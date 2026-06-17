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Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
7.43

Osveženo pred

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Mehdi Torabi iranska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu FIFA

Sreda, 17. 6. 2026, 7.43

9 minut

Mehdi Torabi prejel vizo za večkraten vstop v ZDA

Srečen konec za Iranca. Še bo lahko prečkal mejo ZDA.

Avtorji:
R. P., STA

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Mehdi Torabi | Mehdi Torabi bo lahko pripotoval v ZDA tudi na preostale tekme Irana na SP 2026. | Foto Reuters

Mehdi Torabi bo lahko pripotoval v ZDA tudi na preostale tekme Irana na SP 2026.

Foto: Reuters

Iranski nogometni reprezentant Mehdi Torabi je dobil vizo za večkraten vstop v ZDA in bo lahko igral na naslednjih tekmah svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, je sporočil iranski tabor. Iranska zveza je to dosegla s pomočjo Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Iranski reprezentant Mehdi Torabi, ki je sedel na klopi za rezervne igralce na prvi tekmi Irana na tem SP ob remiju 2:2 z Novo Zelandijo, je takrat dobil dovoljenje za enkraten vstop v ZDA, tako da so pri Iranu iskali rešitev, da bi bil lahko v kadru tudi v nedeljo v Los Angelesu na tekmi z Belgijo.

"Po trudu iranske zveze skupaj z Mednarodno nogometno zvezo Fifo so igralcu danes izdali vizo za večkraten vstop v ZDA. Tako Torabi ne bo imel težav na prihajajočih tekmah in bo potoval z ekipo na preostanku mundiala," so pojasnili v iranskem taboru.

Iran, ki je imel kar nekaj težav pred SP in tudi preselil svojo bazo iz Arizone v Tijuano v Mehiki, bo tretjo tekmo v skupinskem delu igral 26. junija v Seattlu proti Egiptu.

V skupini G imajo po 1. krogu vse štiri ekipe po eno točko, potem ko sta se Belgija in Egipt razšla z 1:1, Iran in Nova Zelandija pa z 2:2.

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