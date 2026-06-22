Nezaustavljivi Messi spet čaral, Fifa navijače poslala v zatočišče

Ponedeljkovo dogajanje na nogometnem svetovnem prvenstvu se je začelo v Arlingtonu, kjer je novo čarobno predstavo za zmago Argentine nad Avstrijo uprizoril Lionel Messi. Znova je dosegel dva zadetka, na tem prvenstvu je že pri petih, skupno na svetovnih prvenstvih pa jih je dosegel že 18, s čimer je dokončno prehitel Miroslava Kloseja. Za štiri zadetke zdaj zaostaja Kylian Mbappe (14), ki bo s Francozi drugo zmago lovil ob 23. uri, ko jim bodo nasproti stali Iračani. Tekmo sicer ogroža slaba vremenska napoved . Glavno sodniško besedo na tekmi v Santa Clari (v torek ob 5.00 po slovenskem času) med Jordanijo in Alžirijo bo imel Slavko Vinčić.

22. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

Slovenski severni sosedi, ki na svetovnem prvenstvu igrajo prvič po 28 letih, so pot na turnirju začeli zmago nad Jordanijo, na svoji prvi tekmi pa so slavili tudi branilci naslova Argentinci, ki so s 3:0 ugnali Alžirijo. Pod vse tri zadetke se je podpisal Lionel Messi in se s hat-trickom izstrelil do rekorda v številu golov na SP. S 16 zadetki si je rekord začasno delil z Miroslavom Klosejem, zdaj pa je postal samostojni rekorder. Messi z bele točke ni uspel ugnati Alexandra Schlagerja. Foto: Reuters

Tekma se je za aktualne svetovne prvake že začela sanjsko, v peti minuti je po lepi akciji v kazenskem prostoru Avstrijcev padel Lautaro Martinez, glavni sodnik iz Egipta Amin Omar pa je po sporočilu iz sobe za VAR pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Messi, ki pa ni izkoristil prve priložnosti za rekordni 17. zadetek na svetovnih prvenstvih. Vratar Alexander Schlager je krenil v pravo smer, žoga pa je zletela mimo njegove leve vratnice.

Avstrijska izbrana vrsta je v naslednjih minutah prevladovala v posesti, a so se nevarnejše akcije vrstile pred vrati Schlagerja, vselej pa je bil v osrednji vlogi Messi. Po nekaj dobrih posredovanjih obramba Avstrijcev ni imela pravega odgovora na akcijo v 38. minuti. Podaja Facunda Medine je našla pravega naslovnika, Lionel Messi je bil pri zaključku neizprosen, zadel je že na svoji šesti zaporedni tekmi na svetovnih prvenstvih. Za skupno 17. zadetek na največjem odru in absolutni rekord.

Pestrega dogajanja je bilo v drugem polčasu manj, Emiliano Martinez se je moral v 55. minuti izkazati po poskusu Marcela Sabitzerja, drugih nevarnih priložnosti si Avstrija ni priigrala. V zaključku pa je še enkrat udaril nezaustavljivi 38-letnik. Messi je najprej sijajno zaposlil Juliana Alvareza, ki ni izkoristil priložnosti, po nekaj blokiranih strelih pa je kapetan Argentine žogo še drugič poslal za hrbet Schlagerja.

Francozi bodo drugo zmago in napredovanje iskali proti Iraku. Foto: Reuters

Ob 23. uri bo pestro v Philadelphii, kjer bo na delu še en odlični strelec. Kylian Mbappe bo z galskimi petelini po zmagi nad Senegalom drugo zmago na prvenstvu lovil proti Iraku. Ta ima na računu nič točk, visoko je izgubil proti Norveški (1:4). Mbappe je trenutno pri 14 zadetkih na svetovnih prvenstvih, tako da se tudi on na letošnjem nogometnem spektaklu spogleduje z rekordnimi številkami.

Tekmo sicer ogroža neugodna vremenska napoved, ki je kazala, da bi v času dvoboja na prizorišču lahko divjala močna nevihta. Če se bo to uresničilo, bodo morali dvoboj SP 2026 zaradi strogih pravil v ZDA prestaviti ali morda celo odpovedati.

Organizatorji v Philadelphii so že sporočili, da se bodo vrata stadiona za navijače odprla z zamudo. Ljudi v okolici stadiona pozivajo, naj se umaknejo na varno, prav tako so vse, ki še niso na prizorišču tekme, pozvali, naj se ne odpravljajo na pot. Vrata stadiona so se z zamikom le odprla, zaenkrat kaže, da se bo kljub vsemu začela ob 23. uri, a napoved ostaja nepredvidljiva.

France v Iraq - June 22, 2026



Due to inclement weather in the region, gates opening will be delayed. If you are not in the area, please do not travel to Philadelphia Stadium at this time. A new gates opening time will be communicated once the weather has passed. If you are near… — Lincoln Financial Field (@LFFStadium) June 22, 2026

Foto: Reuters

Skandinavci, pri katerih je Erling Haaland ob polnem izkupičku točk na uvodnem obračunu z Irakom dosegel dva gola v 14 minutah, se bodo v torek ob 2. uri po slovenskem času pomerili s Senegalom.

Slavko Vinčić bo po tekmi Brazilija – Maroko delil pravico na tekmi med Jordanijo in Alžirijo. Foto: Reuters

Zadnja tekma dneva bo ob 5. uri, ko bosta prve točke na letošnjem prvenstvu lovili Jordanija in Alžirija. Obračun v Kaliforniji bo imel tudi slovenski pridih, saj bo pravico drugič delil Slavko Vinčić, v vlogah pomočnikov bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik pa bo Oshane Nation z Jamajke. Vinčić je pred dnevi sodil tekmo Brazilija – Maroko.

Najboljši strelci: 5 – Messi (Argentina)

3 – David (Kanada), Undav (Nemčija)

2 – Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Oyarzabal (Španija), Saibari (Maroko), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vinicius Junior (Brazilija)

...

SP 2026, 12. tekmovalni dan:

22. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

23. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine I

Lestvica skupine J

Preberite še: