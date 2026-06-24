Slovenski nogometni prvak Celje je v torek na Skalni kleti začel priprave na novo sezono. V tej ga ob domačih izzivih v Prvi ligi Telemach in pokalu Pivovarne Union spet čakajo tudi evropske preizkušnje, saj bodo izbranci Vitorja Campelosa igrali v kvalifikacijah lige prvakov.

Slovenski prvak je priprave na novo sezono, v kateri bo tretjič zapovrstjo v evropskih tekmovanjih, začel v Celju, kjer se je zbralo 31 igralcev, v začetku julija pa se bo moštvo preselilo v Kranjsko Goro.

"To so moje prve priprave z ekipo, lahko obljubim, da bomo od prvega dne garali, da prvo uradno tekmo nove sezone pričakamo v najboljšem možnem stanju. Ob začetku priprav smo zelo motivirani, saj je pred nami pomembno poletje. Skupaj z vodstvom poskušamo najti igralce z dodano kakovostjo, da ekipo dvignemo še na višjo raven," je za spletno stran kluba povedal Campelos.

V pripravljalnem obdobju bo Celje odigralo štiri pripravljalne tekme, in sicer 27. junija s Škendijo, 1. julija s splitskim Hajdukom, 4. julija s Čukaričkim in 8. julija z MTK Budimpešto.

Celjani bodo prvo tekmo nove sezone odigrali 17. julija, ko se bodo v uvodnem krogu prve lige Telemach doma ob 20.15 pomerili z Muro.

Prvi evropski izziv 21. oziroma 22. julija

Prvi evropski izzivi pa se bodo začeli 21. oziroma 22. julija, ko se bo začel 2. kvalifikacijski krog za ligo prvakov. V njem bo Celje igralo z zmagovalcem dvoboja 1. kroga med moldavskim Petrocubom in albansko Egnatio. Povratna tekma bo 28. in 29. julija. Zmagovalec se bo prebili v 3. kvalifikacijski krog, poraženec pa v 3. krog kvalifikacij evropske lige.

Vitor Campelos Foto: Guliverimage

"Evropskega izziva se bomo lotili s spoštovanjem, a samozavestjo in jasnim ciljem: napredovati in nadaljevati celjsko evropsko pravljico, ki jo klub piše v zadnjih sezonah," je po žrebu povedal Campelos.

Celjani so v prejšnji sezoni prevladovali na domači prvoligaški sceni, kako bo v novi, pa bo pokazal čas, saj so se zgodile in se obetajo spremembe pri nekaterih glavnih tekmecih. Maribor je na primer v slovenski nogomet vrnil športnega direktorja Zlatka Zahoviča in trenerja Darka Milaniča.

Vprašaj pri igralskem kadru

V Celju je v vodstvenih strukturah precej mirno, vprašanje pa je, kakšen bo igralski kader. Kar precej igralcev iz prejšnje sezone bo nadaljevalo igranje v Celju, zato pa je kar nekaj vprašanj glede nekaterih nosilcev, ki so se jim iztekle pogodbe. Juanja Nieta ni več, prihodnost je za zdaj nejasna tudi glede Žana Karničnika in Nikite Josifova.

Poleti sta kadrovsko sliko okrepila Veton Tusha in Matic Ivanšek. Vsekakor pa bo tudi v novi sezoni eden glavnih Svit Sešlar, ki je v prejšnji sezoni na 20 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 11 zadetkov in prispeval sedem podaj.

"Dobro smo se spočili, tako da smo pripravljeni na začetek priprav," je dejal Kvesić. Foto: Jure Banfi

"V nogometu se vsako sezono stvari začenjajo znova. Poskušali bomo še nadgraditi, kar smo dosegli v lanski sezoni, saj se dobre stvari, če jih ne ponavljaš, hitro pozabijo. Pred nami je približno mesec dni, da se povežemo z novimi obrazi, s starimi pa znova ujamemo ritem iz prejšnje sezone, ko smo bili izjemno uspešni. Vsi pa vedo, da je lažje postati prvak, kot naslov braniti, sploh ker pričakujemo v letošnji sezoni močnejši Maribor, močnejšo Olimpijo, ostali del lige bo znova nevaren," meni Sešlar.

Pomembno vlogo bo igral tudi najboljši podajalec iz prejšnje sezone Prve lige Telemach Mario Kvesić. "Dobro smo se spočili, tako da smo pripravljeni na začetek priprav. Upam, da smo v glavah že pozabili, kaj smo storili preteklo sezono, saj se vse začenja znova. To bo pomemben faktor, saj se ne smemo ozirati nazaj, zgolj naprej in na to, kar nas čaka," poudarja Kvesić.

"Ko si aktualni prvak, je potrebna drugačna miselnost in lakota po uspehu, saj te vsi želijo premagati. Vsak posameznik se bo moral veliko odrekati, da znova pokažemo in potrdimo to, kar nam je uspevalo v zadnjih sezonah. Upam, da se bodo novinci čim prej vklopili v ekipo ter da bomo čim bolje izpolnjevali trenerjeve zahteve v tem pomembnem obdobju za nas," je zaključil Kvesić.

Preberite še: