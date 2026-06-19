Vrnitev Zlatka Zahovića je v mestu ob Dravi poskrbela za evforijo. Če je najbolj nogometno mesto v Sloveniji po mizerni sezoni 2025/26, polni nezadovoljstva, menjav in zapravljenih priložnosti, občutilo apatijo, navijači pa niso skrivali razočaranja nad odločitvami vodstva kluba, je zdaj, ko se je v Ljudski vrt vrnil Zlatko Zahović, junak množice in simbol zadnje vijolične pravljice, povsem drugače. Kaj vse je povedal 55-letni Mariborčan po vrnitvi na položaj športnega direktorja?

"Res je prijetno, emocije so ogromne. Enostavno, to je moj dom, tako tudi čutim. Razumljivo, Maribor je strast. Res je, da so se stvari vmes spremenile, vendar nič takšnega, kar bi spremenilo strast in ambicijo ter pripadnost temu klubu. Naš cilj je vrniti klub na poti njegovih vrednot in med temi vrednotami so pripadnost, strast ter ambicija. Moram reči, da kot prvo in osnovno je to, da je lastnik kluba, gospod Acun, sprejel ta novi projekt z veliko ambicije, želje, volje. Enostavno si želi, da vsi mi, ki smo tukaj, naredimo ta njegov projekt boljši, dober, ambiciozen. On z veliko strastjo čaka in pričakuje naš odziv, mi pa smo mu v podporo. Tukaj smo, da uresničimo njegove želje," je ob vrnitvi na odgovorni položaj v NK Maribor, ki ga je med letoma 2007 in 2020 opravljal izjemno uspešno ter svojim naslednikom povzdignil letvico tako visoko, da niso bili kos izzivu, povedal Zlatko Zahović.

Zlatko Zahović je od letošnje pomladi kot strokovni sodelavec Uefe dodal krovni nogometni organizaciji Uefi še dodaten slovenski pridih, zdaj pa znova prevzema vlogo, v kateri je v klubski zgodovini pustil najglobljo sled. Foto: Jure Banfi

Navijačem hvalažen za podporo

"Nogomet je pritisk, ambicija in nostalgija, vendar od tega ne moremo živeti. Prihaja nova zgodba, treba jo je na novo začrtati. Maribor je tako velik klub, da si zasluži našo popolno koncentracijo na vse tisto, kar prihaja. Vemo, da bo prišlo tudi do rezultatsko slabših trenutkov, vendar smo že pokazali, da znamo tudi čez te situacije," napoveduje novo zgodbo in si želi, da bi bila ta bistveno uspešnejša od tiste v zadnjih letih, kjer je Maribor izgubil primat najboljšega slovenskega kluba, v Evropi pa nizal neuspehe za neuspehom. Takrat ga je bolelo srce, saj je vedel, koliko pomeni mariborski klub navijačem.

Ljudski vrt ima svoj spomin. Spomni se večerov, ko je Maribor verjel tudi takrat, ko drugi niso. Spomni se ljudi, ki so vijol’čni zgodbi dali obraz.



Danes se eden od njih vrača. Kot del identitete, ki še živi. Zlatko Zahović, dobrodošel doma!



➡️https://t.co/avzLbNcCif pic.twitter.com/9uWnRdSArj — NK Maribor (@nkmaribor) June 19, 2026

"Navijačem sem res hvaležen, ko hodim po mestu. Ljudje so v fazi pričakovanja in navijačem sem res hvaležen, ko hodim po mestu. So zelo pozitivni, želijo Maribor, ki je ambiciozen, borben. Maribor, ki bo pomemben v slovenskem prostoru in kasneje upam ter želim tudi kaj več. Res sem hvaležen na tej podpori, jasno je pa, da je njihovo podporo treba potem tudi potrditi na igišču. Igrišče je tisto, katero daje energijo več, navijači pa vedno naredijo svoje. Kratkoročni cilj je dolgoročni cilj. Cilji Maribora pa so znani. Upamo, da bomo že takoj na začetku, torej v prvi sezoni, približali Maribor tistemu, kar si želimo," je po podpisu pogodbe, to je sklenil do leta 2028, poudaril Zahović.

