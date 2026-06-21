Na dvoboju SP 2026 med Španijo in Savdsko Arabijo sta v prvem polčasu blestela Lamine Yamal in Mikel Oyarzabal. Prvi je popeljal Španijo v vodstvo že v 10. minuti, drugi pa je do 24. minute vknjižil kar dva zadetka in eno asistenco.

Španci so po začetnem pisku silovito pritisnili na vrata tekmeca, nizali priložnosti v kazenskem prostoru Savdske Arabije, v 10. minuti pa je Lamine Yamal boljšo igro evropskih prvakov pretopil v vodstvo z 1:0. Mikel Oyarzabal je prodrl po levi strani in imenitno podal pred vrata, kjer je 18-letni španski dragulj z neposredne bližine spretno potisnil žogo v mrežo in dosegel prvi zadetek na SP.

Lamine Yamal se tako poslal žogo v mrežo Savdske Arabije za začetno vodstvo 1:0. Foto: Reuters

Statistični sladkorček: to je uspelo le Yamalu in Peleju

18 - Lamine Yamal is only the second player aged 18 or younger to open the scoring in a FIFA World Cup match - the other was a 17-year-old Pelé for Brazil v Wales in 1958.



Emulating. pic.twitter.com/Pf3ty86zdI — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Superzvezdnik Barcelone se je vpisal v zgodovino šele kot drugi nogometaš, star 18 let ali manj, ki je na tekmi svetovnega prvenstva dosegel uvodni zadetek. To je uspelo le še legendarnemu Peleju, ki je pri 17 letih na tekmi SP 1958 z 1:0 popeljal v vodstvo Brazilijo proti Walesu.

Mikel Oyarzabal je zaznamoval prvi polčas z dvema zadetkoma, le nekaj centimetrov pa ga je delilo od hat-tricka. Foto: Reuters

V nadaljevanju je poskrbel za strelski šov Mikel Oyarzabal, ki je uvodni asistenci pridodal še dva zadetka. Zvezni igralec Real Sociedada je zadel v polno v 21. in 24. minuti. S tem je postavil nov mejnik, kar se tiče tekem svetovnega prvenstva, saj je kot prvi v uvodnih 24 minutah dosegel dva zadetka in eno asistenco.

Španija je na koncu premagala Savdsko Arabijo s 4:0. Arabci so si v drugem delu zabili gol kar sami, Yamal in Oyarzabal pa sta se lahko predala počitku, saj sta odigrala le prvi polčas.