Nosil je slovenski dres, a je srce odločilo drugače

Na SP 2026 žal ni slovenske reprezentance, kar pa še ne pomeni, da med udeleženci tekmovanja ni nogometašev, rojenih na sončni strani Alp. V izbrani vrsti Bosne in Hercegovine sta takšna kar dva. Tarik Muharemović je privekal na svet v Ljubljani, Arjan Malić pa na Jesenicah. Zgodba slednjega je zelo zanimiva, saj je še leta 2024 zastopal barve Slovenije, a si je nato premislil. Prisluhnil je srcu, sprejel povabilo BiH, domovine njegovih staršev, in dočakal sanjsko nagrado, saj bi lahko v sredo debitiral na največjem tekmovanju na svetu.

Slovensko mesto Jesenice se lahko poleg bogate hokejske tradicije pohvali tudi z nekaterimi zelo uspešnimi nogometaši. Jeseničani se v času svetovnega prvenstva v nogometu večkrat ponosno spomnijo na veličastno prigodo someščana Senada Tiganja, nekdanjega slovenskega napadalca, ki je pred 24 leti izkusil čar nastopa na mundialu. Zaigral je na dvoboju SP 2002 med Slovenijo in Paragvajem (1:3).

Senad Tiganj je pred 24 leti zaigral za Slovenijo na SP 2002 v Južni Koreji. Foto: Aleš Fevžer

V sredo pa bi lahko na največjem tekmovanju na svetu debitiral še en rojeni Jeseničan. To je Arjan Malić, desni bočni branilec graškega Sturma ter reprezentance Bosne in Hercegovine, ki pri 20 letih živi sanje. Selektor BiH Sergej Barbarez ga je tik pred zdajci uvrstil na seznam 26 udeležencev SP 2026. Proti Kanadi (1:1) in Švici (1:4) ni dočakal priložnosti, tako da je obsedel na klopi, v sredo pa bi lahko dočakal srečni in še kako častni trenutek, ko bodo Bosanci lovili zadnji vlak za napredovanje v izločilni del. Pomerili se bodo s Katarjem.

Kako lahko tako majhna država napolni tako velik stadion?

Malić se je o odločilnem srečanju, od katerega je odvisna usoda Barbarezovih zmajev, razgovoril pred kamerami na treningu v Salt Lake Cityju. Je to mar še dodaten dokaz, da bi lahko v sredo zaigral proti Katarju in vpisal prvi nastop na mundialu?

"Seveda si želim, da bi mi selektor namenil priložnost in bi nastopil proti Katarju. To bi bil prelep trenutek, a bi bil najbolj srečen, da premagamo Katar in si zagotovimo napredovanje. A tudi če bom znova ostal na klopi in ne bom prejel nobene minute, ne bo težav. To je pač sestavni del nogometa. Bomo videli. Verjamem, da bom že deležen priložnosti. Če ne v tej tekmi, pa v kateri izmed naslednjih," sporoča Malić tri dni pred odločilno tekmo z azijskim prvakom, ki je v uvodnem nastopu na SP 2026 presenetil Švico (1:1), nato pa doživel katastrofo proti Kanadi (0:6).

Vsem navijačem, ki podpirajo BiH na SP 2026 in jim izkazujejo podporo, se iskreno zahvaljuje. Foto: Reuters

BiH se po nepričakovano visokem porazu s Švico (1:4) nahaja v zahtevnem položaju. V sredo nujno potrebuje zmago nad Katarjem, po potrebi s čim bolj izdatno razliko. "Pripravljeni smo na izziv. Po bolečem porazu s Švico smo imeli prost dan. Ni časa za žalovanje. Še vedno imamo možnosti za napredovanje, kar je edino pomembno. V dvoboj s Katarjem vstopamo polni energije. Dali bomo vse, kar lahko, da bi dobili to tekmo," razmišlja mladi branilec BiH, ki ga je očarala podpora navijačev na SP 2026.

"Poseben občutek je, ko prideš v Los Angelesu na igrišče pred 70 tisoč navijačev. Ne moreš verjeti, kako lahko tako majhna država napolni tako velik stadion. Težko je opisati čustva. Hvala našim navijačem. Cel svet se lahko prepriča, kako poseben in strasten narod smo," je hvaležen privržencem za podporo.

Začel na Jesenicah, "maturiral" v Gradcu

Njegova zgodba se je začela na Jesenicah, kjer je živel do desetega leta, nato pa se skupaj s starši preselil v Avstrijo. Na drugi strani Karavank se je imenitno znašel. Nogometno znanje in kilometrino je začel pridobivati pri Riedu, pri tem pa tako izstopal, da so si ga zaželeli v svojih vrstah večji avstrijski klubi. Odločil se je za graški Sturm. Imel je dober nos, saj je s črno-belimi osvojil številne lovorike.

Z graškim Sturmom je že zaigral v ligi prvakov in se na tekmi proti RB Leipzigu celo uvrstil na seznam strelcev. Takrat je bil še najstnik. Foto: Reuters

Pri črno-belih si je sprva delil slačilnico tako z Jonom Gorencom Stankovićem in Tomijem Horvatom, slednji se je nato v začetku leta preselil na Otok, kar nekaj časa pa so vsi trije nosili slovenski dres. Malić je namreč še pred nekaj leti nabiral izkušnje v mlajših slovenskih reprezentancah do 18 in 19 let. Za obe je zbral skupno 11 nastopov, po zadnjem nastopu, ta se je zgodil 26. marca 2024 na dvoboju proti sovrstnikom iz Kosova (2:0), takrat sta za zmago Slovenije poskrbela strelca Jaka Čuber Potočnik in Florjan Jevšenak, pa si je premislil.

