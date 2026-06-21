Zadnji čudež Zlatka Zahovića v Evropi

Ob vrnitvi Zlatka Zahovića v Ljudski vrt so oživeli spomini na vse podvige, ki jih je že ustvaril z vijolicami. Teh pa ni bilo malo, še zdaleč ne. Maribor se je z njegovo pomočjo uvrstil na elitni nogometni zemljevid, od večera, ko je v mestu ob Dravi še zadnjič odmevala veličastna himna lige prvakov, pa je minilo skoraj devet let. Ko je Maribor 6. decembra 2017 remiziral z zvezdniško Sevillo (1:1), je Marcos Tavares uresničil sanje, največji aplavz pa mu je namenil prav tisti, ki ga je pripeljal v Slovenijo. To je Zlatko Zahović, nesporni ''alfa in omega'' Maribora.

V petek, ko se je Zlatko Zahović predstavil javnosti kot novopečeni športni direktor Maribora, je Slovenija že čutila posledice vročinskega vala. Bilo je vroče in soparno, navijačem vijolic pa je bilo še posebej toplo pri srcu, saj se je v Ljudski vrt vrnil ljubljenec občinstva in dokazani mojster svojega področja. Večkrat je dokazal, kaj zmore in kaj vse zna. Dokazal je, da se v vlogi športnega direktorja v Sloveniji počuti kot riba v vodi, hkrati pa zmore graditi tudi čudežne zgodbe v Evropi.

Ko je Maribor nastopal v ligi prvakov, je Ljudski vrt pokal po šivih. V sezoni 2017/18 se je v skupinskem delu meril za točke proti Liverpoolu, moskovskemu Spartaku in Sevilli. Foto: Saša Pahić Szabo

Navijače Maribora, pa tudi druge ljubitelje nogometa v Sloveniji, je dolga leta razvajal z imenitnimi uspehi. Vijolice so zaigrale tudi v elitni ligi prvakov. Nazadnje se je to zgodilo pred slabimi devetimi leti, zadnjo tekmo, na kateri je na stadionu pod Kalvarijo odmevala himna prvakov, pa so odigrale proti Sevilli. Kako je bilo takrat?

Za razliko od današnje poletne vročine je bilo takrat v Ljudskem vrtu zelo hladno. Sposodili smo si takratno poročilo s tekme in vam še enkrat predstavili, kako se je Maribor na zadnji veliki evropski misiji v zlatem Zahovićem obdobju junaško zoperstavil bistveno bogatejši Sevilli in osvojil dragoceno točko, takrat vredno več kot spodobno polovico milijona evrov. Vabljeni k branju.

Nor teden Tavaresa, Maribor bogatejši za pol milijona evrov

V Ljudski vrt je bilo 6. decembra 2017, ko je živo srebro kazalo dve stopinji pod ničlo, vredno priti že zaradi prvega polčasa. Mariborčani so v njem prikazali najboljšo predstavo v tej evropski sezoni in v razprodanem Ljudskem vrtu prekrižali načrte favorizirani Sevilli.

Maribor : Sevilla 1:1 (1:0) Skupinski del lige prvakov, 6. krog, štadion Ljudski vrt v Mariboru, 12.000 gledalcev, glavni sodnik Ovidiu Hategan (Romunija) Strelca: 1:0 Tavares 10., 1:1 Ganso 75. Maribor: Handanović, Milec, Billong, Šuler, Viler, Vrhovec, Kabha, Pihler (od 79. Vršič), Bohar (od 90. Hotić), Bajde, Tavares; Sevilla: Rico, Kjaer, Lengler, Krohn-Dehli (od 59. Ganso), Ben Yedder (od 77. Muriel), Banega, Correa, Pizarro, Sarabia, Escudero, Mercado (od 70. Jesus Navas). Rumeni kartoni: Pihler 35., Bohar 50., Milec 77. Pihler 35., Bohar 50., Milec 77.

