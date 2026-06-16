Legendarni Cime uživa: Presenečenja me sploh ne presenečajo

Le kdo ga ne bi poznal? Sebastjan Cimirotič, krajše Cime , je eden najbolj atraktivnih napadalcev v zgodovini samostojne Slovenije. Pred 24 leti se je vpisal v zgodovino kot strelec prvega slovenskega zadetka na mundialu. Takrat je zatresel mrežo Španije, zdaj, ko je star 51 let in se ukvarja s trenerskim delom, pa spremlja svetovno prvenstvo v drugačni vlogi – kot nogometni sladokusec. "Za zdaj sem zelo zadovoljen s tem, kar sem videl. Prav uživam," je za Sportal zaupal, kako je kot navijač doživel uvodnih pet dni SP 2026.

"Mundial je nekaj posebnega. Zakaj? Pravijo, da ima takšno moč, da se med svetovnim prvenstvom ustavijo celo vojne. Cel svet pozabi na težave, nogomet jih združuje. Tudi tisti, ki se sicer ne morejo niti videti, skupaj spremljajo tekme. To je ta globalna moč mundiala," nam je pojasnil Sebastjan Cimirotič, ki dobro ve, o čem govori. Nenazadnje je na svetovnem prvenstvu pisal tudi zgodovino slovenskega nogometa.

Vratar Zelenortskih otokov Vozinha si je z izjemno predstavo proti Španiji pridobil planetarno prepoznavnost in slavo. Foto: Reuters

O moči tega tekmovanja, ki se zgodi na vsake štiri leta, mu je svoje pritrdila tudi prigoda 40-letnega vratarja Zelenortskih otokov Vozinha. "Pred tekmo ni imel veliko sledilcev na Instagramu, po tekmi pa več kot dva milijona! No, potem vidiš, kakšno moč ima mundial."

Najboljši bodo dali v višjo prestavo

Na SP 2002 je Sebastjanu Cimirotiču uspelo tisto, kar ni v ponedeljek v Atlanti Zelenortskim otokom. Zatresel je mrežo Španije. Foto: Guliverimage Eden najboljših driblerjev, kadarkoli rojenih na slovenskih tleh, je vedno zagovarjal napadalen, odprt in kombinatoren nogomet. Tega v uvodnih dneh SP 2026 na drugi strani velike luže resda še ni zaznati v tej meri, da bi navdušila prav vsakega, a je priljubljeni Cime vseeno zelo zadovoljen s kakovostjo predstav.

"Zelo sem se veselil tega prvenstva in nestrpno čakal nanj. Lahko povem, da sem zelo zadovoljen z nogometom. Vedel sem tudi, da bodo prisotna presenečenja. To se zna dogajati na uvodnih tekmah, potem, ko bo šlo zares, pa seveda vemo, da se bodo tako resne reprezentance, kot je Španija, sestavile in dale v višjo prestavo. Zato me presenečenja sploh ne presenečajo," je prepričan, da so možnosti presenečenj bistveno višje v uvodnih krogih, v izločilnem delu, ko se bo začelo odločati o zmagovalcu, pa bodo tiste ekipe, ki spadajo med favorite, pritisnile na plin in zaigrale ne le bolje, ampak tudi odločneje.

Ta pojav ga spominja na dogajanje na začetku SP 2022, ko se je Argentina na začetku nepričakovano spotaknila ob oviro iz Savdske Arabije, a je v nadaljevanju zaigrala bistveno bolje in šla nato do konca.

Cime je prepričan, da bo Španija v nadaljevanju SP povzdignila učinkovitost in kakovost izvedb. Foto: Reuters

"To si lahko privoščijo le najboljše reprezentance na svetu. Če bo obveljala ta tradicija, si upam staviti, da bo kakovost reprezentanc, kot so Francija, Španija, Brazilija in Argentina, boljša iz tekme v tekmo. Ko pa bodo 'dale gas', se bodo kocke sestavile v njihovo korist. Takrat bodo premočne za tekmece," spremlja 51-letnega Ljubljančana občutek, da na tem prvenstvu, kar zadeva končnega zmagovalca, ne gre pričakovati presenečenj, ampak bo prvak postal eden izmed največjih favoritov. Po njegovem mnenju sta to le dva – Francija in Španija.

Od majhnih reprezentanc se lahko marsikaj naučiš

S tem, kar je do zdaj spremljal po televiziji, je zadovoljen. "Na stadionih je prisotno enkratno vzdušje. Kakovost nogometa je dobra, veliko je presenečenj. Fascinirajo me manjše države. Zelenortski otoki so proti Španiji demonstrirali spet nekaj novega. Res neverjetno, kako so bili proti veliki Španiji superiorni v fazi obrambe. Na tekmi niso naredili niti ene napake. Od manjših reprezentanc, vsaj na papirju, se lahko resnično marsikaj naučiš," je zaploskal afriškemu predstavniku, ki je v ponedeljek debitiral na elitnem svetovnem nogometnem odru in šokiral aktualne evropske prvake, prepolne zvezdniških imen. Ostalo je namreč pri začetnih 0:0.

