Na svetovnem prvenstvu se je v nedeljo zjutraj pisala posebna zgodba, potem ko je Curacao poskrbel za eno najlepših zgodb dosedanjega svetovnega prvenstva. Eden glavnih krivcev za to je bil vratar Eloy Room, ki je imel na tribunah posebno navijačico.

N Foto: Guliverimage a tekmi med Ekvadorjem in Curaçaom se je spisala posebna športna zgodba, ko je slednja reprezentanca osvojila svojo prvo točko na svetovnih prvenstvih. Sicer je na igrišču prevladoval Ekvador. Ta je imel kar 17 strelov več kot nasprotnik in nekaj odličnih priložnosti, a žoga nikakor ni hotela končati v mreži. Pravzaprav ni mogla.

Zbral je 15 obramb

V vratih reprezentance Curaçaa je bil namreč 37-letni vratar Eloy Room, ki je član ameriškega drugoligaša Miamija. Jasno je, da je Room odigral tekmo svojega življenja, saj je zbral največ obramb na svetovnem prvenstvu na tekmi brez podaljška. Zbral jih je namreč 15, s tem pa svoji reprezentanci zagotovil prvo točko v zgodovini.

Zorana Jovanović Foto: Instagram

Pred tem je bil popularen zaradi svoje izbranke

Eloy Room je bil rojen na Nizozemskem in bi lahko brez težav zaigral za nizozemsko reprezentanco. A odločil se je obleči dres Curaçaa. Danes pa je prav on eden največjih junakov te karibske države. A Room je precej bolj znan zaradi nečesa drugega kot zaradi svoje klubske kariere. Bolj prepoznaven je postal zunaj nogometnih igrišč.

Njegova izbranka je Zorana Jovanović, ena najbolj prepoznavnih srbskih vplivnic, ki ji na Instagramu sledi skoraj 800 tisoč ljudi. Zaročila sta se maja lani, nekaj mesecev pozneje pa nogometni vratar piše eno najlepših zgodb nogometnega turnirja.

Vseskozi je verjela vanj

Zgodba je še toliko bolj neverjetna, ker je isti vratar le teden dni prej proti Nemčiji prejel kar sedem zadetkov. Tekma se je končala z izidom 7:1. A Zorana Jovanović je očitno vedno verjela v to, česa je sposoben njen izbranec. V eni izmed objav je zapisala: "Pokaži jim, kdo si!!!" Nogomet je tako še enkrat dokazal, da se v tem športu pišejo posebne zgodbe. In ta je zagotovo ena izmed njih.

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