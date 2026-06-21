Repas na Ciper, Itten v Bundesligo

Švicarski nogometni reprezentant Cedric Itten bo odslej nosil dres Werderja iz Bremna. Devetindvajsetletni napadalec, ki je podpisal triletno pogodbo, je že zdaj igral v Nemčiji, in sicer pri drugoligašu Fortuni iz Düsseldorfa. V Bremen se seli kot prost igralec, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V lanski sezoni je nogometaš, ki se trenutno s Švico nahaja na svetovnem prvenstvu, za Fortuno dosegel 16 golov na 32 tekmah.

V Bremnu bo vnovič združil moči s trenerjem Danielom Thiounejem, ki je bil do lanskega oktobra trener ekipe iz Düsseldorfa, marca pa je prevzel Bremen.

"Cedrica poznam iz časa, ko sva bila skupaj v Düsseldorfu. Je visok, močan centralni napadalec, ki zna držati žogo in ve, kako doseči gol. Njegove lastnosti nam bodo dale več možnosti v napadu," je dejal Thioune.

"Werder je velik klub s ponosno zgodovino. Imel sem tudi odličen pogovor s trenerjem, ki ga poznam že nekaj časa. Hitro mi je postalo jasno, da je to poteza, ki jo želim narediti. Govoril sem tudi z nekaterimi soigralci, ki so tukaj že igrali. Vse, kar sem slišal, se je zdelo pozitivno in vesel sem, da sem igralec Werderja iz Bremena," pa je z novim klubom zadovoljen Švicar.

Jan Repas odhaja na Ciper

Slovenski nogometni vezist Jan Repas je po koncu sodelovanja z Mariborom hitro dobil novega delodajalca. Kariero bo nadaljeval na Cipru pri ekipi AEK Larnaka, so potrdili na spletni strani ciprskega kluba.

Foto: Jure Banfi

Kot so zapisali Ciprčani, bo Repas po današnjem prihodu na Ciper podpisal dvoletno pogodbo.

Jan Repas je kariero začel v Domžalah, nato je igral v Franciji za Caen in zadnjih šest let za Maribor. Za slovensko reprezentanco je zbral štiri nastope.

V prvi ciprski ligi so v zadnji sezoni od Slovencev igrali Jure Balkovec (Omonia Nikozija), Vid Belec (Apoel Nikozija), Alen Kozar in Gal Kurež (oba Paralimni).

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je ostal brez bočnega branilca Mateja Mamića. Hrvat se je preselil v Romunijo k Voluntariju, so na družbenih omrežjih potrdili pri romunskem klubu.

Štiriindvajsetletni Mamić je v Prvi ligi Telemach igral dve sezoni in vpisal 58 nastopov.

Zagrebčan je nogometno pot začel v Sesvetskem Kraljevcu, že kmalu zatem pa se je pridružil mladinski akademiji Dinama, pri modrih pa je igral tudi za drugo ekipo. Kasneje je članske izkušnje nabiral pri Jarunu in Sesvetah, sredi leta 2024 pa se je preselil v Radomlje, so zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.

Mamić bo zdaj kariero nadaljeval pri klubu, ki se je letos prebil v romunsko prvo ligo. V tej sta v prejšnji sezoni od Slovencev igrala Michael Pavlović (Botosani), ta je trenutno brez kluba, in Luka Zahovič (Cluj).

Reprezentančna napadalka Kastelec okrepila Radomlje

Slovenska nogometna reprezentantka Mirjam Kastelec je zamenjala klubsko okolje. Iz Ljubljane se je preselila v vrste slovenskega podprvaka Radomlje Medex, so sporočili iz kluba.

Napadalka že nekaj let spada med najboljše igralke državnega prvenstva. Nekdanja članica Krima in Ljubljane je na 132 ligaških preizkušnjah dosegla 192 zadetkov, še 17-krat je bila uspešna v pokalnem tekmovanju.

Statistično izjemna je bila minula sezona, ki jo je zaključila s 76 goli, leto prej pa je sezono z osvojeno pokalno lovoriko kronala še z nazivom najboljše strelke lige.

Triindvajsetletnica je tudi članska reprezentantka, za izbrano vrsto je zbrala 20 nastopov. Julija 2024 se je reprezentančnega prvenca razveselila na srečanju s Severno Makedonijo, lani pa je na pripravljalni tekmi z Avstralijo zadela za remi Slovenk.

"Želim si, da napredujem v igri. Kar pa se tiče ekipe, je sicer mlada, vendar ima veliko potenciala. Verjamem, da lahko tudi v Evropi pokažemo, da znamo igrati in morda napredujemo kakšen krog. Bomo videli," je povedala Kastelec.

Radomlje bodo ob domačih tekmovanjih po novem igrale tudi v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju pod okriljem Evropske nogometne zveze. Žreb 1. kroga kvalifikacij bo 11. avgusta.

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