Zelenortski otoki so nepričakovano zaklenili svoja vrata proti aktualnemu evropskemu prvaku. Foto: Reuters

Uvodni del SP 2026 je zaznamoval rezultatski neuspeh predstavnikov Evrope in Južne Amerike, edinih celin, ki se lahko pohvalita z dozdajšnjimi svetovnimi prvaki. Južnoameričani so celo brez zmage, njihovo čast lahko reši šele Argentina, ki jo v noči na sredo čaka dvoboj z Alžirijo, po prstih so dobili tudi številni evropski velikani. Brez zmage sta tako nepričakovano ostali Španija in Švica, pa tudi Nizozemska, Belgija in BiH – Češka in Turčija pa sta celo izgubili. Zmagale so le Nemčija, Švedska in Škotska.

"Tudi to me ne preseneča. Moramo vedeti, da prihajajo fantje iz Evrope iz najtežjih lig. V sezoni so odigrali ogromno tekem, veliko je takšnih, ki se vračajo po poškodbi. Zato so v številnih reprezentancah na začetku previdni. Še vedno pa vztrajam pri tem, da bo takrat, ko bo šlo zares, drugače. Takrat bodo najboljši stopili na plin," po skupinskem delu izključuje kakšna večja presenečenja.

Bi lahko Kylian Mbappe za razliko od Eura 2024 zaznamoval dogajanje na SP 2026? Foto: Reuters

Njegov šesti čut pravi, da Argentina ne bo ubranila naslova. "Napovedujem, da bo letos prvak nekdo iz Evrope. Kandidata sta le dva. Španija, katere nogomet obožujem, in Francija, ki je individualno gledano najmočnejša na turnirju. Danes me zelo zanima, kako se bo odrezala proti Senegalu. Ne bo ji lahko, v to sem prepričan," komaj čaka šesti tekmovalni dan, ki ga bosta odprli reprezentanci Francije in Senegala, v nadaljevanju sporeda pa se bosta predstavila tudi nogometna asa Erling Haaland in Lionel Messi.

Maroko brutalno dober proti Braziliji

Maroko je pokvaril načrte Braziliji in navdušil nogometne sladokusce. Foto: Reuters Za zdaj je najbolj užival ob spremljanju dvoboja med Marokom in Brazilijo. "Maroko ob tem, kar je pokazal proti Braziliji, pri meni spada med tihe favorite prvenstva. Pokazal je resno kompaktno igro, tehnično karakterno in odlično vkomponirano. Tako v napadu kot tudi obrambi so bili brutalno dobri. Res, vrhunsko. Kar pa zadeva Brazilijo, jim manjka poteza več v zvezni vrsti. Vajeni smo bili, da ima Brazilija največje fantaziste v igri prav tam, a danes ni več tako. Ima pa še vedno ogromno individualne kakovosti v napadu. Tu pa je še Neymar. Neymar je čarovnik," ga zelo spoštuje, a tudi ne ve, kako huda je v resnici njegova poškodba. "Zasledil sem govorice, da morda sploh ne bo zaigral na SP in da je tu le zaradi vzdušja in avtoritete. Bomo videli."

Kdo pa ga je do zdaj najbolj razočaral? "Težko odgovorim na to vprašanje, saj na nogomet gledam nekoliko drugače. Seveda smo pričakovali, da bo Švica odpravila Katar s 4:0 ali 5:0, a prva tekma je vedno najtežja. Pozneje bo, ponavljam, kakovost že postala opazna. Zato niti nisem toliko razočaran nad Švico. Po prvem nastopu je o tem prehitro soditi. Tako kot tudi dvigovati Nemčijo po sedmih golih proti Curacau. Počakajmo do izločilnih dvobojev, potem bomo vedeli bistveno več," po uvodnih dvobojih še ne bi posploševal stvari in napovedi.

"Ne želimo si kakšnega kolapsa igralcev"

Odmori za hidracijo so na SP 2026 obvezni na vsaki tekmi. Po enkrat na vsak polčas. Foto: Reuters Veliko prahu na SP 2026 dviguje pravilo o odmoru za hidracijo igralcev. Številni opozarjajo, da s tem dvoboj izgublja ritem in se iz dveh polčasov praktično spremeni v štiri različne četrtine.

"Vedno moramo najprej gledati na zdravje fantov na igrišču. Sploh, če vladajo ekstremne temperature. Treba je biti previden, pa naj nekomu to pravilo ustreza ali ne. Če jim ne paše, naj se postavijo v kožo fantov, ki igrajo po soncu. Res je, s tem se podira določen ritem. Nekatere reprezentance ga ravno ujamejo, pa nato sledi odmor, ki jim pokvari načrte. A to, da bo nastopil premor, vedo že pred tekmo. Tega si noben ne izmišlja sproti. Mora biti pa prioriteta vendarle zdravje igralcev. Pri tej vročini je težko igrati," se dobro spominja trpljenja na tekmah, kjer je vladala ogromna vročina, ko je še sam nosil nogometne čevlje.