Andaluzijci so imeli žogo v svojih nogah skoraj tri četrtine igralnega časa, a jim to ni kaj prida pomagalo, saj so odšli na odmor z zaostankom (0:1). Slovenski prvaki so jim spretno prepustili iniciativo in prežali na hitre protinapade, s katerimi so s pomočjo prodornih igralcev na krilnih položajih sejali nevarnost pred vrati Sergia Rica.

Martin Milec je še enkrat več imenitno zaposlil Marcosa Tavaresa, ki je proti Sevilli uresničil sanje in dosegel zadetek v elitni ligi prvakov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Sanjski teden Tavaresa

Znameniti vratar Seville, eden najbolj cenjenih v la ligi, je bil premagan v 10. minuti. Martin Milec je po desni strani osmešil tekmeca, se ga mojstrsko otresel, nato pa poslal imeniten predložek kapetanu Marcosu Tavaresu. Ta se ni obotavljal, ampak z glavo poslal žogo v mrežo. To je bil neubranljiv strel, 33-letni Brazilec s slovenskim potnim listom pa je s tem začinil enega največjih tednov kariere.

Maribor je povedel proti Sevilli že po 10 minutah srečanja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Le nekaj dni pred tem, v soboto, je po 131. zadetku v 1. SNL postal absolutni rekorder slovenskega prvenstva, v sredo pa uresničil otroške sanje in se vpisal med strelce na tekmi skupinskega dela lige prvakov. Proti Sevilli, eni izmed najmočnejših španskih ekip, ki jo konec tedna čaka veliki derbi z madridskim Realom.

Sevilla srečna, da je zaostajala le z 0:1

Andaluzijci so se na Štajersko odpravili s ciljem, da vzamejo vse tri točke. Morda bi bilo drugače, če se jim na zaslonu ne bi pojavljal rezultat z drugega srečanja v skupini E. Na Anfieldu je Liverpool po 19 minutah proti Spartaku vodil že s 3:0. Sevilla, ki se je bala, da bi ji ruski prvak z zmago na Otoku ukradel napredovanje med 16 najboljših, si je oddahnila. Na ruski čudež je lahko pozabila, s tem pa si tudi na široko odprla vrata osmine finala. Ni bilo več izrazitega rezultatskega imperativa, ni ji bilo treba zaigrati na vse ali nič.

Nogometaši Seville so si med srečanjem v Ljudskem vrtu oddahnili, ko so izvedeli za rezultat srečanja v Liverpoolu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vijoličasto obrambo je skušala preigrati po dolgih napadih, a ni bila učinkovita. Ob koncu prvega dela je bila lahko srečna, da je zaostajala le z 0:1. Junaški kapetan Tavares je v 42. minuti po podaji Gregorja Bajdeta zgrešil iz imenitnega položaja, pred tem je Aleks Pihler v 18. minuti z glavo nevarno streljal, a je žoga švignila mimo leve vratnice. Zvezni igralec, ki se je v Maribor preselil iz Zavrča, nato pa postal slovenski reprezentant, se v 28. minuti ni preveč izkazal. Ponudila se mu je priložnost za neoviran strel z roba kazenskega prostora, a se mu je ta povsem ponesrečil.

Dlani Rica je v prvem delu ogrel še Damjan Bohar, Mariborčani, kmalu tudi jesenski prvaki 1. SNL, pa so odšli na premor z zadovoljnimi obrazi. Občinstvo jih je pospremilo na počitek s skandiranjem: "Mi smo Maribor." Sevilla je imela opravka s povsem drugačnim Mariborom kot v 2. krogu skupinskega dela lige prvakov, ko ga je doma nadigrala s 3:0.

Nadaljevanje pripadlo Sevilli

V drugem delu je bilo drugače. Sevilla je zapretila že v 48. minuti. Argentinec Ever Banega in Španec Pablo Sarabia sta v istem napadu nevarno udarila proti Jasminu Handanoviću, a je oba dvoboja dobil izkušeni Ljubljančan, ki bo čez mesec dni dopolnil 40 let.

