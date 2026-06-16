Velik udarec za Anglijo pred obračunom s Hrvati, poslali so ga domov

Angleško reprezentanco jutri za uvod na svetovnem prvenstvu čaka derbi skupine L, ko se bo v Arlingtonu pomerila s Hrvaško. Selektor Thomas Tuchel pri tem ne bo mogel računati na Tina Livramenta, saj je sanje o debitantskem nastopu na mundialu za bočnega branilca Newcastla predčasno končala poškodba mečne mišice. V reprezentanci ga bo zamenjal nogometaš Chelseaja Trevor Chalobah.

Tino Livramento, ki lahko po potrebi pokrije tako levi kot desni bok obrambe, je poškodbo mečne mišice staknil na nedeljskem treningu v Kansas Cityju, kjer imajo evropski podprvaki svojo bazo med svetovnim prvenstvom.

Livramento sicer ni standardni član udarne enajsterice v angleški izbrani vrsti, a je 23-letni branilec Newcastla pod taktirko Thomasa Tuchla v zadnjem letu dobival vse več priložnosti. Doslej je v članski reprezentanci zbral šest nastopov, kar pet od septembra lani, čeprav ga je vmes mučila poškodba stegenske mišice. Zdaj je njegovih sanj o debitantskem nastopu na mundialu konec zaradi težav z mečno mišico, ki naj bi ga od nogometnih zelenic predvidoma oddaljile za šest tednov.

Večje breme na desni strani angleške obrambe bo tako padlo na Reecea Jamesa in Djeda Spenca; angleška nogometna javnost si še ni povsem enotna, komu bo na tem igralnem mestu dal prednost Tuchel. Na levi strani naj bi začel branilec Manchester Cityja Nico O'Reilly. Prav tako se bo angleški reprezentanci v najkrajšem možnem času pridružil branilec Chelseaja Trevor Chalobah.

Fifina pravila namreč dopuščajo, da ekipe v takšnih primerih nogometaše nadomestijo, v kolikor je to storjeno 24 ur pred začetkom njihove uvodne tekme na turnirju.

"Urejamo vse potrebno, da branilec Chelseaja pripotuje v Kansas City, reprezentanca se bo medtem odpravila v Dallas, kjer jo v sredo čaka prva tekma prvenstva proti Hrvaški," so zapisali na angleški zvezi.