Selektor Belgije Rudi Garcia se je v ponedeljek "zasmilil" nekdanjemu zvezdniku slovenskega nogometa. Foto: Reuters

"Veliko je takšnih, ki jim to pravilo ni všeč, a verjemite, da je še kako prav, da se fantje osvežijo. Ne želimo si kakšnega kolapsa igralcev, resnično ne. Ko sem včeraj gledal tekmo med Belgijo in Egiptom, sem videl, kako vroče mora biti. Selektor Belgije Rudi Garcia je bil povsem preznojen. Potem si lahko zamisliš, kako je bilo šele fantom na igrišču," se zaveda, kako zahtevno je zlasti tistim, ki na SP 2026 igrajo že v zgodnjih popoldanskih terminih.

Najljubša nogometna relikvija: dres Nadala

Ko je sam debitiral na svetovnem prvenstvu, je Slovenija leta 2002 igrala proti Španiji v večernih urah in je bilo na stadionu zelo znosno. "To je bilo povsem drugače. Lažje si dihal, čeprav je bila ogromna vlaga. Igrati večerne tekme je bistveno lažje kot tiste po žgočem soncu," se spominja zgodovinskega dvoboja v Južni Koreji, kjer je zatresel mrežo Španije (1:3) in se vpisal v almanahe kot prvi strelec za Slovenijo na največjem tekmovanju na svetu.

Pred 24 leti je na SP v Južni Koreji zatresel mrežo Španije po podaji Milenka Ačimovića. Foto: Guliverimage

"V teh dneh me marsikdo spomni na tisti zadetek. Ko smo včeraj gledali tekmo s Španijo, so me gledali in govorili: 'Pa saj si ga ti zabil Špancem!' Fino je, ko te kdo spomni na kaj takega, občutek je neprecenljiv. In še toliko slajši, ko veš, da si prvi Slovenec, ki je zadel za Slovenijo na takem tekmovanju. Prekrasno," ob vsakem novem svetovnem prvenstvu bolj ceni dosežek iz leta 2002.

Nanj ga doma še vedno spominja prav posebna nogometna "relikvija". Na tisto tekmo ga namreč spominja dres španske reprezentance, ki ga je proti Sloveniji na tisti tekmi nosil Miguel Angel Nadall, nekdanji branilec Barcelone, ponos Mallorce in stric teniškega superzvezdnika Rafaela Nadala. "Njegov dres je nekaj najlepšega, kar imam doma," je bil kratek in jedrnat Cime.

Hrvaška rojena za takšne turnirje

BiH je v uvodnem nastopu SP 2026 remizirala proti Kanadi, Hrvaško pa v sredo čaka derbi proti Angliji. Foto: Reuters Na tem svetovnem prvenstvu stiska pesti tudi za nekdanje brate iz skupne domovine Jugoslavije. Hrvaško še čaka prvi nastop, BiH pa je remizirala s Kanado (1:1).

"Bosanci so odigrali dobro tekmo. Kanada ni niti približno za podcenjevati. Bila je konkretna tekma, obe ekipi sta si zaslužili točko. Kar zadeva Hrvaško, pa dobro vemo, da je to ekipa, rojena za takšne turnirje. Njeni uspehi na svetovnih prvenstvih, druga in tretja mesta, niso naključje. Kje pa, oni so prav rojeni za to," jim želi čim več uspehov na turnirju. Nenazadnje odlično pozna hrvaški nogomet, saj je v karieri nosil dres obeh jadranskih velikanov, Hajduka in Rijeke.

Žal mu je le za eno stvar – da na mundialu znova ni Italije, ki mu je prirasla k srcu. Tudi zaradi njegove izjemne izkušnje pri Lecceju v Serie A, kjer mu je kruto prekrižala načrte huda poškodba kolena v najbolj neugodnem trenutku. "Dobro vemo, kakšno moč je imela Italija na svetovnih prvenstvih. Zelo jo pogrešam. Njen nogomet je v resni krizi, a si iskreno želim, da bi se izvlekla in bi jo znova gledali na najvišji ravni, saj je še vedno nogometna velesila," je še povedal nekdanji slovenski reprezentant.

Sebastjan Cimirotič pri Slovanu opravlja vlogo mlajših selekcij. Foto: Ana Kovač

V naslednjih tednih bo z veseljem spremljal nadaljevanje svetovnega prvenstva, čez tri tedne pa se tudi vrača na zelenice, saj se bodo začeli treningi mlajših selekcij Slovana. Glede na vročino, ki je sredi poletja ne manjka v Ljubljani, si bo kot trener na treningih prizadeval tudi za odmore za hidracijo. Tako kot so tega deležni zvezdniki na SP 2026.