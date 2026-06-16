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Avtor:
B. G.

Torek,
16. 6. 2026,
14.34

Osveženo pred

16 minut

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu umetna inteligenca umetna inteligenca fotografija navijači

Torek, 16. 6. 2026, 14.34

16 minut

Družbena omrežja preplavljajo lažne fotografije navijačev s svetovnega prvenstva

Avtor:
B. G.

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nemški navijači | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Družbena omrežja so v zadnjih dneh preplavili fotografije in citati s svetovnega prvenstva, ki pa v resnici nimajo nobene povezave z dejanskim dogajanjem na turnirju. Številne objave so namreč ustvarjene z umetno inteligenco, kljub temu pa zberejo na tisoče všečkov, delitev in komentarjev.

Eden najbolj odmevnih primerov se je pojavil po tekmi med Nemčijo in Kurasavom, ko je po družbenem omrežju X zaokrožila fotografija treh svetlolasih navijačic v oprijetih nemških dresih, ki naj bi slavile vodstvo nemške reprezentance.

V resnici teh žensk sploh ni bilo na stadionu. Posnetki televizijskih prenosov so pokazali, da so na istem mestu in v istem trenutku zadetek proslavljali moški, ženska in mlado dekle, domnevno člani iste družine. Kljub temu se je lažna fotografija hitro razširila po spletu in sprožila številne komentarje.

Primer razkriva, kako preprosto lahko umetna inteligenca ustvari prepričljivo vsebino, ki jo številni uporabniki sprejmejo kot resnično, ne da bi preverili njen izvor.

Na družbenih omrežjih tudi poplava izmišljenih citatov

Težava ni omejena zgolj na fotografije. Po družbenih omrežjih se širijo tudi povsem izmišljene izjave znanih nogometnih osebnosti.

Med najbolj odmevnimi je primer nekdanjega trenerja Jürgena Kloppa, ki so mu nekateri profili pripisali ostro kritiko triminutnih odmorov za osvežitev med tekmami. Izjave, v kateri naj bi nogomet označil za talca menedžerjev in sponzorjev, nikoli ni dal, kljub temu pa so jo povzeli številni uporabniki in nekateri mediji.

Podoben primer se je zgodil z nekdanjim irskim nogometašem in televizijskim komentatorjem Royem Keanom. Na spletu se je pojavila domnevna kritika turške reprezentance po porazu proti Avstraliji, citat pa je bil izmišljen. Objavil ga je profil, ki v opisu sicer opozarja, da objavlja izmišljene izjave, vendar številni uporabniki tega niso opazili.

Nemčija navijači. | Foto: Exspress.de/Zajem zaslona Foto: Exspress.de/Zajem zaslona

Primeri s svetovnega prvenstva kažejo, kako hitro se lahko zavajajoče vsebine, ki jih ustvari umetna inteligenca, razširijo po spletu. In ker so lahko fotografije ali citati videti povsem verodostojno, je preverjanje virov ključnega pomena.

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