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Avtor:
Ka. N.

Sreda,
15. 7. 2026,
12.05

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,21

Natisni članek

Natisni članek
policija

Sreda, 15. 7. 2026, 12.05

5 minut

Obsežna policijska akcija pri Moravčah: moškega, ki je streljal, našli mrtvega

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 3,21
Slovenska policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na območju Moravč in okolici so potekale obsežne aktivnosti policije, povezane z nasilnim kaznivim dejanjem in prijetjem osumljenca. Na kraju je posredovalo več policijskih enot, med njimi tudi pripadniki specialne enote. "Osumljenec kaznivega dejanja je bil v postopku najden mrtev v hiši in nevarnosti za varnost ljudi ni več," so sporočili policisti.

Policija je sporočila, da nevarnosti za prebivalce ni več. Osumljenca nasilnega kaznivega dejanja so med postopkom našli mrtvega v hiši.

"Osumljenec kaznivega dejanja je bil v postopku najden mrtev v hiši in nevarnosti za varnost ljudi ni več. Policisti v povezavi s tem niso uporabljali nobenih prisilnih sredstev," so sporočili s policije.

Dodali so, da bodo javnost o okoliščinah dogodka podrobneje obvestili takoj, ko bodo zbrana prva obvestila in bodo znane dodatne informacije o dogajanju.

Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za primer družinskega nasilja. Osumljenec naj bi ustrelil svojo nekdanjo ženo, sam pa naj bi z orožjem ostal v hiši, kjer so ga našli mrtvega.

policija
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