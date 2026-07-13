Mladi Slovenci v osmino finala s tretjo zmago, za kar 44 točk!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva v Stožicah dosegla še tretjo zmago. Romunijo je premagala s 95:51. Slovenci so že prvo četrtino dobili s 30:14, ob polčasu pa vodili s 56:26. Zaigralo je vseh 13 košarkarjev, dvomestno število točk pa so dosegli Mark Padjen (17), Lovro Lapajne (14), Urban Kroflič (11) in Vit Hrabar (10). V osmini finala Slovenijo čaka Belgija.

Slovenija si je s prvim mestom v skupini zagotovila na papirju najlažjega tekmeca v osmini finala, hkrati pa se je do polfinala izognila najboljšim reprezentancam po skupinah, Franciji, Srbiji in Španiji. Naslednjo tekmo bodo izbranci selektorja Danijela Radosavljevića igrali v sredo ob 18.30 proti Belgiji, ki je v skupini C izgubila vse tri tekme. V primeru zmage jih nato v četrtfinalu v četrtek čaka prvi resen tekmec v boju za novo vrhunsko uvrstitev.

Urban Kroflič Foto: Aleš Fevžer

Generacija slovenskih košarkarjev letnik 2006 in mlajši je namreč na zadnjih dveh velikih tekmovanj, EP 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, osvojila bronasti medalji.

Romunija, ki je izgubila vse tri tekme v skupini D, ni bila kos razigrani domači zasedbi. Končna razlika 44 točk je realni odsev razmerja moči na parketu, ki je slovenskemu selektorju omogočila, da je priložnost ponudil vsem dvanajstim igralcem in delno odpočil nosilce igre za izločilne boje.

To je bila druga najvišja zmaga na eurobasketu 2026, ki ta teden poteka v Stožicah. Z višjo razliko je le Litva premagala Poljsko. Mantas Juzenas je na tej tekmi postavil rekord evropskih prvenstev do 20 let po številu doseženih točk - dosegel jih je 46.

Mark Padjen je s stoodstotnim metom iz igre zbral 17 točk in sedem podaj, Lovro Lapajne je dodal 14 točk, Urban Kroflič 11 točk, sedem podaj in šest skokov, dvomesten je bil še Vit Hrabar z 10 točkami. Osem točk je dal Leon Zdravković, po pa sedem Mark Ciperle in Lovro Bolhar.

Foto: Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer Lovro Lapajne je po tekmi povedal: "Odigrali smo še eno dobro tekmo, ki nam je dvignila samozavest pred odločilnim delom prvenstva. Pred nami je zdaj dan počitka, v sredo pa sledi prva ključna preizkušnja, za katero verjamem, da smo dobro pripravljeni. Na teh treh tekmah smo se lepo uigrali, razigralo se je vseh 12 igralcev, tako da bodo imeli naši naslednji tekmeci veliko dela, da se pripravijo na nas."

"Tekmo bi lahko vzeli z levo roko, glede na to, da smo že pred začetkom vedeli, da smo prvi v skupini. A naša mentaliteta ni takšna, saj se zavedamo, da smo imeli zahtevne priprave, da so nam manjkali igralci, zato je vsaka sekunda pomembna za uigravanje. Naslednja tekma je ključna, saj zmaga prinaša četrtfinale in boje za medalje, poraz pa bi nas pahnil v skupino od 9. do 16. mesta. Imamo zmagovalno mentaliteto, nikogar se ne bojimo in želimo iti do konca," pa je odločno napovedal selektor.

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