Začetek novega vijoličnega projekta so predstavili predsednik društva NK Maribor Uroš Mlakar, lastnik Acun Ilicali in novopečeni športni direktor Zlatko Zahović. Foto: Jure Banfi

Ilicali: Zavedam se napak, storjenih v preteklosti Acun Ilicali sporoča, da ni čarovnik, a vseeno ve, kako priti do uspeha. Zato je izbral Zlatka Zahovića. Foto: Jure Banfi Lastnik NK Maribor Acun Ilicali je ob predstavitvi novega snovalca kadrovske politike v Ljudskem vrtu poudaril: "Vesel sem, da sem tukaj. Sem posvečen uspehu in nikdar ne bom vesel, dokler ga ne dosežem. Po razpletu prejšnje sezone smo se morali odzvati. Nisem čarovnik, a vem, kako priti do uspeha. Zato je naš izbor Zlatko Zahović, kot športni direktor, nogometni vodja našega projekta. Včasih potrebuješ nekaj dni, tednov ali tudi mesecev glede sporazumevanja. Midva pa sva se hitro razumela in že po petih, največ desetih minutah govorila isti jezik. Popolnoma sva osredotočena, hvaležen sem mu, da je sprejel ponudbo. Zelo sem pozitivno usmerjen. Zavedam se napak, storjenih v preteklosti. Opravičujem se našim čudovitim navijačem, da naše predstave niso bile na želeni ravni. Čutim odgovornost za neuspehe, zdaj pa smo povsem osredotočeni in začenjamo novo obdobje Maribora. Zdaj je tukaj Zlatko tukaj, da nam pomaga in verjamem, da bo zgodba uspešna."

Prepričan, da želi Ilicali velik Maribor

Nekdanji velikan slovenskega nogometa, ki je nazadnje vlogo športnega direktorja pri vijolicah opravljal pred dobrimi šestimi leti, ima po novem nekaj, o čemer je lahko v svojem prvem obdobju le sanjal. To pa je pomoč bogatega lastnika, ki bi mu lahko s tem, ko bi segel globoko v denarnico, omogočil marsikatere želje.

Se bo Maribor s pomočjo najboljšega strelca slovenske reprezentance vseh časov vrnil na vrh? Foto: Jure Banfi

V zlati dobi NK Maribor, ko je Zahović uvrstil vijolice na evropski elitni zemljevid, je bilo drugače. Takrat se je blagajna kluba polnila na račun evropskih podvigov in spretnih prodaj igralcev, Zahović pa je s svojim znanjem in poznanstvi za ugodno ceno pripeljal na Štajersko kopico obetavnih igralcev, ki so pozneje postali nosilci igre NK Maribor, ogromno pa jih je obleklo tudi državni dres.

Po odhodu Zahovića so Mariborčani v dobrih šestih letih osvojili zgolj eno lovoriko. Najtrofejnejši slovenski klub je zaradi nič kaj rožnatega finančnega stanja pred leti sprejel odločitev, da bo odslej o njegovem razvoju skrbel nov lastnik. To je postal turški mogotec Acun Ilicali, ki je pred nekaj tedni s podvigom Hull Cityja, še ene njegove bistveno dražje in donosnejše nogometne klubske igračke, doživel izjemen uspeh.

Navijači Maribora so bili lahko vse prej kot zadovoljni z rezultati vijolic v sezoni 2025/26. Foto: Aleš Fevžer

Nekdanji delodajalec Roberta Korena se je uvrstil v slovito angleško premierligo, kjer se cedita med in mleko, Turek, ki so mu zvesti navijači v Mariboru ves čas očitali, kako se premalo posveča izzivom s slovenskim klubom, je menjal trenerje kot za stavo, na zelenici pa so bili rezultatski tako skromni, da so vijolice prvič po 18 letih ostale celo brez Evrope.

Bil je prisoten dvom v sposobnosti in prihodnost kluba s turškimi investitorji, sprožilo se je nemalo govoric celo o tem, da bi lahko Maribor končal v drugih rokah, a je nato po sklenitvi sodelovanja z Zahovićem, ki je prepričan, da želi Ilicali vrniti 16-kratnega slovenskega prvaka na poti stare slave, na Štajerskem zapihal nov veter optimizma.

Acun Ilicali in Zlatko Zahović sta si segla v roke. Foto: Jure Banfi

Zahović se ne bo zadovoljil z drobtinicami

Maribor načrtuje lov na prvo mesto. Želi si znova izboriti status najboljšega kluba v državi. Celje, Olimpija, Koper in ostali najboljši slovenski klubi so tako prejeli zelo resnega izzivalca, ki se ne bo zadovoljil le z drobtinicami, h končnemu cilju pa ga bo skušala ponesti energija, ki jo izžarevajo zvesti navijači. Ti so v prejšnji sezoni, polni negativizma in dvomljivih odločitev, svoje nezadovoljstvo izrazili z dejanjem, ki ne spada na športna prizorišča.

Za lepšo prihodnost NK Maribor skrbijo tudi uspehi mlajših selekcij. Foto: Aleš Fevžer

Zato bo Ljudski vrt zaradi kazni na uvodnih domačih tekmah prazen, povratnik Zahović pa bo priložnost, da mu občinstvo na stadionu pod Kalvarijo, kjer je ustvarjal čudežne podvige tako v Sloveniji kot tudi evropskih pokalih, zaploska in zaželi dobrodošlico ob vrnitvi, doživel nekoliko pozneje.