Bile so prisotne grožnje in žaljivke

Ker že desetletje živi v Avstriji, se je zanj goreče zanimala tudi avstrijska reprezentanca. Selektor članske izbrane vrste Ralf Rangnick, ki je lani na svojo stran pridobil obetavnega slovenskega napadalca Erika Kojzeka in ga prepričal, da reprezentančno kariero nadaljuje v avstrijskem dresu, je skušal prek videoklica popihati na dušo tudi Maliću, a ni bil prepričljiv. Rojeni Jeseničan se čez noč ni znašel v dilemi, ampak kar "trilemi".

V dresu BiH (skrajno levo) je nastopil tudi lani na prijateljski tekmi v Celju. Foto: Jure Banfi

Nastopal je za mlade selekcije Slovenije, zanj se je potegovala tudi Avstrija, a se je njegovo srce najbolj nagibalo k domovini njegovih staršev. K Bosni in Hercegovini, v kateri že tako ne manjka nogometašev, rojenih v različnih državah. Ko je končno leta 2024 prejel ponudbo za igranje za BiH, mu je srce žarelo od zadovoljstva in ponosa.

"To ni bila odločitev proti Sloveniji ali pa Avstriji. To je bila odločitev iz srca. Od nekaj sem sanjal o tem, da bi zaigral za Bosno in Hercegovino ter zaigral skupaj z Edinom Džekom in Seadom Kolašincem. Za BiH bi zaigral tudi, če bi bila tako majhna država kot je San Marino," je lani pojasnil za avstrijske medije in dodal, kako niso bili vsi v Avstriji zadovoljni z njegovo odločitvijo.

V dvoboju z Benjaminom Verbičem, s katerim bi si morda lahko delil slačilnico, če bi vztrajal v slovenskem dresu. A srce je hotelo drugače ... Foto: Jure Banfi

"Bile so prisotne grožnje in žaljivke. A to je bila moja osebna odločitev, ki bi jo morali spoštovati," je takrat pojasnil manj prijetno plat, ki ga je spremljala po tem, ko ni sprejel ponudbe Avstrije.

Njegovo odločitev so toplo pozdravili v BiH, direktor reprezentance Emir Spahić si je zaradi tega prislužil še dodatne čestitke, saj predstavlja Malić borbenega in čvrstega branilca, pred katerim je še svetla prihodnost. Ker je star komaj 20 let, je pred njim še ogromno vrhunskih dokazovanj.

Odziv? Od Slovencev ni slišal nič posebnega.

Ko se je leta 2024 odločil za BiH, je SportSport.ba z njim opravil intervju in mu postavil vprašanje, kako so se v Sloveniji glede na to, da je rojen na Jesenicah in je 11-krat zaigral za mlade selekcije, sploh odzvali na njegovo odločitev. ''Slovenci o tem niti niso veliko pisali. Z menoj niso vzpostavili stika. V medijih sem opazil, da se je nekaj pisalo o tem. Bili so morda zelo žalostni. Tega niti ne vem. Od Slovencev, trenerja ali koga drugega nisem slišal nič posebnega,'' je pojasnjeval obetavni branilec Sturma in dodal, kako je imel na mizi tudi ponudbo Avstrije.

Na kvalifikacijski tekmi za SP 2026 proti Romuniji v Zenici. Foto: Guliverimage

O njej se je pogovarjal s trenerjem članske reprezentance Ralfom Rangnickom. "Hoteli so, da bi čimprej zaigral za Avstrijo, a sem takrat, ko me je BiH končno poklicala, lahko podal le eno odločitev. To pa je bila le Bosna."

Smola Čelika mu je odprla vrata SP 2026

Na kvalifikacijski tekmi za SP 2026 na Dunaju proti "njegovi" Avstriji, na kateri je BiH zapravila prvo zaključno žogico (1:1). Foto: Guliverimage Sprva je oblekel dres izbrane vrste BiH do 21 let, nato pa še hitro debitiral za člane in si zabetoniral reprezentančno prihodnost pri nekdanjih slovenskih bratih v nekdanji Jugoslaviji. Do danes je zbral osem nastopov, med drugim gostoval tudi v Celju, kjer je BiH lani izgubila prijateljsko tekmo proti Sloveniji (1:2), nato sodeloval tudi v kvalifikacijah za SP 2026. Pred mundialom je nastopil na obeh pripravljalnih tekmah, a se nato njegovo ime ni znašlo na seznamu 26 končnih potnikov. Vseeno pa je z reprezentanco kot prva rezerva vendarle odpotoval v ZDA.

Selektor Sergej Barbarez ni želel ničesar tvegati. Vedel je, da nekateri izbranci bijejo bitko s časom, ki je zaradi zdravstvenih težav morda ne bodo mogli dobiti. Na koncu se je razpletlo tako, da je šla Maliću "na roko" poškodba 19-letnega Nidala Čelika. Mladi branilec Lensa se je huje poškodoval tik pred začetkom prvenstva. Vskočil je ravno Malić in se tako znašel med uradnimi udeleženci tekmovanja.

Ker se je Barbarez odločil za menjavo še v dovoljenem roku, mu je Fifa prižgala zeleno luč, rojeni Jeseničan pa je bil po uspešni registraciji uvrščen na seznam reprezentantov BiH na SP 2026. Na uvodnih dveh tekmah ni zaigral, v sredo pa bi se mu lahko uresničil znani rek, kako gre v tretje rado. A nesojenega slovenskega reprezentanta to niti ne zanima. Najbolj ga zanima le rezultat Bosne in Hercegovine. Tej pa se, če ne bo premagala Katarja, na drugi strani velike luže ne piše nič dobrega.