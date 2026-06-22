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Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
22.21

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Peter Schmeichel SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu argentinska nogometna reprezentanca Lionel Messi Lionel Messi avstrijska nogometna reprezentanca

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 22.21

1 minuta

Kontroverzna sodniška odločitev, ki buri duhove

Legendarni zvezdnik razočaran nad sodnikom: Zadetek Messija ne bi smel veljati

Avtor:
R. P.

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Lionel Messi | Lionel Messi je z 18 zadetki najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Število zadetkov bi lahko bilo še višje, a je v začetku dvoboja z Avstrijo zapravil strel z bele točke. | Foto Reuters

Lionel Messi je z 18 zadetki najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Število zadetkov bi lahko bilo še višje, a je v začetku dvoboja z Avstrijo zapravil strel z bele točke.

Foto: Reuters

Nova tekma Lionela Messija, nov strelski šov. Argentinski superzvezdnik je Alžircem zabil tri, Avstrijcem pa dva zadetka. Podobno kot po prvi tekmi pa so znova odmevale nekatere sodniške odločitve, ki niso šle v prid tekmecem Argentine. Legendarni vratar Peter Schmeichel je prepričan, kako je bila Avstrija grobo oškodovana, saj bi moral sodnik razveljaviti prvi zadetek vročega kralja strelcev.

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Kaj počnejo sodniki na SP 2026? Vročemu kralju strelcev Lionelu Messiju naj bi šli na roko že na prvi tekmi, ko so mu oprostili najmanj rumeni karton za nenameren, a zelo oster in nevaren prekršek nad Alžircem Aisso Mandijem. Če bi ga takrat izključili, bi se Argentina znašla v godlji. Ne le, da čarovnik iz Rosaria ne bi mogel doseči še dveh zadetkov proti Alžiriji. Prizanesel bi tudi Avstriji, saj bi moral zaradi kazni rdečega kartona prisilno počivati. Ker pa ga proti Alžiriji ni doletela izključitev, je lahko zaigral proti slovenskim severnim sosedom in znova navdušil.

Kaj bi bilo, če bi bilo?

Peter Schmeichel spremlja dogajanje na SP 2026 kot strokovni komentator Fox. | Foto: Guliverimage Peter Schmeichel spremlja dogajanje na SP 2026 kot strokovni komentator Fox. Foto: Guliverimage Po zmagi Argentine nad slovenskimi severnimi sosedi pa so ob hvalospevih in čestitkah, ki jih je prejemal Lionel Messi, absolutni genij nogometa, znova odmevale tudi sporne sodniške odločitve, ki niso šle v prid tekmecu Argentine. Znova so se postavljala vprašanja, kaj bi bilo, če bi bilo. Najbolj se je govorilo o kontroverzni odločitvi iz 38. minute. Zgodilo se je tik pred prvim zadetkom Argentine.

Legendarni Danec Peter Schmeichel, strokovni komentator na televizijski mreži Fox, je prepričan, da bi moral sodnik zaradi predhodnega prekrška Argentinca nad avstrijskim igralcem razveljaviti Messijev zadetek. Po njegovem mnenju, o tej temi ne manjka debat ljubiteljev nogometa na socialnih omrežjih, je Argentinec Alexis MacAllister takrat nepravilno od zadaj pokosil Avstrijca Xaverja Schlagerja.

Sodnik Amin Mohamed Omar iz Egipta ni imel posluha za proteste avstrijskih nogometašev.  | Foto: Reuters Sodnik Amin Mohamed Omar iz Egipta ni imel posluha za proteste avstrijskih nogometašev.  Foto: Reuters

Slovenski sosedi so pričakovali prekršek, a je ostala piščalka sodnika Amina Mohameda Omarja nema. Sledila je bliskovita akcija gavčev, polna vrhunskih kombinacij in duhovitih podaj. Svetovni prvaki so se poigrali z obrambo Avstrije, nato pa je sledil vrhunec. Natančen strel prostega Messija, ki je ušel obrambi in dosegel zgodovinski 17. zadetek na svetovnih prvenstvih, s katerim je na večni lestvici strelcev dokončno prehitel Nemca Miroslava Kloseja.

Schmeichel: Jasna in očitna napaka sodnika

A tega zadetka po mnenju Schmeichela ne bi smelo biti. 62-letni Skandinavec, ki je pred 34 leti pomagal Danski do senzacionalnega evropskega naslova, na Old Traffordu pa si prislužil status klubske ikone, je prepričan, kako je sodnik storil veliko napako.

"Messi je odigral briljantno, a ta zadetek ne bi smel veljati. Pomislite, kako je Argentina pred tem dobila 11-metrovko. Dobila ga je po padcu igralca, ki je prejel udarec s hrbta. Tudi v tem primeru bi moral sodnik dosoditi prosti strel. Moral bi se vključiti VAR, to je bila jasna in očitna napaka sodnika," je povedal v eter Schmeichel in dodal, kako povsem razume frustracije Avstrijcev. Ti so protestirali pri sodniku, ki pa ni spreminjal odločitev. VAR pregled ni podal ničesar spornega, tako da so Argentinci povedli z 1:0.

Messi, ki bo čez dva dni dopolnil 39 let, je na dvoboju proti Avstriji še enkrat več dokazal nesporno mojstrstvo. Soigralci garajo za svojega kapetana, ki je v imenitni strelski formi. Že šesto tekmo zapored se je vpisal med strelce na svetovnem prvenstvu. Zdaj je, kar se tiče mundialov, skupno že pri 18 zadetkih, tako da vodi z naskokom na večni lestvici. Nova priložnost za še povečanje rekorda se mu obeta v naslednjem krogu, ko se bodo trikratni svetovni prvaki pomerili z Jordanijo. Bo šlo v tretje v rado in bo to tudi prva tekma Argentine na tem SP, po kateri se ne bo govorilo o spornih sodniških odločitvah?

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