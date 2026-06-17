Srečen konec za Iranca. Še bo lahko prečkal mejo ZDA.

Iranski nogometni reprezentant Mehdi Torabi je dobil vizo za večkraten vstop v ZDA in bo lahko igral na naslednjih tekmah svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, je sporočil iranski tabor. Iranska zveza je to dosegla s pomočjo Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Iranski reprezentant Mehdi Torabi, ki je sedel na klopi za rezervne igralce na prvi tekmi Irana na tem SP ob remiju 2:2 z Novo Zelandijo, je takrat dobil dovoljenje za enkraten vstop v ZDA, tako da so pri Iranu iskali rešitev, da bi bil lahko v kadru tudi v nedeljo v Los Angelesu na tekmi z Belgijo.

"Po trudu iranske zveze skupaj z Mednarodno nogometno zvezo Fifo so igralcu danes izdali vizo za večkraten vstop v ZDA. Tako Torabi ne bo imel težav na prihajajočih tekmah in bo potoval z ekipo na preostanku mundiala," so pojasnili v iranskem taboru.

Iran, ki je imel kar nekaj težav pred SP in tudi preselil svojo bazo iz Arizone v Tijuano v Mehiki, bo tretjo tekmo v skupinskem delu igral 26. junija v Seattlu proti Egiptu.

V skupini G imajo po 1. krogu vse štiri ekipe po eno točko, potem ko sta se Belgija in Egipt razšla z 1:1, Iran in Nova Zelandija pa z 2:2.