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Avtor:
R. P.

Nedelja,
21. 6. 2026,
20.33

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NK Maribor NK Maribor Zlatko Zahović Darko Milanič Acun Ilicali 1. SNL Prva liga Telemach

Nedelja, 21. 6. 2026, 20.33

1 ura, 11 minut

Darko Milanič bo znova sodeloval z Zlatkom Zahovićem

Beli dim nad Ljudskim vrtom, Maribor izbral novega trenerja

Avtor:
R. P.

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Zlatko Zahović, Darko Milanič | Darko Milanič in Zlatko Zahović sta skupaj popeljala Maribor do šestih državnih in štirih pokalnih naslovov. | Foto Morgan Kristan/Sportida

Darko Milanič in Zlatko Zahović sta skupaj popeljala Maribor do šestih državnih in štirih pokalnih naslovov.

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Nogometni klub Maribor bo v ponedeljek ob 12. uri predstavil novega trenerja. Novopečeni športni direktor Zlatko Zahović je v sodelovanju z lastnikom kluba Acunom Ilicalijem hitro zavihal rokave, na vroči stolček pa se po šestih letih po poročanju Sportkluba vrača Darko Milanič. Izolan si je v preteklosti kot trener vijolic prislužil status najtrofejnejšega trenerja v 1. SNL.

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Po poročanju Sportkluba ni več dvomov. 58-letni Darko Milanič, ki se je v zadnjem obdobju omenjal kot največji kandidat za vrnitev na vroči vijolični stolček, bo v ponedeljek ob 12. uri v Ljudskem vrtu predstavljen kot novi strateg Maribora. Tako bo 16-kratni slovenski prvak v sezono 2026/27, v kateri se želi vrniti na domači prestol in znova zavladati 1. SNL, krenil s preizkušenim dvojcem, s katerim je v preteklosti dosegel ogromno uspehov.

Leta 2020 zapustila Maribor drug za drugim

Darko Milanič se bo vrnil na trenerski stolček NK Maribor tretjič v karieri. V zadnjih letih je deloval v tujini, zlasti na Arabskem polotoku, pred tem pa tudi na Slovaškem in Cipru. | Foto: Vid Ponikvar Darko Milanič se bo vrnil na trenerski stolček NK Maribor tretjič v karieri. V zadnjih letih je deloval v tujini, zlasti na Arabskem polotoku, pred tem pa tudi na Slovaškem in Cipru. Foto: Vid Ponikvar Zlatko Zahović in Darko Milanič sta se v preteklosti podpisala pod številne presežke, z njuno pomočjo je Maribor nazadnje okusil tudi igranje v elitni ligi prvakov. To se je zgodilo leta 2017, tri leta pozneje pa sta oba zapustila klub. Sledila so manj uspešna leta Maribora, ki je v tem obdobju osvojil le eno lovoriko, postal prvak leta 2022, sicer pa doživljal bolj ali manj neuspehe. Tudi v Evropi ni pustil večjega pečata, zaradi vse slabših finančnih razmer pa je bila leta 2024 sprejeta odločitev, da se odprejo vrata turškim investitorjem.

Lastnik kluba je postal Acun Ilicali, ki je v prejšnji neposrečeni sezoni menjal trenerje kot po tekočem traku, na koncu pa po skromnem petem mestu ostal celo brez Evrope. Turški mogotec bo skušal pozitivno energijo pripeljati v klub z vrnitvijo preizkušenega dvojca Zahović – Milanič, ki ju čaka ogromen izziv, saj je v zadnjem obdobju primat najboljšega kluba na sončni strani Alp prevzel finančno več kot stabilen klub iz Celja. Tu pa so še večni tekmec mariborskega kluba Olimpija, ki jo bo v novo sezono popeljal nov trener Mišo Brečko, tu je še ambiciozni Koper, pa neobremenjen Bravo in drugi ...

Darko Milanič je popeljal Maribor do šestih državnih naslovov, štirikrat pa je osvojil pokal. Je tudi zadnji trener, ki se je podpisal pod pokalno lovoriko vijolic (2016). Nazadnje je proslavljal osvojitev državnega naslova leta 2019. | Foto: Grega Valančič/Sportida Darko Milanič je popeljal Maribor do šestih državnih naslovov, štirikrat pa je osvojil pokal. Je tudi zadnji trener, ki se je podpisal pod pokalno lovoriko vijolic (2016). Nazadnje je proslavljal osvojitev državnega naslova leta 2019. Foto: Grega Valančič/Sportida

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