIkelom Nievejem in moštvenim kolegom Rogino Foto: Guliverimage

Domače znanje in napad na Treh kraljih

Roglič je v kraljevski etapi s ciljem na Treh kraljih večji del druge polovice zaključnega vzpona prevozil sam v ospredju. Vzpon je namreč dobro poznal, ker njegova žena Lora Roglič Klinc prihaja iz Hoč, ki so manj kot 20 kilometrov oddaljene od Slovenske Bistrice.

Napadel je odločno, morda celo nekoliko prezgodaj. V ozadju sta se mu približevala izkušeni Španec Mikel Nieve, član bogate in trofejne britanske ekipe Sky, in Rogličev moštveni kolega Rogina.

V zadnjih metrih se je zdelo, da se bo Rogličev pobeg končal tik pred ciljem. Nieve ga je ujel, skupaj z njim tudi Rogina, toda Zasavec je imel v nogah še dovolj moči za zadnji pospešek. V ciljnem sprintu trojice je bil najmočnejši in je na Treh kraljih slavil pred Nievejem in Rogino. Zmaga mu je prinesla tudi rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.

"Komaj sem čakal ciljno črto"

"Komaj sem čakal ciljno črto, da je konec tega dirkanja proti vrhu. Zmrznil sem že med vožnjo po Ritoznoju, nisem čutil rok. Na srečo je nehal padati dež. Vse sem poizkušal, da se konča v našo korist. Jaz in Rado sva bila glavna kandidata. Skupaj sva se dogovorila o taktiki in skušal sem čim več izpleniti," je po uspehu povedal Roglič.

Novega lastnika je na Treh kraljih dobila tudi bela majica za najboljšega mladega kolesarja. Nadel si jo je Domen Novak iz Adrie Mobila, ki je zamenjal Marka Pavliča iz Radenske.

Trije kralji so bili pomembni tudi za Domna Novaka, saj je po etapi oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja in jo jo uspešno pripeljal do Novega mesta. Foto: Guliverimage

Dan, ko je Adria Mobil dobila veliko potrditev

Za Adrio Mobil je bila to izjemna etapa. Roglič je zmagal, Rogina je bil tretji, novomeška ekipa pa je pokazala skupinsko dominacijo na domači dirki. V skupnem seštevku je Roglič po tretji etapi vodil pred Nievejem, zadnji dan pa na ravninski etapi od Rogaške Slatine do Novega mesta samo še potrdil skupno zmago na slovenski pentlji, kjer so takrat zmagovalcu podeljevali rumeno majico, medtem ko danes v skladu s sloganom Fight for Green najboljšemu podelijo zeleno majico.

Foto: Guliverimage

Zmaga, ki je danes videti kot napoved prihodnosti

Če gledamo nazaj, je bila zmaga na Treh kraljih precej več kot le etapni uspeh na domači dirki. Bila je napoved nečesa večjega. Roglič je tisti dan premagal kolesarja ekipe Sky, takrat ene najmočnejših ekip v svetovnem kolesarstvu, in to na način, ki je pozneje postal skoraj njegov zaščitni znak: z odločnostjo, trmo in hladnokrvnostjo v zaključku.

Foto: Guliverimage

Zadnji dan dirke Po Sloveniji 2015 je Roglič simbolično odstrigel čop predsednice Adrie Mobila Mojce Novak. Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar

Od Treh kraljev do svetovnega vrha

Danes se zdi skoraj neverjetno, kako hitro je Roglič po zmagi na Treh kraljih napredoval. Že dve leti pozneje je postal prvi Slovenec z etapno zmago na Dirki po Franciji, nato pa so sledili največji uspehi: rdeče majice na Vuelti, rožnata na Giru, olimpijsko zlato v kronometru in status enega najboljših kolesarjev svojega časa.

Na dirko Po Sloveniji se je v vlogi tekmovalca vrnil še enkrat, leta 2018, ko je dirko osvojil kot član LottoNL-Jumba in že uveljavljeno ime svetovnega kolesarstva. Videli pa smo ga tudi v vlogi navijača – leta 2016 je na Golteh podelil belo majico poznejšemu zmagovalcu Toura Eganu Bernalu, leta 2023 pa je v Novem mestu presenetil Mojco Novak, ki se je takrat poslovila z mesta predsednice organizacijskega odbora dirke Po Sloveniji in mesta predsednice kluba, ter ji podaril roza majico z Gira.

Leta 2018 se je Roglič vrnil na največjo slovensko dirko in zmagal. Foto: Vid Ponikvar

Roglič je leta 2017 na Golteh Eganu Bernalu podelil belo majico najboljšega mladega kolesarja. Foto: www.alesfevzer.com

Leta 2023 je ob slovesu Mojce Novak z mesta predsednice kluba Adria Mobil in organizacijskega odbora obiskal zaključno slovesnot v Novem mestu in ji izročil roza majico z Gira. Foto: Ana Kovač

Tokrat ga na slovenskih cestah ne bo

Zasavec si bo startno številko spet pripel v istem terminu, kot bo potekala dirka Po Sloveniji, a kot kaže ne na domačih tleh. Med 17. in 21. junijem bo, tako kot Tadej Pogačar, ki je nastop napovedal že decembra lani, nastopil na Dirki po Švici.

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