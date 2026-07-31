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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
31. 7. 2026,
10.04

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

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Natisni članek
Donald Trump republikanci anketa

Petek, 31. 7. 2026, 10.04

1 ura, 19 minut

Dve tretjini Trumpovih volivcev bi republikanskega kandidata podprli kljub obtožbam spolnega napada

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Donald Trump | Anketa kaže, da so volivci gibanja MAGA med najzvestejšimi strankarskimi podporniki v ZDA. | Foto Guliverimage

Anketa kaže, da so volivci gibanja MAGA med najzvestejšimi strankarskimi podporniki v ZDA.

Foto: Guliverimage

Približno dve tretjini volivcev gibanja MAGA, ki so na zadnjih predsedniških volitvah v ZDA podprli Donalda Trumpa, bi na hipotetičnih kongresnih volitvah glasovali za republikanskega kandidata, tudi če bi bil obtožen spolnega napada, kaže anketa ameriškega medija Politico.

Glede na anketo Politica bi 66 odstotkov volivcev pripadnikov Trumpovega gibanja podprlo republikanskega kandidata kljub takšnim obtožbam, devet odstotkov bi jih glasovalo za demokratskega kandidata, 25 odstotkov pa ne bi podprlo nobenega od njiju.

Med širšo skupino volivcev, ki se nagibajo k republikancem, bi republikanskega kandidata tudi v primeru obtožb spolnega napada podprlo 42 odstotkov vprašanih, 11 odstotkov bi jih glasovalo za demokrata, 47 odstotkov pa jih ne bi podprlo nobenega kandidata.

 Več kot 70 odstotkov bi jih podprlo republikanskega kandidata

Anketa kaže, da so volivci gibanja MAGA med najzvestejšimi strankarskimi podporniki v ZDA. Več kot 70 odstotkov bi jih podprlo republikanskega kandidata, tudi če bi se ta znašel v različnih škandalih, na primer v primeru predhodne obsodbe zaradi vožnje pod vplivom alkohola, sprejemanja daril od lobistov, obtožb nadlegovanja na delovnem mestu ali nasilja v družini, spolnega napada ali objavljanja protijudovskih vsebin na družbenih omrežjih.

Med volivci nekdanje demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris bi demokratskega kandidata, obtoženega nasilja v družini, podprlo 39 odstotkov.

Anketa po ocenah Politica kaže, da so podporniki gibanja MAGA v vseh scenarijih bolj pripravljeni ostati zvesti kandidatu kot druge skupine volivcev.

Republikanci še naprej podpirajo Paxtona 

Republikanci tako še naprej podpirajo teksaškega pravosodnega ministra Kena Paxtona, republikanski volivci v Arizoni pa so za kandidata za predstavniški dom izbrali nekdanjega šerifa Marka Lamba, ki je obtožen spolnih zlorab in zlorabe položaja. Na demokratski strani je moral po obtožbah spolnega napada iz senatne tekme v Mainu odstopiti Graham Platner.

Rezultati kažejo tudi na izrazit strankarski razkorak pri presoji, ali bi moral kandidat zaradi morebitnega škandala odstopiti. Med republikanskimi volivci jih je 71 odstotkov menilo, da bi moral demokratski kandidat ob obtožbi spolnega napada odstopiti, medtem ko jih je enako zahtevo za republikanskega kandidata podprlo 52 odstotkov.

Anketo je med 12. in 15. julijem izvedlo britansko raziskovalno podjetje Public First med 2061 odraslimi prebivalci ZDA.

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