Ameriški predsednik Donald Trump je množični prihod migrantov v špansko eksklavo Ceuta izkoristil za opozorilo pred morebitno vrnitvijo demokratov na oblast. Za Fox News je dejal, da bi se lahko podobni prizori čez nekaj let odvijali tudi v ZDA. Slovenski premier Janez Janša pa je opozoril, da "Ceuta ni naključje. To je bilo načrtovano," je zapisal na omrežju X.

Predsednik ZDA Donald Trump je danes komentiral dramatične prizore iz španske eksklave Ceuta, kamor je iz Maroka prebežalo 60 tisoč migrantov. V pogovoru za Fox News je razmere označil za grozljive in jih povezal z notranjepolitičnim dogajanjem v ZDA.

"Strašljivo je. Spomnite se te slike. To bomo mi čez tri leta, če zmaga napačna stran," je dejal Trump. Z izrazom "napačna stran" je meril na Demokratsko stranko in možnost, da bi demokrati na predsedniških volitvah leta 2028 znova prevzeli Belo hišo. Novinarki Fox News Jacqui Heinrich je še dejal, da Američani ob vrnitvi demokratov na oblast "ne bodo imeli prav dobrega življenja".

Po oceni predsednika avtonomnega mesta Ceuta Juana Jesusa Vivasa je iz Maroka v približno 24 urah prišlo okoli 60 tisoč ljudi, kar predstavlja približno 70 odstotkov običajnega prebivalstva mesta. Špansko notranje ministrstvo je sprva navajalo nižjo številko.

Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je do zdaj umrlo 34. Številni migranti so poskušali v Ceuto priplavati ali obiti valobran, drugi pa so mejo prečkali po kopnem. Med prišleki so bili tudi otroci, nekateri brez spremstva staršev.

Janša: Ceuta ni naključje Premier Janez Janša je v odzivu na množičen prihod migrantov iz Maroka v Ceuto poudaril, da je bilo pred tem dogajanjem "kar nekaj" opozoril. "Ceuta ni naključje. To je bilo načrtovano," je še zapisal v angleščini na družbenem omrežju X. There was early warning. Many of them, actually. Ceuta is not a coincidence. It has been planned. https://t.co/B5PB5ZTfsP — Janez Janša (@JJansaSDS) July 31, 2026

Španija v Ceuto poslala vojsko

Ceuta je špansko avtonomno mesto na severni obali Afrike in skupaj z Melillo predstavlja eno redkih kopenskih meja Evropske unije z afriško celino. Zaradi nenadnega prihoda tolikšnega števila ljudi so bili nastanitveni centri hitro zapolnjeni, več tisoč migrantov pa je ostalo na ulicah in plažah. Španija je na območje poslala dodatne policiste in vojake.

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Španski premier Pedro Sanchez je obiskal Ceuto in dogajanje označil za kršitev ozemeljske celovitosti Španije. Napovedal je vzpostavitev začasnega centra za registracijo in razvrščanje migrantov ter hitrejše vračanje tistih, ki nimajo pravice ostati v državi. Po podatkih španskega notranjega ministrstva se je do petkovega popoldneva v Maroko vrnilo okoli 25 tisoč ljudi.

Španske oblasti množični prihod povezujejo z nedavno sodbo vrhovnega sodišča, ki je omejila možnost takojšnjega vračanja ljudi, prestreženih na morju. Notranje ministrstvo trdi, da so tihotapske mreže razširjale zavajajočo razlago sodbe in s tem spodbujale ljudi k prečkanju meje.

Trump je dogajanje v Ceuti predstavil kot opozorilo ameriškim volivcem. Vprašanje nezakonitega priseljevanja in varovanja meje ostaja ena osrednjih političnih tem njegove administracije, tokrat pa je prizore iz Španije neposredno vključil v napad na demokrate pred naslednjimi predsedniškimi volitvami.