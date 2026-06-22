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Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
16.32

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu iranska nogometna reprezentanca

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 16.32

1 ura, 21 minut

Iranci v Los Angelesu

Iranski nogometaši so Američanom v garderobi pustili posebno sporočilo

Avtorji:
Ž. L., STA

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Belgija Iran Nathan Ngoy | Iran je po tekmi z Belgijo v garderobi pustil sporočilo za gostitelje Američane. | Foto Reuters

Iran je po tekmi z Belgijo v garderobi pustil sporočilo za gostitelje Američane.

Foto: Reuters

Iranski nogometaši so po nedeljski tekmi z Belgijo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v slačilnici pustili sporočilo, v katerem so se Los Angelesu zahvalili za gostiteljstvo.

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Iranci, ki so z Belgijo igrali 0:0, so imeli pred in med prvenstvom zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu obilico težav. Med drugim so imeli omejitve že pri prvi tekmi v Los Angelesu, ko so pred remijem z 2:2 proti Novi Zelandiji iz svoje baze v Mehiki lahko šli manj kot en dan pred začetkom tekme, po obračunu pa so se morali takoj vrniti v Tijuano.

Selektor Irana Amir Ghalenoei je takrat dejal, da je njegova reprezentanca najbolj zatirana na SP. Po nedeljski tekmi pa je dodal, da je zaradi vojne v Iranu in težav z vizumi njegova vrsta na SP prišla v najslabši možni pripravljenosti.

Kljub temu je Iran po dveh krogih pri dveh točkah in ima priložnost prvič se prebiti v izločilne boje, ko se bo v soboto v Seattlu pomeril z Egiptom.

"V Los Angeles smo prišli s ponosom, tekmovali smo s častjo, odhajamo z dostojanstvom," so v sporočilu, ki so ga po tekmi z Belgijo pustili v garderobi, zapisali Iranci in dodali: "Hvala, Los Angeles, za tvoje gostiteljstvo. In hvala vsakemu Irancu, ki je dal svoje srce, glas in dušo za Iran v teh 180 minutah. Naj mir, spoštovanje in prijateljstvo prevladajo med vsemi narodi."

Na tekmi je bilo sicer znova videti prepovedano staro iransko zastavo izpred islamske revolucije leta 1979. Iranski predstavniki reprezentance so dejali, da bodo v takšnih primerih zapustili igrišče, a so tako kot na prvi tekmi ostali pri nogometu.

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