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Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
11.00

Osveženo pred

41 minut

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Vozinha Zelenortski otoki SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 11.00

41 minut

Mama vendarle pri sinu: ena najlepših zgodb mundiala dobila srečno nadaljevanje #video

Avtor:
A. T. K.

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Ana Candida Evora | Mama vratarja Zelenortskih otokov, ki na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu pišejo eno najlepših zgodb, je kljub težavam z vizumom in financami končno prispela v ZDA. | Foto Reuters

Mama vratarja Zelenortskih otokov, ki na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu pišejo eno najlepših zgodb, je kljub težavam z vizumom in financami končno prispela v ZDA.

Foto: Reuters

Ko so Zelenortski otoki na svetovnem prvenstvu z remijem proti Španiji (0:0) pripravili eno največjih presenečenj turnirja, je vratar Vozinha po tekmi jokal tudi zato, ker med gledalci ni bilo njegove mame. Ana Candida Evora zaradi težav z vizumom in stroškov poti ni mogla pravočasno priti v ZDA. S pomočjo številnih ljudi se je njena zgodba že čez nekaj dni obrnila.

Po skupnih prizadevanjih ameriškega zunanjega ministrstva, Fife, ameriških kongresnikov in nogometne zveze Zelenortskih otokov je Ani Candidi Evori vendarle uspelo urediti pot v Združene države Amerike, poroča AP.

Pozneje so iz nogometne zveze Zelenortskih otokov sporočili, da sta njen prihod v ZDA omogočili izključno Fifa in domača zveza, ne pa tudi "tretja stran", ki naj bi si zdaj pripisovala zasluge za to potezo. A v tej zgodbi to niti ni najpomembnejše. Šteje predvsem to, da ji je uspelo priti čez Atlantik in da bo lahko v nadaljevanju prvenstva sina spodbujala s tribun.

Ana Candida Evora | Foto: Reuters Foto: Reuters

V živo spremljala sinovo drugo tekmo na mundialu

Mama nogometnega vratarja Vozinhe je na Florido prispela v petek popoldne po več kot 24 urah potovanja z Zelenortskih otokov, že na letališču pa so jo pričakali predstavniki Fife in prostovoljci. Čez konec tedna se je znova srečala s sinom, v nedeljo pa je v Miami Gardensu iz lože spremljala tekmo med Zelenortskimi otoki in Urugvajem, ki se je končala z remijem 2:2.

Ana Candida Evora | Foto: Reuters Foto: Reuters

Eden najbolj čustvenih prizorov večera

Na stadion, kjer je tekmo spremljalo več kot 64 tisoč navijačev, je prišla z zastavo Zelenortskih otokov, na hrbtu majice pa je imela sinovo ime in številko. Po koncu tekme je mahala z zastavo in navdušeno slavila, medtem ko je njen sin z zelenice pozdravljal navijače. Prisotnost njegove mame je bila zagotovo eden najbolj čustvenih prizorov večera.

"Igralci morajo verjeti in vse bo dobro"

"Zahvaliti se želim vsem navijačem, vsem, ki so pomagali v tem procesu, za podporo, ki ste jo namenili ekipi, še posebej Zelenortskim otokom. Vsi navijamo za to, da bi Zelenortski otoki igrali dobro in zablesteli na igrišču. Igralci morajo verjeti in vse bo dobro," je sporočila pred tekmo v videosporočilu, ki ga je posredovala Fifa.

Sinu in njegovim soigralcem je namenila še posebno sporočilo: "Glave pokonci, stopite na igrišče, pojdite po gol in igrali boste čudovito, moji fantje. Poljub za vas, bodite močni in pogumni. Modri morski psi!" Modri morski psi je vzdevek reprezentance Zelenortskih otokov, ki jih v portugalščini imenujejo Tubarões Azuis, poroča AP.

Zgodba Ane Candide Evore je svet obkrožila po prvi tekmi Zelenortskih otokov na mundialu. Vozinha, čigar pravo ime je Josimar José Évora Dias, je po remiju brez zadetkov proti Španiji s solzami v očeh govoril o tem, kako bi si želel, da bi ga na svetovnem prvenstvu lahko videli tudi pokojni stari starši, in kako mu je žal, da mami zaradi težav z vizumom ni uspelo pravočasno priti v ZDA.

Njegove besede so sprožile val odzivov, vse drugo pa je zdaj že zgodovina.

Upanje po napredovanju ostaja

Majhna otoška država ima po dveh tekmah na svetovnem prvenstvu dva remija, najprej proti Španiji, eni od favoritinj za naslov, nato še proti Urugvaju. V petek jo v Houstonu čaka še odločilna tekma skupinskega dela proti Savdski Arabiji, ki bi ji lahko prinesla uvrstitev v izločilne boje. "Ko o nečem sanjaš, se lahko nekaj tudi zgodi," je zgodbo Zelenortskih otokov povzel branilec Pico Lopes.

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