Hauptman o Pogačarju: Ko enkrat spoznaš njegove starše, ti je vse jasno

Dan pred pariškim finalom Dirke po Franciji je bila peta skupna zmaga praktično potrjena, vendar rumena majica v zahtevni gorski etapi ni dirkala le zase. Tadej Pogačar se je namreč prelevil v pomočnika in narekoval tempo za moštvenega kolega Isaaca del Tora. Andreja Hauptmana takšna poteza ni presenetila. "Ko enkrat spoznaš Tadeja in njegove starše, veš, da jabolko ne pade daleč od drevesa," je povedal slovenski športni direktor ekipe UAE Emirates, ki se je dotaknil napornih treh tednov dirkanja na Touru in se ozrl tudi daleč v preteklost, ko je bil Pogačar še golobradi kolesar.

Ekipa Tadeja Pogačarja je imela v zadnjih dneh Dirke po Franciji kar nekaj zdravstvenih težav, vendar se je v zadnjih dveh dneh znova sestavila in opravila delo, ki je športnega direktorja Andreja Hauptmana navdalo s ponosom.

"Vesel sem. Ponosen sem na današnje ekipno delo, ki je bilo res vrhunsko. Videli ste, kako smo trpeli pred nekaj dnevi. Fantje so se sestavili in danes znova opravili vrhunsko delo," je povedal Hauptman in dodal: "Isaac je za pomočnika imel najboljšega kolesarja na svetu."

Rumena majica v službi bele

Pogačar je imel skupno zmago praktično že v rokah, zato je lahko del svoje moči namenil mlajšemu moštvenemu kolegu, ki se je boril za belo majico najboljšega mladega kolesarja in uvrstitev na zmagovalni oder - v Parizu bo delal družbo Pogačarju in Remcu Evenepoelu.

Takšnih prizorov na Touru ne vidimo pogosto. Rumena majica praviloma uživa popolno podporo preostalih članov ekipe, tokrat pa je najboljši kolesar dirke sam prevzel vlogo pomočnika.

Tadej Pogačar se je v rumeni majici prelevil v pomočnika in Isaacu del Toru pomagal v boju za belo majico. Foto: Reuters

"Tadej je povedal, da se dobro počuti in da mu ni težko narekovati tempa. Seveda smo jima rekli, da morata paziti, saj je Paul Seixas (pred etapo je zaostajal 24 sekund pred Del Torom, op. a.) odličen kolesar. Isaac je vso etapo čakal na morebiten napad, na zaključnem vzponu pa se je odlično počutil, napadel, Tadej pa ga je nato odpeljal do cilja," je dogajanje opisal Hauptman.

V spremljevalnem avtomobilu so imeli natančne podatke o razlikah, vendar etapna zmaga ni bila glavni cilj. Pomembneje je bilo, da oba kolesarja varno prideta do cilja in ohranita pridobljeno, je izpostavil Hempi: "Ves čas sem jima govoril, naj bosta previdna na spustu, saj je bila cesta v zelo slabem stanju in valovita. Nismo želeli, da bi se nam v zadnjih kilometrih pripetila kakšna nesreča."

"Le šampion, kot je Tadej, je sposoben tega"

Pogačarjeva poteza je bila za Hauptmana še ena potrditev njegovega značaja. Slovenski športni direktor ga pozna že iz časov, ko je bil mladi up slovenskega kolesarstva, daleč od rumene majice in največjih zmag.

Mirko in Marjeta Pogačar sta sinu Tadeju že od začetkov njegove športne poti stala ob strani. Foto: Guliverimage

"Ko enkrat spoznaš Tadeja in njegove starše, veš, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Le šampion, kot je Tadej, se je sposoben na najtežji dirki na svetu preleviti v pomočnika," je poudaril.

Ob tem se je spomnil tudi ljudi, ki so Pogačarju pomagali v obdobju, ko še ni bil del profesionalnega kolesarstva: "Ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe. Bil sem zraven, ko se je Tadejeva zgodba začela. Ob tem ne smemo pozabiti niti vseh drugih v našem Pogi Teamu, od Mihe Koncilije, ki ga je prvi spremljal, do celotnega kluba, ki ga je podpiral predvsem takrat, ko še ni bil v profesionalnih vodah."

Od prve do pete rumene majice

Pogačar je na pragu pete skupne zmage na Touru, s katero se bo izenačil z največjimi imeni francoske dirke. Hauptman težko izbere, katera od njegovih zmag je bila najpomembnejša: "Zame je vsak Tour poseben. Prvi zato, ker je bil prvi, drugi pa zato, ker je z njim potrdil uspeh. Ko enkrat zmagaš, je najtežje to še enkrat ponoviti."

Tadej Pogačar je pred pariškim finalom praktično že potrdil peto skupno zmago na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

Po prvih dveh zmagah je moral dvakrat priznati premoč Jonasu Vingegaardu, nato pa se je Pogačar vrnil na vrh in začel nov zmagoviti niz, ki traja že tri leta zapored.

"Po dveh drugih mestih in številnih etapnih zmagah sta sledili še dve skupni zmagi, obe posebni. Zdaj je prišla še peta in z njo izenačenje rekorda. Pri Tadeju je vedno nekaj posebnega. Iz dneva v dan nas preseneča, mi pa mu sledimo in ga poskušamo podpirati na njegovi poti."

Hauptmana skrbi še zadnja etapa

Čeprav je karavana z najtežjim delom Toura opravila, Hauptman še ne more povsem mirno zadihati. Pred kolesarji je zadnja etapa s ciljem v Parizu, Pogačar pa je že večkrat pokazal, da ga tudi ob veliki prednosti zanima dirkanje.

Ko je dobil vprašanje, ali bo slovenski šampion v zadnji etapi le opazoval dogajanje ali pa bo poskusil tudi na Montmartru, je Hauptman odgovoril kratko in jasno: "Prav to me skrbi."

Slovenski spremljevalni trojček Tadeja Pogačarja - Boštjan Kavčnik, Žiga Jerman in Andrej Hauptman Foto: Daniel Novakovič/STA

Breme treh tednov bo v celoti z ramen dokončno padlo šele po prihodu v cilj, pa je še izpostavil Hauptman: "To bo padlo jutri. Ampak ja, občutek je, kot da bi z ramen odložil težak nahrbtnik."

"Hitro lahko zaspiš na lovorikah"

Hauptman je ob velikem uspehu ostal skromen. Čeprav je sodeloval pri Pogačarjevih podvigih, zaslug ni želel pripisovati sebi: "Samo na tem Touru smo bili štirje športni direktorji in vsak je odigral enako pomembno vlogo, zato temu ne bi namenjal posebne pozornosti. V ekipi imamo še kar nekaj športnih direktorjev, ki so s Tadejem in drugimi kolesarji prav tako že zmagovali."

UAE Emirates velja za najboljšo kolesarsko ekipo na svetu, vendar se zavedajo, da prevlada ne traja večno: "Ponosen sem, da smo trenutno najboljša ekipa na svetu, in trudili se bomo, da bomo na vrhu ostali še nekaj časa. Zavedamo pa se, da so bile podobne zgodbe že pred nami, nato pa jih je bilo kar naenkrat konec. Hitro lahko zaspiš na lovorikah."