Tako zrele priložnosti Sevilla v prvem polčasu ni dočakala, kar je zgovorno pričalo o kakovostni izvedbi vijolic v uvodnih 45 minutah. Kmalu za tem je Liverpool proti Moskovčanom povedel že s 5:0 in si zagotovil končno prvo mesto, Sevilla pa je trdno v rokah držala drugo.

Barve Maribora je v sezoni 2017/18 branil tudi Blaž Vrhovec. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pritisk Seville, ki je prva posegla po svežih močeh in v 59. minuti poskrbela za prvo menjavo, (še) ni obrodil sadov. Maribor ji je ob bučni podpori občinstva nagajal. Čeprav je bila posest žoge krepko na strani gostov, se je slovenski prvak nekajkrat nevarno približal kazenskemu prostoru Seville. Damjan Bohar je nekajkrat poskusil s strelom z razdalje, za kaj več pa je zmanjkalo moči.

Handanović v nekaj minutah "od junaka do bedaka"

Andaluzijci, ki so evropsko ligo do takrat osvojili kar petkrat, zdaj pa skušajo doseči odmeven dosežek še v ligi prvakov, so se spogledovali z izenačenjem v 73. minuti, ko je imel Wissam Ben Yedder odlično priložnost, a se je izkazal Handanović in z vrhunskim posredovanjem preprečil veselje Špancev.

Ko se aplavz na tribunah po izjemni potezi vratarja Maribora še ni polegel, pa si je nekdanji slovenski reprezentant privoščil napako. Rezervist Paulo Ganso se je odločil za strel z razdalje, Handanović pa se ni najbolje odzval. Naredil je napako, žoga pa je na presenečenje njegovih soigralcev končala za njegovim hrbtom.

Jasmin Handanović je na srečanju s Sevillo navduševal, nato pa se mu je prikradla napaka. Gostje so jo izkoristili in izenačili na 1:1. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Sevilla je želela zmagati, dobila je dodaten zagon, a so se Mariborčani borili kot levi in ji mešali štrene. Gostitelji so prvič izvajali strel iz kota šele v 84. minuti. Španci so jih, za primerjavo, do takrat že devet. Ekipi sta v zaključek dvoboja vstopili ob novici iz Liverpoola, da rdeči proti Spartaku vodijo že s 7:0!

Ostalo je pri 1:1, novi finančni nagradi, ki jo je prejel Maribor, in velikem aplavzu navijačev. Maribor je evropsko sezono v skupinskem delu lige prvakov končal s tremi remiji in tremi porazi.

Tavares je sanjal o tem zadetku

Kaj pa je strelec zadnjega zadetka NK Maribor, doseženega v elitni ligi prvakov vse do danes, povedal po srečanju s Sevillo? Po golu se je zahvalil bogu in družini. Ko je po tekmi stopil pred novinarje, je s prešernim nasmehom poudaril, da je zadetek posledica božje milosti. "V Mariboru se imam res fenomenalno," je zadovoljno naznanil Marcos Tavares po evropskem strelskem prvencu, s katerim se je še enkrat zapisal v zgodovino.

Nepozabni kapetan Maribora je na tekmi proti Sevilli le dosegel prvi zadetek v skupinskem delu lige prvakov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zahvalil se je podajalcu Martinu Milecu. Zaposlil ga je že v soboto, ko je 33-letni Brazilec s slovenskim potnim listom dosegel 131. zadetek v 1. SNL in se vpisal v zgodovino. Podal mu je tudi v 10. minuti srečanja lige prvakov proti Sevilli, ko je Tavares dočakal tisto, o čemer je hrepenel vsa leta, odkar nastopa v Evropi. Dosegel je zadetek v največjem tekmovanju.

"Ves ta čas sem ga iskal, se boril, sanjal o zadetku, danes pa je bilo vse poplačano. Zdaj je vse v redu. Martinu se bom oddolžil na klubskem praznovanju, ki bo sledilo po koncu jesenskega dela. Dejal sem mu, da mu bom plačal vse kazni, ki jih ima v klubu. Ni težav," se je pošalil. Ali pa tudi ne.

