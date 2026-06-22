Pri 16-kratnem slovenskem prvaku NK Maribor so opoldne potrdili, da se po šestih letih na trenersko klop vrača Darko Milanič, ki bo skupaj s še enim povratnikom Zlatkom Zahovićem v vlogi športnega direktorja štajerski nogometni ponos poskušal popeljati v lepše čase.

Za Mariborčani so pestri kadrovski dnevi. V petek je svoje misli na novinarski konferenci predstavil novi stari športni direktor Zlatko Zahović, ki pravi, da so prebudili spečega leva, danes pa so v klubu potrdili vrnitev Darka Milaniča na trenerski stolček.

"Maribor potrebuje pripadnost, delo in strokovnost"

"NK Maribor je trenutno v specifičnem položaju, ko potrebuje pripadnost, delo in strokovnost. Predvsem pa nekoga, ki razume klub in razmere. Darko Milanič je najprimernejši izbor, saj je že bil v položaju, ko je treba na novo postaviti temelje. Je oseba s popolno osredotočenostjo in predanostjo, 24 ur na dan živi nogomet. Ob sebi je zbral delovni tim, v katerem vse odlikujeta pripadnost in marljivost, strokovnost pa nikdar ni bila vprašljiva. Te vrednote smo iskali in jih tudi dobili," je prvo kadrovsko potezo ob začetku nove vijoličaste ere v klubski izjavi opisal Zahović.

"Darko Milanič je najprimernejši izbor, saj je že bil v položaju, ko je treba na novo postaviti temelje. Je oseba s popolno osredotočenostjo in predanostjo, 24 ur na dan živi nogomet." Foto: Jure Banfi

Ko je poklical Zahović, se ni obotavljal

"Vesel sem, da sem tukaj. Za vrnitev je bilo odločilno, da me je poklical športni direktor Zlatko Zahović, in nisem se obotavljal. Sprejel sem izziv, ki je pred nami, in takoj začenjamo delo. Povezuje nas skupna preteklost, imeli smo bleščeče trenutke, ki so ostali v posebnem spominu in jih ne gre izbrisati. Toda veliko bolj pomembno je to, kar je pred nami. To pa je obdobje, v katerem si želimo zadeve dvigniti na višjo raven in se skušati približati tistemu, kar je NK Maribor že doživljal," je ob vrnitvi poudaril 58-letni Milanič.

"Za vrnitev je bilo odločilno, da me je poklical športni direktor Zlatko Zahović, in nisem se obotavljal. Sprejel sem izziv, ki je pred nami, in takoj začenjamo delo." Foto: Jure Banfi

Dvojec se je podpisal pod številne presežke

Zahović in Milanič sta se v preteklosti podpisala pod številne presežke, z njuno pomočjo je Maribor nazadnje okusil tudi igranje v elitni ligi prvakov. To se je zgodilo leta 2017, tri leta pozneje pa sta oba zapustila klub. Sledila so manj uspešna leta Maribora, ki je v tem obdobju osvojil le eno lovoriko, postal prvak leta 2022, sicer pa doživljal bolj ali manj neuspehe. Tudi v Evropi ni pustil večjega pečata, zaradi vse slabših finančnih razmer pa so leta 2024 sprejeli odločitev, da odprejo vrata turškim investitorjem.

Milanič je v dveh mandatih vodenja moštva zbral 444 tekem, pod njegovim trenerskim vodstvom so vijolice osvojile 12 trofej: šest naslovov slovenskega prvaka (2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019), štiri slovenske pokale (2010, 2012, 2013, 2016) in dva superpokala (2009, 2012). Z Mariborom je osvojil 12 lovorik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Postal je prvi trener v Sloveniji z vsemi osvojenimi lovorikami in utrdil Maribor na evropskem zemljevidu z zaporednima uvrstitvama v skupinski del lige Europa, ob prvi vrnitvi v Ljudski vrt pa nadgradil zgodbo z ligo prvakov.