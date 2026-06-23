Egiptovski reprezentančni napadalec Hamza Abdelkarim bo svojo nogometno kariero nadaljeval v vrstah velikana Barcelone. Katalonci so izkoristili možnost in od egiptovskega Al Ahlija za stalno odkupili pravice za 18-letnega Egipčana v začetnem poslu v vrednosti 1,5 milijona evrov. Abdelkarim bo z Barcelono podpisal pogodbo do 30. junija 2029.

Trenutno je 18-letnik član egiptovske reprezentance, ki tekmuje na svetovnem prvenstvu. Nastopil je na obeh tekmah Egipta proti Belgiji v Seattlu (1:1) in Novi Zelandiji v Vancouvru (3:1).

Abdelkarim se je pridružil Barceloni v zimskem prestopnem roku to sezono kot posojen igralec. Ko so bile opravljene potrebne administrativne formalnosti, je zadnji del sezone odigral za mladinsko ekipo do 19 let, kjer je takoj pustil vtis.

Na svojem debiju 8. marca je zadel v gosteh proti Huesci z neodločenim izidom 2:2. Nato je odigral skupno devet ligaških tekem in dosegel šest golov, vključno s hat-trickom v zmagi nad Montecarlom z 9:0 na dan, ko je ekipa osvojila naslov prvaka vrhunske španske razvojne lige talentov division de honor.

Nastopil je tudi na dveh tekmah španskega pokala copa del rey, tekmovanja, v katerem je Barca končala kot drugouvrščena.

Sloviti Brazilec Thiago Silva znova za Fluminense

Brazilski osrednji branilec Thiago Silva si je pri 41 letih našel nov nogometni izziv. Po nekajmesečni avanturi v vrstah portugalskega velikana Porta se bo vrnil v matični klub Fluminense. Prihod enega najbolj nadarjenih branilcev svoje generacije so v ponedeljek potrdili v klubu iz Ria de Janeira, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Thiago Silva si je pri 41 letih našel nov nogometni izziv. Foto: Reuters

Branilec, ikona ekipe iz soseske Laranjeiras v Riu, je podpisal pogodbo do decembra. "Kar se je zdelo kot slovo, je bilo v resnici le na svidenje. Nekatere zgodbe se nikoli ne končajo. Thiago Silva se vrača v Fluminense," je klub zapisal v izjavi.

Nekdanji branilec PSG je s selecaom igral na štirih svetovnih prvenstvih. Z brazilsko reprezentanco je leta 2019 osvojil južnoameriško prvenstvo na domačih tleh. Izkušeni branilec se je pojavil tudi na prvotnem seznamu reprezentance Carla Ancelottija za svetovno prvenstvo, a ga Italijan na koncu ni uvrstil v ekipo za mundial to poletje v Severni Ameriki.

Thiago Silva se tako vrača v klub, kjer je začel svojo nogometno pot in se kalil, saj je od 11. do 18. leta igral v mladinski akademiji kluba iz Ria.

Konec leta 2025 je za kratek čas zapustil Flu in se pridružil Portu. Z dragoes oziroma zmaji je osvojil naslov portugalskega prvaka, to je bil 31. naslov portugalskega prvaka za velikana iz Porta. Silva je za Porto v prejšnji sezoni zbral zgolj osem nastopov.

Brazilec je igral tudi za Dinamo iz Moskve, Milan in Chelsea. Iz Londona se je nato leta 2024 preselil onstran Atlantika v Fluminense in odigral ključno vlogo pri zagotavljanju obstanka ekipe v ligi.

To je tlakovalo pot uspešni sezoni 2025, v kateri je Fluminense končal na petem mestu v brazilskem prvenstvu in se uvrstil v polfinale svetovnega klubskega prvenstva.

Po odhodih tudi prihodi

Novi član družine NK Bravo je postal 22-letni krilni napadalec Okpo Williams Mazie iz Slonokoščene obale, ki je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono.

Mazie je nogometno pot razvijal v mladinskem pogonu FC Metz, nato pa prve pomembnejše članske korake naredil v Luksemburgu. V dresu Racing FC Union Luxembourg je v sezonah 2024/25 in 2025/26 na 39 tekmah dosegel 15 zadetkov in prispeval osem asistenc.

Po odličnih predstavah v luksemburškem prvenstvu se je pozimi vrnil v Francijo in se pridružil SM Caen. V drugem delu sezone je pod taktirko Gaela Clichyja (Arsenal, Man City) zbral 23 nastopov, ob tem pa dosegel dva zadetka in prispeval štiri podaje.

"Okpo Mazie je še eden tistih igralcev, za katere verjamemo, da bodo v popolnosti izkoristili priložnost v naši sredini. Predvsem zaradi svojega pristopa k treningom in želji po napredku, v kombinaciji s svojo kakovostjo v napadalni fazi igre," je po prihodu 22 letnika povedal Blaž Klarič, podpredsednik NK Bravo.

Z Dunaja v Ljubljano

Ljubljanski klub je naznanil še, da se mu pridružuje 20-letni Jakob Brunnhofer. Osrednji branilec se v Ljubljano seli iz SK Rapid Wien, kjer je nastopal za mlajše selekcije in nabiral prve pomembne izkušnje v članskem nogometu. V sezoni 2026/27 bo rumeno-modri dres nosil kot posojen nogometaš dunajskega kluba.

187 centimetrov visoki branilec je bil reden član mlajših reprezentančnih selekcij Avstrije in je zbral nastope za reprezentance U16, U17 in U18. Pomembne izkušnje je nabiral tudi na klubski ravni. Za mlajše selekcije Rapida je odigral pet tekem v mladinski ligi prvakov, v članskem nogometu pa je do svojega 20. leta zbral že 46 nastopov v drugi avstrijski ligi.

"NK Bravo tudi v tujini postaja vse bolj prepoznavna platforma za razvoj in uveljavljanje mladih igralcev. Dokaz za to so številni prestopi naših nogometašev v močnejša in kakovostnejša prvenstva v zadnjih letih, kjer je veliko nekdanjih članov Brava s svojim vidnim prispevkom pomagalo novim klubom do naslovov prvakov," je ob prihodu novega igralca izpostavil podpredsednik kluba Blaž Klarič.

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