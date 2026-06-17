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Avtor:
R. P.

Sreda,
17. 6. 2026,
11.17

Osveženo pred

58 minut

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Sreda, 17. 6. 2026, 11.17

58 minut

Sporen prekršek v 32. minuti

Nov škandal: bi moral Messi prejeti rdeči karton?

Avtor:
R. P.

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Lionel Messi | Bi si Lionel Messi za prekršek v 32. minuti zaslužil rdeči karton? | Foto Reuters

Bi si Lionel Messi za prekršek v 32. minuti zaslužil rdeči karton?

Foto: Reuters

Po izjemni predstavi Lionela Messija, ki je proti Alžiriji dosegel tri zadetke in se na večni lestvici najboljših strelcev na svetovnih prvenstvih na prvem mestu izenačil z Miroslavom Klosejem, so na račun 38-letnega Argentinca deževale čestitke in pohvale. Ni pa manjkalo niti pripomb, da so mu šli sodniki na roko in mu v prvem polčasu za ponesrečeno, a ostro in nevarno posredovanje niso pokazali rdečega kartona. O tem, da bi si zaslužil izključitev, so prepričani tudi nekateri sodniški strokovnjaki.

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Argentinski superzvezdnik Lionel Messi je teden pred 39. rojstnim dnevom na jubilejni 200. tekmi v državnem dresu dosegel prvi hat-trick na svetovnih prvenstvih. Mrežo Alžirije je zatresel kar trikrat, gavči so zmagali s 3:0, vseeno pa so se tudi po tako veličastni predstavi našli očitki, da bi lahko bilo marsikaj drugače. In da bi bil Miroslav Klose še vedno sam na prvem mestu, kar zadeva lestvico najboljših strelcev vseh časov na svetovnih prvenstvih (16). Na drugem mestu bi lahko ostal tudi Brazilec Ronaldo (15). Tako bi se razpletlo, če bi moral Messi predčasno v slačilnico ter bi ostal pri 14 zadetkih na mundialih.

Ko je v 32. minuti storil prekršek nad Aisso Mandijem, je s spodnjim delom nogometnega čevlja stopil na ahilovo tetivo tekmeca. To je bilo grdo posredovanje, ki ga delivci pravice ponavadi ostro sankcionirajo. Tokrat je bilo drugače. Piščalka glavnega sodnika Szymona Marciniaka se je resda oglasila, a je Poljak dosodil le prekršek.

Kapetan Argentine jo je odnesel brez kazni, družbena omrežja pa so nato začeli polniti očitki, češ da je bil 38-letni napadalec deležen privilegijev in so mu sodniki marsikaj spregledali.

Karikatura o dvojnih merilih in zlatem dečku Fife:

Za največje začudenje so poskrbeli sodniki VAR, saj glavnega delivca pravice niso opozorili na nevarno posredovanje. Nekdanji nogometaš Manchester Cityja Nedum Onouha je bil v pogovoru za ESPN neizprosen: "Messi bi moral prejeti rdeči karton." Čudil se je, da je vse skupaj, če je to že spregledal glavni sodnik, ušlo sodnikom VAR. Njegov komentatorski kolega Alejandro Moreno, sicer nekdanji reprezentant Venezuele, je bil še odločnejši: "To bi moral biti stoodstotno rdeči karton za Messija."

Nekdanji nemški sodnik: Zame je to rdeči karton

O tem je na nemški televiziji Magenta TV razpredal tudi nekdanji sodnik Patrick Ittrich. Prepričan je, da so se sodniki odločili napačno ter da bi se morali vključiti tudi sodniki VAR. "Za rdeči karton obstajajo tri merila. Prvi je, da igralec nima možnosti za igranje z žogo. Drugi je, da je udarec videti grdo. Tretji, ta v tem primeru manjka, pa je intenzivnost," je nekdanji sodnik v nemški bundesligi razložil, da Messijevo posredovanje izpolnjuje dva od treh meril za izključitev. "Zame je to rdeči karton. V bundesligi smo ga za takšne poškodbe pogosto videli," Nemec pravi, da bi bila z vidika pravil izključitev argentinskega asa primerna.

Lionel Messi je proti Alžiriji dosegel tri zadetke in je prvi strelec SP 2026. | Foto: Reuters Lionel Messi je proti Alžiriji dosegel tri zadetke in je prvi strelec SP 2026. Foto: Reuters

Glavni sodnik Marciniak, ta je sodil Messiju tudi na njegovi zadnji tekmi na svetovnih prvenstvih, saj je delil pravico v znamenitem finalu med gavči in Francijo v Katarju, se je odločil drugače.

Kapetan Argentine jo je odnesel brez kazni. Takrat so Južnoameričani vodili z 1:0, v drugem polčasu pa so po zaslugi dveh njegovih zadetkov še povišali prednost in operacijo SP 2026 začeli z odliko. Še vedno pa se bodo nekateri spraševali, kako bi se vse skupaj razpletlo, če bi as Interja iz Miamija moral predčasno pod prho.

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