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Avtor:
STA

Sreda,
24. 6. 2026,
17.00

Osveženo pred

49 minut

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NK Nafta Lendava Gonzalo Escudero Jozsef Bozsik nogometna tržnica 1. SNL

Sreda, 24. 6. 2026, 17.00

49 minut

Nafta ima novega trenerja

Avtor:
STA

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NK Nafta | Nafta ima novega trenerja. | Foto Jure Banfi

Nafta ima novega trenerja.

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni prvoligaš Nafta 1903 iz Lendave je uradno potrdil naslednika Jozsfa Bozsika na trenerskem mestu. Ob sklenitvi strateškega sodelovanja z madžarskim klubom ZTE Zalaegerszeg bo lendavsko ekipo po novem vodil Španec Gonzalo Escudero.

"V okviru strokovnega sodelovanja bodo poleg izmenjave igralcev letos v naš klub prišli tudi nadarjeni trenerji.Strokovnemu štabu se pridružujeta glavni trener druge ekipe ZTE, Španec Gonzalo Escudero, ter prav tako španski kondicijski trener Marcos Calzado Munoz," so pri Nafti zapisali na družbenih omrežjih.

Strokovno vodenje ekipe bo potekalo pod okriljem športnega direktorja Istvana Sallaija, so dodali Lendavčani.

Šestintridesetletni Escudero je pred vodenjem druge ekipe ZTE večinoma deloval kot pomočnik glavnih trenerjev, bil pa je tudi član strokovnega štaba pri Trinidadu in Tobagu.

Lendavčani so se po Bozsiku sicer pred tem poslovili od štirih igralcev, za Nafto ne bodo več igrali Gregor Bajde, Josip Marinić, Luka Verbič in Marcos Tavares mlajši.

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