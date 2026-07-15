Sreda, 15. 7. 2026, 12.05
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Obsežna policijska akcija pri Moravčah: moškega, ki je streljal, našli mrtvega
Na območju Moravč in okolici so potekale obsežne aktivnosti policije, povezane z nasilnim kaznivim dejanjem in prijetjem osumljenca. Na kraju je posredovalo več policijskih enot, med njimi tudi pripadniki specialne enote. "Osumljenec kaznivega dejanja je bil v postopku najden mrtev v hiši in nevarnosti za varnost ljudi ni več," so sporočili policisti.
Policija je sporočila, da nevarnosti za prebivalce ni več. Osumljenca nasilnega kaznivega dejanja so med postopkom našli mrtvega v hiši.
"Osumljenec kaznivega dejanja je bil v postopku najden mrtev v hiši in nevarnosti za varnost ljudi ni več. Policisti v povezavi s tem niso uporabljali nobenih prisilnih sredstev," so sporočili s policije.
Dodali so, da bodo javnost o okoliščinah dogodka podrobneje obvestili takoj, ko bodo zbrana prva obvestila in bodo znane dodatne informacije o dogajanju.