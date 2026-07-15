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Avtor:
B. G.

Sreda,
15. 7. 2026,
11.23

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek
požar hiša hiša dobrodelna akcija

Sreda, 15. 7. 2026, 11.23

31 minut

Požar po zgolj enem tednu uničil novo hišo mlade družine

Avtor:
B. G.

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požar, PGD Slovenske Konjice, Polene | Foto PGD Slovenske Konjice

Foto: PGD Slovenske Konjice

Sinoči je v naselju Polene v občini Slovenske Konjice zagorela stanovanjska hiša, v kateri je mlada družina Kokol živela zgolj teden dni.

Komaj teden dni je družina Kokol bivala v svojem novem domu, ko so ga sinoči zajeli ognjeni zublji. Starša z dvema majhnima otrokoma, starima leto in pol ter tri leta, sta ostala brez strehe nad glavo.

Požar je uničil približno sto kvadratnih metrov ostrešja in bivalnih prostorov, stanovanjski objekt pa ni primeren za bivanje. V požaru na srečo ni bil poškodovan nihče, so pa reševalci preventivno pregledali eno osebo.

Gasilci PGD Slovenske Konjice, Tepanje, Loče, Draža vas, Žiče in Zreče so požar omejili in pogasili ter s termovizijsko kamero pregledali celoten objekt. 

požar, PGD Slovenske Konjice, Polene | Foto: PGD Slovenske Konjice Foto: PGD Slovenske Konjice

požar, PGD Slovenske Konjice, Polene | Foto: PGD Slovenske Konjice Foto: PGD Slovenske Konjice

požar, PGD Slovenske Konjice, Polene | Foto: PGD Slovenske Konjice Foto: PGD Slovenske Konjice

Lokalna skupnost stopila skupaj

Lokalna skupnost naselja Polene je že stopila v akcijo, saj želi mladi družini pomagati do ponovne varnosti in novega začetka. 

"Kar bi moral biti začetek novega poglavja, se je spremenilo v veliko preizkušnjo. Zato stopimo skupaj in jim pokažimo, da v težkih trenutkih niso sami. Vsaka pomoč – naj bo to finančni prispevek ali že samo širjenje informacije – lahko pomeni velik korak," so sporočili.

Račun za finančno pomoč družini:

Območno združenje RKS Slovenske Konjice, Stari trg 41, Slov. Konjice
TRR SI56 6100 0001 5088 794
Namen: Požar Kokol
Koda namena: CHAR
Sklic: SI00 13072026
požar hiša hiša dobrodelna akcija
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