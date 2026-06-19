Nogometna zveza Slovenije je danes opravila žreb prvega kroga sezone 2026/27 v Prvi ligi Telemach. Prvaki Celjani bodo v prvem krogu nove sezone 18. julija igrali proti Muri. Na žrebu je sodelovalo deset klubov, potem ko je lansko sezono dokončalo le devet klubov, kajti sredi sezone so iz lige izstopile Domžale.

Mariborčani bodo v prvem krogu 18. julija igrali v gosteh pri Aluminiju. Državne prvake iz Celja isti dan na domačem stadionu čaka tekma z Muro.

Olimpija Ljubljana bo na stadionu Stožice gostila Bravo, Nafto 1903 čaka merjenje moči s Koprom, v Domžalah pa bo tekma Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje.

Prvi večni derbi od štirih v sezoni bo na sporedu v 5. krogu 15. avgusta, ko bo Olimpija na stadionu Stožice gostila Maribor.

Naslednji bo v 14. krogu prvenstva v soboto, 31. oktobra, ko bodo Mariborčani v Ljudskem vrtu gostili Olimpijo.

V soboto, 20. februarja, pa bo večni derbi z Mariborom v Stožicah v 23. krogu gostila Olimpija. Obračun med Olimpijo in Mariborom bo tudi v 32. krogu, 24. aprila v Mariboru.

Zadnji, 36. krog državnega prvenstva, bo na sporedu 22. maja.

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