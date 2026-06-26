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Avtor:
STA

Petek,
26. 6. 2026,
8.42

Osveženo pred

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Natisni članek
nogometna tržnica NK Aluminij Emir Saitoski

Petek, 26. 6. 2026, 8.42

1 ura, 17 minut

Nogometna tržnica (26.6.2026)

Emir Saitoski iz Kidričevega v Južno Korejo

Avtor:
STA

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Emir Saitoski | Foto NK Aluminij

Foto: NK Aluminij

Emir Saitoski po dveh sezonah zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo in se po plačilu odškodnine seli v Južno Korejo, kjer bo igral za Gwangju, ki nastopa v prvi južnokorejski ligi, je v sporočilu za javnost zapisala ekipa iz Kidričevega.

Triindvajsetletni Emir Saitoski, ki je v Kidričevo pred dvema sezonama prišel iz murskosoboške Mure, je skupaj v dresu "šumarov" odigral 51 tekem ter v dveh sezonah dosegel enajst golov in zbral tri podaje.

V minuli sezoni Prve Lige Telemach je krilni napadalec na devetindvajsetih tekmah dosegel devet zadetkov in je bil drugi najboljši strelec ekipe.

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