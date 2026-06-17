Kralj Messi pisal zgodovino, Mbappe in Haaland blestela, smeji se tudi Avstriji

Šesti tekmovalni dan SP 2026 so zvezdniški napadalci zadevali kot za stavo. Branilci svetovnega naslova Argentinci so odpravili Alžirijo s 3:0, pod vse tri zadetke pa se je podpisal večkratni rekorder Lionel Messi ! Francozi so na krilih dvakratnega strelca Kyliana Mbappeja ugnali Senegal s 3:1, Norveška pa je s pomočjo dveh zadetkov Erlinga Haalanda nadigrala Irak s 4:1. Uspešen večer evropskih ekip je začinila Avstrija. Slovenska severna soseda je s 3:1 premagala novinko Jordanijo.

16. junij, torek (+ še tri jutranje tekme):

Zmagoslavna vrnitev Avstrije po 28 letih

V zadnji tekmi pestrega tekmovalnega dneva sta se v okolici San Francisca pomerili Avstrija in Jordanija. Slovenski severni sosedi je nazadnje nastopila na mundialu leta 1998, Jordanija je novinka, tako da nastopa prvič. V 21. minuti je avstrijske navijače spravil v dobro voljo Romano Schmid. Zvezni igralec Werderja je mojstrsko zadel po strelu z okrog 20 metrov. Žogo je poslal v zgornji desni kot, vratar Jordanije je bil nemočen. Avstrija je tako povedla po evrogolu, že dobro minuto pozneje pa bi lahko predstavniki Azije vrnili udarec. Od izenačenja jih je delilo le nekaj centimetrov, saj je Ali Olwan po strelu z glavo zatresel prečko.

Romano Schmid je dosegel prvi zadetek Avstrije na svetovnih prvenstvih v tem stoletju. Foto: Reuters

Drugi polčas je postregel z dinamičnim dogajanjem. Najprej so Jordanci izenačili na 1:1, zgodovinski prvi zadetek na SP za arabsko držav z Bližnjega vzhoda je dosegel Ali Olwan.

Nadaljevanje je vendarle pripadlo slovenskim sosedom. Marko Arnautović je zadel v 67. minuti, a je bil zadetek razveljavljen zaradi igranja z roko soigralca Stefana Poscha. Deset minut pozneje je Avstrijcem le uspelo. Lastno mrežo je zatresel Jazan Al Arab, v izdihljajih srečanja pa je z bele točke končnih 3:1 postavil Arnautović. Soigralec Timija Maxa Elšnika pri Crveni zvezdi je tako dočakal prvi zadetek na mundialu pri 37 letih.

Messi trikrat premagal Zidana

Na dvoboju v Kansas Cityju med branilci svetovnega naslova Argentino in Alžirijo je blestel kdo drug kot Lionel Messi. Neuničljivi argentinski kapetan je kot prvi nogometaš na tem svetovnem prvenstvu dosegel hat-trick. Znesel se je proti predstavniku Afrike in kar trikrat premagal Luco Zidana, sina slovitega francoskega asa Zinedina Zidana. S tem je 38-letni Argentinec poskrbel za kopico rekordov.

To je bila njegova jubilejna 200. tekma v dresu Argentine, za katero je dosegel že 120 zadetkov. Na lestvici najboljših strelcev na tem svetovnem prvenstvu je skočil na prvo mesto, skupno pa je na mundialih dosegel že 16 golov in se na večni lestvici izenačil na vrhu z Nemcem Miroslavom Klosejem (16).

Foto: Reuters

Messi je meril v polno v 17., 60. in 76. minuti, nato pa ga je selektor Lionel Scaloni ob stoječih ovacijah navdušenega občinstva deset minut pred koncem rednega dela poslal z igrišča.

"Res je lepo, da lahko ta trenutek doživim z družino, s soigralci, s tistimi, ki so mi vedno ob strani. Srečen sem. Smo tesno povezana ekipa, pomembno je, da smo SP začeli z zmago. Hvaležen sem navijačem, ker so še enkrat pokazali, kako ima Argentina rada nogomet in so napolnili stadion," je po veličastni predstavi proti Alžiriji povedal prvi junak srečanja Messi.

Argentina je poskrbela za komaj prvo zmago južnomeriškega predstavnika na SP 2026. Brazilija in Urugvaj sta pred tem osvojila točko, Ekvador in Paragvaj pa sta izgubila.

Francozi blesteli na krilih Mbappeja ...

Za uvod v šesti tekmovalni dan sta se na stadionu MetLife v New Jerseyju pomerili tretja in 15. reprezentanca na Fifini lestvici, Francija in Senegal. Skupino I, v kateri sta tudi Norveška in Irak, so že ob žrebu decembra lani poimenovali skupina smrti turnirja, Francija pa je med favoriti za osvojitev tretjega pokala svetovnega prvenstva to poletje.

Kylian Mbappe je pokazal svoje mojstrstvo zlasti v drugem polčasu srečanja proti Senegalu. Foto: Reuters

Četa Didierja Deschampsa v prvem polčasu proti afriškim podprvakom vseeno ni uspela upravičiti vloge favorita. Senegalci so si priigrali najlepši priložnosti v prvih 45 minutah, aktualni podprvaki pa so v drugem polčasu le postali konkretnejši. Kylian Mbappe se je vpisal med strelce dvakrat, najprej po izjemni podaji Michela Oliseja, nato pa je v sodnikovem podaljšku z izjemnim strelom z razdalje poskrbel za končni rezultat 3:1. Za Francoze je po fantastični globinski podaji Adriena Rabiota zadel še rezevist Bradley Barcola, častni gol za Afričane pa je prispeval Ibrahim Mbaye.

Francoski kapetan Mbappe, dvakratni strelec galskih petelinov, je tako na svetovnem prvenstvu dosegel že 14 zadetkov in je vse bližje prvemu mestu na večni lestvici.

... Norvežani pa na krilih Haalanda

Po Franciji je vlogo favorita na uvodni tekmi SP 2026 v "skupini smrti" upravičila še Norveška. Vikingi nastopajo na prvem svetovnem prvenstvu po 28 letih, v 29. minuti pa je njihove navijači v Bostonu spravil na noge Erling Haaland. Prvi zvezdnik Norveške je na dvoboju dokazal, zakaj ga uvrščajo med najboljše napadalce na svetu.

Erling Haaland je že v prvem polčasu dvakrat zatresel mrežo Iraka in na največjem tekmovanju na svetu debitiral z odliko. Foto: Reuters

Kmalu po izenačenju Iraka, ko je v polno zadel Aymen Hussein, je prisilil vratarja Iraka k ogromni napaki in popeljal Norvežane v vodstvo z 2:1, v drugem polčasu pa sta prevlado Skandinavcev potrdila še Leo Ostigard in avtogol nesrečnega Husseina, ki je tako na uvodnem srečanju na SP 2026 zatresel obe mreži. Norveška je s tem nadaljevala zmagoviti niz, saj je v kvalifikacijah za SP 2026 dobila vse tekme. Takrat je dvakrat ugnala tudi Italijo.

Najboljši strelci: 3 - Lionel Messi (Argentina)

2 - Yasi Ayari (Švedska), Folarin Balogun (ZDA), Erling Haaland (Norveška), Kai Havertz (Nemčija), Elijah Just (Nova Zelandija), Kylian Mbappe (Francija)

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SP 2026, 6. tekmovalni dan:

16. junij, torek (+ še tri jutranje tekme):

17. junij, sreda

Lestvica skupine I

Lestvica skupine J