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Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
8.40

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Iran SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Belgija

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 8.40

1 ura, 12 minut

Varnostniki na tekmi Belgija - Iran preprečili vdor na zelenico

Avtor:
STA

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iran vsiljivec | Foto Reuters

Foto: Reuters

Varnostniki so na tekmi drugega kroga skupinskega dela svetovnega prvenstva med Belgijo in Iranom preprečili vdor navijača na zelenico, poročajo agencije. Kasneje so poročali tudi o fizičnih obračunih med varnostniki in navijači, a za zdaj pod nepojasnjenimi okoliščinami.

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Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da so varnostniki preprečili vdor na zelenico v Los Angelesu, kjer sta se v skupini G brez golov razšli Belgija in Iran. Sodeč po fotografijah je skušal moški, ki je bil oblečen v majico nekdanje iranske zastave, vdreti na zelenico, a so mu to varnostniki preprečili.

Osebje, ki skrbi za varnost, je moralo posredovati tudi na tribunah stadiona, a okoliščin Fifa, ta je zaprosila za dodatne informacije očividcev, zaenkrat še ni pojasnila.

Belgija Iran | Foto: Reuters Foto: Reuters

Iranska udeležba na mundialu pod drobnogledom

Iranska udeležba na svetovnem prvenstvu je že tedne pod drobnogledom tudi zaradi političnih vprašanj in konflikta med ZDA in Iranom.

Iranska nogometna reprezentanca je morala svoj pripravljalni tabor preseliti iz Arizone v Mehiko. Za celotno iransko odpravo pa pri vstopu v in izstopu iz ZDA veljajo strožje omejitve, piše dpa.

Člani so nezadovoljni z dosedanjo obravnavo na svetovnem prvenstvu, reprezentanca pa bo zato pri Fifi vložila uradno pritožbo zaradi potovalnih omejitev, je izjavo tiskovnega predstavnika iranske nogometne zveze pred dnevi navedla francoska tiskovna agencija AFP.

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