Ne samo Francozi, navdušili tudi postavni afriški nogometaši

Še preden so se začele prve tekme svetovnega prvenstva, so nekatere reprezentance že poskrbele za veliko pozornosti. Potem ko so s svojim prihodom in luksuznimi torbicami navdušili Francozi, so v središče modno-nogometnih pogovorov stopile še afriške reprezentance.

Te so v ZDA prispele v skrbno oblikovanih modnih kombinacijah, s katerimi so poudarile svojo kulturno identiteto, tradicijo in nacionalni ponos.

Največ pozornosti je pritegnila reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki se na svetovno prvenstvo vrača prvič po letu 1974. Nogometaši so ob prihodu v Houston iz letala stopili v elegantnih črnih oblekah, ki so jih dopolnjevali leopardji trakovi in broške v obliki geparda, oprave pa so nadgradile prestižne torbe z enakim motivom.

Za njihov videz je poskrbel 30-letni oblikovalec iz Konga, ki živi in ustvarja v Parizu. Navdih za kolekcijo je našel v simboliki leoparda, ki ima v kongovski kulturi poseben pomen. Leopard predstavlja moč, vzdržljivost in neomajno voljo, zato je želel te vrednote prenesti tudi na nogometaše, ki predstavljajo svojo državo na največjem športnem odru.

Slonji motivi in tradicionalni vzorci

Modno navdušenje pa ni bilo rezervirano zgolj za reprezentanco DR Kongo. Tudi nogometaši Slonokoščene obale in Senegala so ob prihodu pokazali, da je lahko ekipna garderoba veliko več kot zgolj uradna športna oprema.

Njihove obleke so združevale sodoben kroj z bogatimi tradicionalnimi afriškimi vzorci in simboli. Posebej so izstopali vezeni motivi slonov ter živahni barvni detajli, ki odražajo kulturno dediščino obeh držav. Namesto klasičnih ekipnih trenirk so reprezentance izkoristile prihod na prvenstvo kot priložnost za predstavitev svoje zgodovine, kulture in identitete.

Hannibal Mejbri, vezni igralec tunizijske reprezentance Foto: Profimedia

Gessime Yassine, napadalec maroške reprezentance Foto: Profimedia

A afriške reprezentance niso edine, ki so poskrbele za nepozaben modni prihod. To so storili tudi francoski nogometaši, ki so pozornost pritegnili z luksuznimi torbicami in modnimi dodatki, s katerimi so dokazali, da je moda postala pomemben del podobe sodobnih športnih zvezdnikov.