Martin Milec je bil v sezoni 2017/18 v odlični formi, kar je na svoji koži občutil tudi Matej Palčič, saj je na vseh tekmah lige prvakov grel klop. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Milec je v formi. V ekipi delamo drug za drugega, zato je Maribor tako močan," je pohvalil desnega bočnega branilca, s katerim v tej sezoni odlično sodeluje, pa tudi preostale soigralce. Zanimivo je, da ni prvič zatresel mreže Seville v Ljudskem vrtu po podaji Mileca. To se je zgodilo že pred tremi leti v evropski ligi.

Milanič izjemno vesel za Tavaresa

Darko Milanič je zadnji trener, ki je vodil Maribor v ligi prvakov. Pred njim sta to čast občutila še Bojan Prašnikar (1999) in Ante Šimundža (2014). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tako je bilo torej 6. decembra 2017, ko je Maribor še vodil Darko Milanič. Tudi on je bil presrečen za zadetek Tavaresa. "Zelo sem zadovoljen, da je končno dočakal gol v ligi prvakov. V kvalifikacijah je dosegel toliko zadetkov kot še nihče. Škoda, da ni dosegel še enega. Po tekmi smo se pošalili, da bi bilo dobro, če bi dal še enega. Potem bi bilo lažje zmagati. Izjemno sem vesel zanj. To si je zaslužil. To bo tudi njegova dodatna motivacija za naprej. Naša pričakovanja so velika, ker je odličen igralec," je čestital kapetanu Maribora za težko pričakovani strelski dosežek v elitnem tekmovanju.

Milanič se sicer pojavlja v številnih govoricah kot eden izmed najbolj resnih kandidatov za novega trenerja. Če bi se to uresničilo, bi se v Ljudskem vrtu obudil trofejni dvojec Milanič - Zahović, ki je odlično sodeloval že pri beograjskem Partizanu, nato pa še v slovenski reprezentanci in Mariboru.

Zahovića zaradi kazni ni bilo na klopi

Kaj pa je takrat počel Zahović? Na večjih tekmah je imel navado, da jih spremlja na klopi v družbi trenerja. V tisti sezoni pa tega v ligi prvakov ni mogel početi. Julija 2017 si je namreč prislužil kazen v Evropi, potem ko je protestiral med in po prvi kvalifikacijski tekmi proti islandskemu Hafnarfjorduru v Ljudskem vrtu.

Nezadovoljen je bil z delom latvijskega sodnika Andrisa Treimansa, nezadovoljstvo pa očitno izrazil na neprimeren način. Doletel ga je namreč sedemmesečni suspenz Uefe opravljanja funkcije na evropskih tekmah. Tako ni mogel proslavljati velike točke proti Sevilli z nogometaši na zelenici.

Zlatko Zahović se je po dobrih šestih letih vrnil na položaj športnega direktorja NK Maribor in se pospešeno lotil sestavljanja igralske križanke. Pred začetkom sezone bo moral izbrati tudi novega trenerja. Foto: Jure Banfi

Nove priložnosti, da bi od bližje spremljal dvoboje Maribora v ligi prvakov, ni dočakal. Vijolice se namreč po letu 2017 niso več nikoli več uvrstile med evropsko smetano. Še več, po letu 2020, ko je Zahović s težkim srcem zapustil ljubljeni klub, so izostali podvigi v Evropi. Trpljenje navijačev je doseglo nov vrhunec v prejšnji sezoni, ko se Maribor prvič po 18 letih sploh ni uvrstil v Evropo.

To je bila kaplja čez rob za marsikaterega navijača Maribora. Tudi za Zahovića, ki se je po pogovoru z lastnikom Maribora Acunom Ilicalijem odločil, da se vrne na položaj športnega direktorja in skuša pomagati, da bi nov projekt, kako bi se Maribor vrnil na pota stare slave, čim hitreje obrodil sadove. Bi lahko privrženci vijolic dočakali tudi nove evropske čudeže in bi se Maribor senzacionalno še enkrat več družil z najboljšimi evropskimi klubi?

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