Hrvaška nogometna reprezentanca je odprla SP 2026 s porazom proti Angliji (2:4), selektor Zlatko Dalić pa je pred bližajočo se tekmo s Panamo, v katero slovenski sosedi vstopajo s statusom favorita, napovedal kar nekaj sprememb v enajsterici.

Že pred odhodom na SP 2026 je selektor Zlatko Dalić, ki je Hrvaško na zadnjih dveh mundialih vselej senzacionalno popeljal do medalj (drugi na SP 2018 in tretji na SP 2022), poudarjal, kako bo na drugi strani velike luže preizkusil dve različni taktični postavitvi.

Hrvaška bo skušala prekiniti neugodno tradicijo. Še vselej, ko je začela svetovno prvenstvo s porazom, se nato ni prebila v izločilni del. Foto: Guliverimage

Proti močnejšim ekipam je napovedal igro s tremi osrednjimi branilci, kar je pred tem preizkušal tudi na prijateljski tekmi z Belgijo na Reki (0:2), proti tekmecem, katerih bi se rad lotil z bolj napadalno in odprto igro, pa naj bi zaigral le z dvema. S takšnim sistemom je zaigrla tudi v Varaždinu proti Sloveniji (2:1).

Najmlajši Hrvat se seli na klop

Joško Gvardiol bo proti Panami začel dvoboj na položaju levega bočnega branilca. Foto: Reuters V uvodnem nastopu proti Angliji (2:4) se tričlanska obrambna vrsta, ki so jo sestavljali Joško Gvardiol, Josip Šutalo in Luka Vušković, ni proslavila. V nadaljevanju SP 2026 bodo tako v hrvaški začetni postavi nastopile spremembe. Hrvaška se zaveda, da ima še vedno vse v svojih rokah, prepotrebne točke za napredovanje v izločilni del bo lovila proti Panami in Gani.

Tokrat pa velja pričakovati drugačno taktično postavitev (4-2-3-1), osrednji dvojec v obrambi pa naj bi po poročanju Germanijaka na bližajoči se tekmi s Panamo sestavljala Josip Šutalo ter Duje Ćaleta-Car, ki sploh ni zaigral proti Angležem. Na položaj levega bočnega branilca se seli Gvardiol, komaj 19-letni Vušković, najmlajši hrvaški nogometaš na SP 2026, za katerega Brighton v teh dneh ponuja Tottenhamu 50 milijonov evrov, pa se seli na klop.

Obeta se velik jubilej Modrića

Luka Modrić, najboljši igralec SP 2018, bo proti Panami vknjižil jubilejni 200. nastop za Hrvaško. Foto: Reuters V začetno enajsterico naj bi se vrnil Mateo Kovačić in v zvezni vrsti sodeloval z velikim prijateljem Luko Modrićem, velikim dolžnikom s tekme proti Angliji, ki ga proti Panami čaka zgodovinski jubilej. To bo namreč 200. tekma hrvaškega kapetana v državnem dresu. Na klop se najverjetneje seli nogometaš Atalante Mario Pašalić.

V napadu naj bi pred Petrom Muso, ki se je proti Angležem vpisal med strelce (za 2:2), dobil prednost napadalec Osasune Ante Budimir, ki proti trem levom sploh ni prejel priložnosti za nastop. Tako se v hrvaški zasedbi obeta nemalo sprememb, s pomočjo katerih bodo skušali ognjeni priti do prve zmage na SP 2026, še kako potrebno v boju za napredovanje.

Hrvaška se bo pomerila s Panamo v noči na sredo, pred tem se bosta v skupini L v uvodni tekmi 2. kroga udarili Anglija in Gana.