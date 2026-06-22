Nova senzacija Zelenortskih otokov! Urugvaj in Belgija v škripcih, Španci podirali mejnike.

Enajsti dan nogometnega svetovnega prvenstva sta odprli Španija in Savdska Arabija (4:0). Evropski prvaki so se znesli nad tekmecem iz Azije, Lamine Yamal, strelec prvega zadetka, in Mikel Oyarzabal, ki je prispeval kar dva zadetka in asistenco, pa sta se podpisala pod zgodovinska dosežka. Belgija in Iran sta se presenetljivo razšla brez zadetkov (0:0), nato pa so Zelenortski otoki po Španiji pokvarili načrte še enemu nekdanjemu svetovnemu prvaku. Urugvaj se je moral po izjemni tekmi, polni preobratov in napak, zadovoljiti le s točko (2:2). Egipt.je z zmago s 3:1 nad Novo Zelandijo prevzel vodstvo v skupini.

21. junij, nedelja:

Čeprav so nogometaši Zelenortskih otokov letos debitirali na svetovnem prvenstvu in prihajajo iz majhne otoške države z zgolj pol milijona prebivalcev, so ostali neporaženi še v drugo! Po Španiji (0:0) so senzacionalno pokvarili načrte še enemu nekdanjemu svetovnemu prvaku. Urugvaj je osvojil le točko (2:2), ki ga je spravila v hude težave, saj ga v zadnjem krogu čaka obračun z vse bolj razigrano Španijo.

Zelenortski otoki so povedli v 21. minuti s prostega strela, ko je padel na testu živi zid Urugvaja. Strelec zgodovinskega zadetka je postal Kevin Pina. Zadišalo je po novi senzaciji, a so nato Južnoameričani v zaključku prvega polčasa le poskrbeli za preobrat. Ronald Araujo in Agustin Canobbio sta popeljala Urugvaj v vodstvo, a je nato sledilo novo razočaranje za favorite. Obramba na čelu z izkušenim vratarjem Fernandom Muslero si je v 61. minuti dovolila ogromno napako. Izkoristil jo je Helio Valera in postavil končni rezultat.

Vratar Zelenortskih otokov Vozinha v objemu soigralcev po še enem izjemnem dosežku. Foto: Reuters

Urugvaj je resda še enkrat zatresel mrežo, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, spremembe rezultata ni prinesel tudi osemminutni sodnikov podaljšek. Ostalo je pri 2:2. Zelenortski otoki so proslavljali nov uspeh, potrti igralci Urugvaja, na tribunah ni skrival razočaranja in zaskrbljenosti nekdanji as Luis Suarez, pa so si močno zagrenili položaj v skupini.

Mohamed Salah se je s soigralci razveselil zmage nad Novo Zelandijo. Foto: Reuters

Salah in soigralci na vrhu skupine

V zadnji tekmi nedeljskega večera sta se pomerila Egipt in Nova Zelandija. Ta je z golom Finna Surmana povedla v 15. minuti in vodstvo držala do 58. minute, ko je izenačil Mostafa Ziko. Manj kot deset minut pozneje je za vodstvo Egipta zadel Mohamed Salah, piko na i popolnemu preobratu pa je asistenci Salaha v 82. minuti postavil Trezeguet. Egipt je s štirimi točkami vodilni v skupini.

Iranski vratar paral živce rdečim vragom

Dvoboj med Belgijo in Iranom, ki je v Los Angelesu nastopil z najstarejšo začetno enajsterico na SP od leta 1966, se je začel ognjevito. Romelu Lukaku si je že v tretji minuti prislužil rumeni karton, ko je pretiraval v napadu ter stopil na iranskega vratarja. Čeprav so Iranci od sodnika zahtevali, da izključi belgijskega zvezdnika, je ostalo pri rumeni kazni.

With an average age of 32 years and 181 days, Iran have named the oldest starting line-up of any side at a World Cup match since records began in 1966 🇮🇷 pic.twitter.com/ZO8Vi4IHAu — Match of the Day (@BBCMOTD) June 21, 2026

Belgijci so bili sprva nevarnejši, vratar Alireza Beiranvand je imel nemalo dela, podobna pa je veljalo tudi za njegovega stanovskega kolega Thibauta Courtoisa, ki je v 14. minuti poskrbel za izjemno obrambo ob strelu Hosseina Kanaanija. V 25. minuti so Iranci prelisičili Belgijce. Prosti strel so izvedli pretkano, Ehsam Hajsafi je zaposlil Mehdija Taremija, ta pa se je znašel sam pred vratarjem Belgije in ga premagal z natančnim strelom v desni spodnji kot. Veselje Irancev pa ni trajalo dolgo, sodnik je zaradi nedovoljenega položaja čez nekaj minut razveljavil gol.

