Tribune skoraj povsem polne, Infantino se je slikal z milijontim navijačem

Mednarodna nogometna zveza Fifa je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedišč na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Kar nekaj skrbi so pred začetkom mundiala povzročale visoke cene vstopnic za tekme, dodatno so pogovore o tem razvnela opažanja, da je bilo na obračunih Južne Koreje in Češke v četrtek v Guadalajari ter Katarja in Švice v soboto v San Franciscu nekaj sedišč praznih. Toda Fifa je sporočila, da je bilo na prvih 16 tekmah na stadionih 1.028.429 navijačev, kar pomeni 99,34-odstotno zasedenost.

Predsednik Fife Gianni Infantino je na Instagramu objavil fotografijo sebe z milijontim navijačem tega SP Aaronom Brenom. "Velika zahvala vsem našim strastnim navijačem, ki še naprej polnijo stadione. Oživili ste najbolj vključujoče SP," je zapisal Infantino.

Po drugi strani pa združenje evropskih navijačev FSE opozarja na tveganja glede na to, da navijači ene in druge reprezentance na posamični tekmi niso dovolj ločeni.

"Kar skrbi, je to, da Fifa ob kupovanju in preprodaji vstopnic ne ve točno, kateri navijač je v katerem sektorju. Tako obstaja večje tveganje kot kadarkoli, da so navijači ekipe A sredi množice navijače ekipe B," je za BBC povedal izvršni direktor FSE Ronan Evain.

Pri Fifi pa so izpostavili dejstvo, da so najzvestejši navijači reprezentanc na stadionih skupaj že zaradi predhodne lokacijske razdelitve vstopnic navijačem držav udeleženk.