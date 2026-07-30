Trumpova grška tragedija

"V tem trenutku oživljenega zanimanja za grške klasike (namig na film Odiseja, op. p.) je Donald Trump kot Ikar, ki je letel tako blizu sonca, da so se mu stopila krila. Zgodovina bo Trumpov Ikarjev trenutek zapisala kot 28. februar, dan, ko se je začel vojaški napad na Iran," je prepričan britanski novinar Edward Luce.

Z napadom na Iran se je Trumpovo bahaštvo srečalo z resničnostjo, v svoji kolumni v Financial Timesu piše Edward Luce. Za druge je bil napad na Iran trenutek, ko je izdal svojo volilno bazo Maga, ki ji je pred volitvami obljubljal konec večnih vojn.

Trump je mislil, da bo vojna proti Iranu kratka

Toda Trump, ko je začel skupaj z Izraelom vojno proti Iranu, ni mislil, da začenja novo t. i. večno vojno. Mislil je, da začenja kratko vojno, ki jo bo zlahka dobil in ki bo enkrat za vselej rešila težave na Bližnjem vzhodu. Izraelski voditelj Benjamin Netanjahu mu je zagotovil, da bo tako, pojasnjuje britanski novinar.

"Ker Trumpu ni uspelo z bombardiranjem prisiliti Irana k podreditvi, poskuša svet tvitniti v svojo lastno realnost. Namesto da bi vzpostavil red na Bližnjem vzhodu, je globaliziral njegove patologije. V tem vedno slabšem kontekstu so pravljične objave (na družbenih omrežjih, op. p.) prav tako nevarne za Trumpovo moč kot poskusi zmage v vojni samo z zračno močjo. Racionalen korak bi bil, da se z Iranom pogovori zasebno, ne da bi dajal napovedi na družbenih omrežjih. Vendar pa se Trump, tako kot s Savdijci prejšnji teden, z Iranom pogovarja z javnim hvalisanjem, kar zmanjšuje možnosti, da bodo zaupali kakršnemukoli dogovoru, ki ga bodo z njim sklenili."

Trumpova na prvi pogled neracionalna dejanja in kaj je v ozadju

Kot trdi Luce, Trumpove besede tako znova presegajo doseg njegovega cilja, to je dogovor z Iranom. "Številni so bili v skušnjavi, da bi Trumpa razglasili za neracionalnega in morda norega. Priljubljen citat, ki opredeljuje norost kot početje iste stvari znova in znova ter pričakovanje drugačnega rezultata, se navaja še pogosteje kot običajno. Merjeno z diplomatskimi sredstvi in ​​cilji so Trumpova dejanja neracionalna. Vendar to ni nujno njegovo merilo."

Edward Luce primerja Donalda Trumpa z Ikarjem, osebo iz grške mitologije, ki je zaradi svoje pretirane samozavesti in precenjevanja lastnih sposobnosti doživel tragičen konec, ko je letel preblizu sonca in zgrmel na tla (po mitu je padel v Egejsko morje). Na fotografiji: kip padlega Ikarja v kraju Agrigento na Siciliji. Foto: Guliverimage

Trumpovo glavno merilo oziroma glavni cilj je še naprej zaslužiti veliko denarja s svojim predsedovanjem in prevladovati v javnosti. Ta dva cilja sta vedno najpomembnejša, je prepričan Luce.

Ozadje sporazuma s Savdsko Arabijo

Po mnenju britanskega novinarja Trumpov sporazum s Savdsko Arabijo kaže, kaj lahko pričakujemo od preostalega časa njegovega mandata. Sporazum Savdski Arabiji omogoča razvoj polno razvite civilne jedrske industrije brez mednarodnih zaščitnih ukrepov, vključno s pravico do bogatenja urana doma.

"Po vseh geopolitičnih merilih je to noro. Druge države bodo spodbujene k jedrskemu orožju, inšpekcijski režim Združenih narodov, ki je omejil širjenje orožja, bi šel po poti Svetovne trgovinske organizacije in drugih nekdanjih oporišč 'liberalnega mednarodnega reda'. Še pomembnejše pa je, da bo to povečalo skušnjavo Irana, da bi se pognal proti jedrski bombi."

Savdski denar za Trumpovo družino

Vendar je po Trumpovih besedah ​​to smiselno. Savdijci še naprej usmerjajo posle k Trumpu in njegovi družini. Poleg tega bodo savdski jedrski sektor gradila ameriška podjetja, ne ruska, kitajska ali francoska.

Trump je po sklenitvi sporazuma kar na svojem družbenem omrežju Truth Social dal dodatek k sporazumu, ki je določal, da mora Savdska Arabija normalizirati odnose z Izraelom. S tem dodatkom se Savdijci nikakor ne morejo strinjati, ker Netanjahu nasprotuje palestinskemu mirovnemu procesu. Tako je neki savdijski uradnik dejal, da tviti ne morejo spreminjati sklenjenih sporazumov. Torej je teoretično sporazum med ZDA in Savdsko Arabijo mrtev. Že bežen pogled na Trumpove motive nam pove, da bo našel način, kako ga bo uresničil.

Trolanje na spletu in Trumpovi dobički

"Tukaj je, v strnjeni obliki, kaj lahko pričakujemo od predsednika, ki namerava uničiti svojo geopolitično kredibilnost. Navadno trolanje, ki mu koristi doma v ZDA, izčrpava njegovo moč na svetovnem odru. Vendar ga to ne bo ustavilo pri sklepanju dvostranskih sporazumov. Ravno nasprotno. Resne sporazume, ki bodo preživeli Trumpovo predsednikovanje, je mogoče zanemariti. Prenagljeni in nepremišljeni sporazumi pa se lahko izkažejo za slabe za nacionalne interese ZDA, vendar bodo rutinsko povečali Trumpov dobiček," sklene svoj komentar Luce.