Iranski vratar Alireza Beiranvand je ubranil kar nekaj nevarnih strelov tekmecev. Jezil je predvsem Maxima De Cuyperja, ki bi lahko vratarja nekajkrat premagal, vendar mu tega ni uspelo. Posebno lepo priložnost je imel v 59. minuti, ko so gledalci že videli žogo v mreži, a je iranski vratar na golovi črti čudežno posredoval.

Belgijski branilec Nathan Ngoy je storil napako, nato pa si s prekrškom nad Mehdijem Taremijem prislužil rdeči karton. Foto: Reuters Belgijci so proti vratom Irana sprožili kar 23 strelov, od tega sedem v okvir vrat, a je ostal Beiranvand nepremagan. Obe reprezentanci tako po drugem remiju na SP 2026 ostajata v igri za napredovanje, o katerem se bo v izenačeni skupini G odločalo v zadnjem krogu.

Španska rapsodija proti nemočni Savdski Arabiji

Če je Španija z nepričakovanim remijem proti Zelenortskim otokom (0:0) razočarala navijače, pa je s predstavo v drugem nastopu že nakazala, kako se njeni zvezdniki že bližajo želeni formi. V Atlanti so napolnili mrežo Savdski Arabiji (4:0), vprašanje o zmagovalcu pa je bilo odločeno še pred uvodnim odmorom za hidracijo!

Španci so po začetnem pisku silovito pritisnili na vrata tekmeca, nizali priložnosti v kazenskem prostoru Savdske Arabije, v 10. minuti pa je Lamine Yamal boljšo igro evropskih prvakov pretopil v vodstvo z 1:0. Mikel Oyarzabal je prodrl po levi strani in imenitno podal pred vrata, kjer je 18-letni španski dragulj z neposredne bližine spretno potisnil žogo v mrežo in dosegel prvi zadetek na SP.

Lamine Yamal se tako poslal žogo v mrežo Savdske Arabije za začetno vodstvo 1:0. Foto: Reuters

Španija je prevladovala na igrišču, razmerje strelov po uvodnih 15 minutah je znašalo kar 8:0 za evropskega velikana, ki je imel kar 79-odstotno posest žoge. Nadaljevanje je postreglo z novimi zadetki Špancev. Mikel Oyarzabal je asistenci pridodal še dva zadetka. Zvezni igralec Real Sociedada je zadel v polno v 21. in 24. minuti ter napovedal rezultatsko katastrofo Savdske Arabije, ki ni mogla slediti ritmu razigranih Špancev.

Odmor za hidracijo pomagal Arabcem

Po odmoru za hidracijo, ki je prišel še kako prav povsem podrejenim Arabcem, Španci do konca prvega polčasa niso več zatresti mreže. Še najbližje je bil Oyarzabal, ki bi lahko v 36. minuti dosegel hat-trick, a mu je načrte preprečila prečka. Evropski prvaki so si priigrali še nekaj priložnosti, Savdska Arabija pa je prvi polčas sklenila brez strela v okvir vrata tekmeca. Razmerje strelov na gol je znašalo 17:1 v korist Španije!

Mikel Oyarzabal je zaznamoval prvi polčas z dvema zadetkoma, le nekaj centimetrov pa ga je delilo od hat-tricka. Foto: Reuters

Oba strelca, tako Yamal kot tudi Oyarzabal, sta odigrala le prvi polčas, namestu njiju pa sta na začetku drugega dela vstopila v igro Jeremy Pino in Ferran Torres. Španci so v drugem delu pokazali več usmiljenja do tekmeca.

Visoko vodstvo jih je nekoliko uspavalo, Arabci pa so si mrežo v 49. minuti zatresli kar sami. Pri avtogolu Salema Al-Davsarija je imel velike prste vmes novopečeni beli baletnik Marc Cucurella. Torres se je v zaključku srečanja že veselil zadetku, Španiji se je nasmihala zmaga s 5:0, a je bil nato zadetek upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja napadalca Barcelone.

Najboljši strelci: 3 – David (Kanada), Messi (Argentina), Undav (Nemčija)

2 – Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Oyarzabal (Španija), Saibari (Maroko), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vinicius Junior (Brazilija)

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SP 2026, 11. tekmovalni dan:

21. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

22. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H

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