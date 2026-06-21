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Avtor:
R. P.

Nedelja,
21. 6. 2026,
19.00

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nevihta Philadelphia Francoska nogometna reprezentanca Irak

Nedelja, 21. 6. 2026, 19.00

1 ura, 2 minuti

Neugodna vremenska napoved za tekmo Francija - Irak

Resna vremenska grožnja na SP 2026. Kaj bo s tekmo Francija - Irak?

Avtor:
R. P.

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Strela, nevihta, neurje | Bi lahko slabša vremenska napoved pokvarila nogometni ponedeljkov spektakel na tekmi SP 2026 med Francijo in Irakom? | Foto Shutterstock

Bi lahko slabša vremenska napoved pokvarila nogometni ponedeljkov spektakel na tekmi SP 2026 med Francijo in Irakom?

Foto: Shutterstock

V ponedeljek zvečer se bosta v Filadelfiji na SP 2026 pomerila Francija in Irak. Pred srečanjem se ne govori le o mojstrstvu francoskih zvezdnikov, ki so veliki favoriti proti Iračanom, ter veliki želji izbrane vrste, ki jo je pred leti vodil Srečko Katanec, da bi presenetili galske peteline, ampak tudi o neugodni vremenski napovedi. Ta ne izključuje možnosti, da bi v času dvoboja na prizorišču divjala močna nevihta. Če se bo to uresničilo, bodo morali dvoboj SP 2026 zaradi strogih pravil v ZDA prestaviti ali morda celo odpovedati.

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Na letošnjem svetovnem prvenstvu vladajo v primeru neviht na tekmah, ki potekajo na tleh ZDA, posebna in zelo stroga organizacijska pravila glede varnosti navijačev in igralcev. Nogometna javnost jih je v praksi spoznala že lani na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA, kjer je dvoboj med Chelseajem in Benfico v Charlottu zaradi upoštevanja posebnega protokola trajal kar štiri ure in 38 minut ter poskrbel za številne kritike.

Francoski zvezdnik Kylian Mbappe, ki je proti Senegalu dosegel dva zadetka, se bo v torek pomeril z Irakom. | Foto: Reuters Francoski zvezdnik Kylian Mbappe, ki je proti Senegalu dosegel dva zadetka, se bo v torek pomeril z Irakom. Foto: Reuters

Glede tega je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) na letošnjem nogometnem spektaklu nemočna, saj mora na tekmah, ki potekajo na tleh ZDA, spoštovati zakone lokalnih oblasti. Te pa imajo v primeru neviht na športnih dogodkih, ki potekajo na prostem, zelo stroga varnostna pravila.

Največjo skrb in nevarnost predstavljajo strele. Če ta udari v bližini stadiona, pravilo vključuje polmer 13 kilometrov od prizorišča tekme, se mora tekma prekiniti za 30 minut. Vse skupaj pa se lahko ponovi, če strela udari tudi pozneje. Zaradi tega sta Chelsea in Benfica lani na klubskem svetovnem prvenstvu poskrbela za maratonski dvoboj, ljubitelji nogometa, zlasti tisti, ki ne prihajajo iz ZDA in niso vajeni teh pravil, pa se bojijo, da bi se lahko podoben zaplet pripetil tudi na letošnjem mundialu.

Stadion v Filadelfiji nima premične strehe

Za zdaj se je vreme na SP 2026 usmililo nogometašev, saj na tekmah, ki so se igrale na tleh ZDA, niso divjale nevihte. Kar nekaj ameriških stadionov premore tudi premično streho, kar je dodatna prednost, saj lahko tako dvoboji potekajo tudi v primeru slabšega vremena. Nekateri objekti pa tega nimajo.

V Filadelfiji sta se nazadnje pomerila za točke na SP 2026 Brazilija in Haiti (3:0). | Foto: Reuters V Filadelfiji sta se nazadnje pomerila za točke na SP 2026 Brazilija in Haiti (3:0). Foto: Reuters

Eden izmed njih je tudi stadion v Filadelfiji, kjer se bosta v ponedeljek zvečer (ob 23. uri po slovenskem času) za točke udarila Francija in Irak. Ker so vremenske napovedi vse prej kot ugodne, saj se na območju Filadelfije v času tekme napovedujejo nevihte, obstaja bojazen, da bi lahko strele švigale blizu stadiona in bi se lahko izvedba tekme podaljšala.

Za slabše vreme naj bi poskrbela posledica znižanja atmosferskega tlaka, ki ga spremlja znaten dotok vlage iz Atlantskega oceana in Mehiškega zaliva, kar ustvarja pogoje za razširjeno stanje atmosferske nestabilnosti, ta pa lahko povzroči aktivne in razširjene nevihte. Če bi se vremenska napoved uresničila, bi se tako lahko tekma med Francijo in Irakom še kako zavlekla. Morda se bo celo, če bodo tako ocenili prireditelji, prestavila na poznejši termin.

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