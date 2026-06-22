Mama vendarle pri sinu: ena najlepših zgodb mundiala dobila srečno nadaljevanje #video

Ko so Zelenortski otoki na svetovnem prvenstvu z remijem proti Španiji (0:0) pripravili eno največjih presenečenj turnirja, je vratar Vozinha po tekmi jokal tudi zato, ker med gledalci ni bilo njegove mame. Ana Candida Evora zaradi težav z vizumom in stroškov poti ni mogla pravočasno priti v ZDA. S pomočjo številnih ljudi se je njena zgodba že čez nekaj dni obrnila.

Po skupnih prizadevanjih ameriškega zunanjega ministrstva, Fife, ameriških kongresnikov in nogometne zveze Zelenortskih otokov je Ani Candidi Evori vendarle uspelo urediti pot v Združene države Amerike, poroča AP.

Pozneje so iz nogometne zveze Zelenortskih otokov sporočili, da sta njen prihod v ZDA omogočili izključno Fifa in domača zveza, ne pa tudi "tretja stran", ki naj bi si zdaj pripisovala zasluge za to potezo. A v tej zgodbi to niti ni najpomembnejše. Šteje predvsem to, da ji je uspelo priti čez Atlantik in da bo lahko v nadaljevanju prvenstva sina spodbujala s tribun.

Foto: Reuters

V živo spremljala sinovo drugo tekmo na mundialu

Mama nogometnega vratarja Vozinhe je na Florido prispela v petek popoldne po več kot 24 urah potovanja z Zelenortskih otokov, že na letališču pa so jo pričakali predstavniki Fife in prostovoljci. Čez konec tedna se je znova srečala s sinom, v nedeljo pa je v Miami Gardensu iz lože spremljala tekmo med Zelenortskimi otoki in Urugvajem, ki se je končala z remijem 2:2.

Foto: Reuters

Eden najbolj čustvenih prizorov večera

Na stadion, kjer je tekmo spremljalo več kot 64 tisoč navijačev, je prišla z zastavo Zelenortskih otokov, na hrbtu majice pa je imela sinovo ime in številko. Po koncu tekme je mahala z zastavo in navdušeno slavila, medtem ko je njen sin z zelenice pozdravljal navijače. Prisotnost njegove mame je bila zagotovo eden najbolj čustvenih prizorov večera.

What a great story. Cabo Verde goalie Vozinha having his mom, Ana Candida Evora, here for the match in Miami. She was unable to attend the opener, but she was granted a visa to make it to Miami tonight. pic.twitter.com/lCIIM2UuLG — Will Manso (@WillManso) June 21, 2026

"Igralci morajo verjeti in vse bo dobro"

"Zahvaliti se želim vsem navijačem, vsem, ki so pomagali v tem procesu, za podporo, ki ste jo namenili ekipi, še posebej Zelenortskim otokom. Vsi navijamo za to, da bi Zelenortski otoki igrali dobro in zablesteli na igrišču. Igralci morajo verjeti in vse bo dobro," je sporočila pred tekmo v videosporočilu, ki ga je posredovala Fifa.

Sinu in njegovim soigralcem je namenila še posebno sporočilo: "Glave pokonci, stopite na igrišče, pojdite po gol in igrali boste čudovito, moji fantje. Poljub za vas, bodite močni in pogumni. Modri morski psi!" Modri morski psi je vzdevek reprezentance Zelenortskih otokov, ki jih v portugalščini imenujejo Tubarões Azuis, poroča AP.

Zgodba Ane Candide Evore je svet obkrožila po prvi tekmi Zelenortskih otokov na mundialu. Vozinha, čigar pravo ime je Josimar José Évora Dias, je po remiju brez zadetkov proti Španiji s solzami v očeh govoril o tem, kako bi si želel, da bi ga na svetovnem prvenstvu lahko videli tudi pokojni stari starši, in kako mu je žal, da mami zaradi težav z vizumom ni uspelo pravočasno priti v ZDA.

Njegove besede so sprožile val odzivov, vse drugo pa je zdaj že zgodovina.

Upanje po napredovanju ostaja

Majhna otoška država ima po dveh tekmah na svetovnem prvenstvu dva remija, najprej proti Španiji, eni od favoritinj za naslov, nato še proti Urugvaju. V petek jo v Houstonu čaka še odločilna tekma skupinskega dela proti Savdski Arabiji, ki bi ji lahko prinesla uvrstitev v izločilne boje. "Ko o nečem sanjaš, se lahko nekaj tudi zgodi," je zgodbo Zelenortskih otokov povzel branilec Pico Lopes.

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