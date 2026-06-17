Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
17. 6. 2026,
8.03

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
FIFA SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Gianni Infantino Ronan Evain

Sreda, 17. 6. 2026, 8.03

1 ura, 21 minut

Na prvih 16 tekmah SP več kot milijon navijačev

Tribune skoraj povsem polne, Infantino se je slikal z milijontim navijačem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Gianni Infantino | Foto Reuters

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza Fifa je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Kar nekaj skrbi so pred začetkom mundiala povzročale visoke cene vstopnic za tekme, dodatno so pogovore o tem razvnela opažanja, da je bilo na obračunih Južne Koreje in Češke v četrtek v Guadalajari ter Katarja in Švice v soboto v San Franciscu nekaj sedišč praznih. Toda Fifa je sporočila, da je bilo na prvih 16 tekmah na stadionih 1.028.429 navijačev, kar pomeni 99,34-odstotno zasedenost.

Predsednik Fife Gianni Infantino je na Instagramu objavil fotografijo sebe z milijontim navijačem tega SP Aaronom Brenom. "Velika zahvala vsem našim strastnim navijačem, ki še naprej polnijo stadione. Oživili ste najbolj vključujoče SP," je zapisal Infantino.

Po drugi strani pa združenje evropskih navijačev FSE opozarja na tveganja glede na to, da navijači ene in druge reprezentance na posamični tekmi niso dovolj ločeni.

"Kar skrbi, je to, da Fifa ob kupovanju in preprodaji vstopnic ne ve točno, kateri navijač je v katerem sektorju. Tako obstaja večje tveganje kot kadarkoli, da so navijači ekipe A sredi množice navijače ekipe B," je za BBC povedal izvršni direktor FSE Ronan Evain.

Pri Fifi pa so izpostavili dejstvo, da so najzvestejši navijači reprezentanc na stadionih skupaj že zaradi predhodne lokacijske razdelitve vstopnic navijačem držav udeleženk.

Mehdi Torabi
Sportal Srečen konec za Iranca. Še bo lahko prečkal mejo ZDA.
Lionel Messi
Sportal Čudežna predstava Messija, zdaj je najboljši strelec SP vseh časov
Tino Livramento, SP 2026
Sportal Velik udarec za Anglijo pred obračunom s Hrvati, poslali so ga domov
FIFA SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Gianni Infantino Ronan Evain
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.