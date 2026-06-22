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Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
20.31

Osveženo pred

27 minut

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Alireza Beiranvand SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 20.31

27 minut

Alireza Beiranvand

Alireza Beiranvand: spal je na ulici, danes pa navdušuje na svetovnem prvenstvu

Avtor:
B. B.

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Alireza Beiranvand | Svetovno nogometno prvenstvo je do zdaj poskrbelo že za kar nekaj zanimivih zgodb. Ena izmed njih je tudi zgodba iranskega vratarja Alireze Beiranvanda. | Foto Guliverimage

Svetovno nogometno prvenstvo je do zdaj poskrbelo že za kar nekaj zanimivih zgodb. Ena izmed njih je tudi zgodba iranskega vratarja Alireze Beiranvanda.

Foto: Guliverimage

Alireza Beiranvand je v teh dneh eden najprepoznavnejših vratarjev svetovnega prvenstva. Malo pa jih ve, da je iranski reprezentant še kot najstnik spal na ulicah Teherana in opravljal težka dela, da je sploh lahko preživel. Danes piše posebno zgodbo in je junak iranske reprezentance – in lastnik dveh zanimivih rekordov.

Svetovno nogometno prvenstvo je do zdaj poskrbelo že za kar nekaj zanimivih zgodb. Ena izmed njih je tudi zgodba iranskega vratarja Alireze Beiranvanda, ki je na tekmi proti Belgiji spet navdušil. Prav on je bil eden najzaslužnejših, da se je tekma končala z 0:0. Beiranvand je ubranil vseh sedem strelov na gol in svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Iran tudi zaradi njega ostaja v igri za izločilne dvoboje.

Kljub vsemu nasprotovanju se je kot najstnik odločil, da zapusti dom in gre iskat svoje sanje. | Foto: Guliverimage Kljub vsemu nasprotovanju se je kot najstnik odločil, da zapusti dom in gre iskat svoje sanje. Foto: Guliverimage

Kot najstnik je zapustil dom in nekaj časa spal na ulici

Beiranvand ima zelo zanimivo življenjsko zgodbo. Rodil se je v nomadski kurdski družini Lakov v divjih gričih Lorestana. Odraščal je v veliki revščini, poleg tega pa njegov oče nikakor ni razumel njegovih nogometnih sanj in je ostro nasprotoval njegovi nogometni karieri. Za njegovo družino je bil nogomet prevelik luksuz in predvsem metanje denarja stran.

Kljub vsemu nasprotovanju se je kot najstnik odločil, da zapusti dom in gre iskat svoje sanje. Izposodil si je denar in odšel v Teheran, iransko prestolnico, kjer ni poznal nikogar in ni imel ne postelje ne sobe. Mesece je spal na ulicah pred lokalnimi nogometnimi klubi. Ljudje so mislili, da je brezdomec, zato so mu občasno namenili nekaj kovancev. Kot je sam povedal, je ta denar porabil za zajtrk.

Da si je lahko zagotovil osnovno hrano, je pometal ulice in čistil pnevmatike v avtopralnici. Delal je v krojačnici in celo pripravljal testo v piceriji, ki je bila odprta pozno v noč. Ob vsem tem so trenerji opazili njegov talent in njegove fizične sposobnosti.

Ko je žoga poletela 61 metrov!

V lasti ima kar dva rekorda

V teh napornih zgodnjih letih so trenerji opazili nekaj nenavadnega v Beiranvandovi fiziologiji. Odraščal je v hribih, kjer je metal težke kamne, da bi zaščitil ovce. To mu je pozneje pomagalo pri vratarski vlogi in pri tem, da ima v lasti celo dva uradna Guinnessova rekorda.

Leta 2016 mu je na kvalifikacijski tekmi za SP proti Južni Koreji na stadionu Azadi v Teheranu uspel najdaljši met nogometne žoge v zgodovini tekmovalnih tekem. Žogo je vrgel nekaj več kot 61 metrov. Tri leta pozneje je v Isfahanu postavil še rekord za najdaljši drop-kick oziroma izbijanje žoge iz rok, ko je žoga poletela neverjetnih 78 metrov.

Alireza Beiranvand | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Te dni ni lahko biti iranski nogometaš

Sicer pa te dni ni lahko biti iranski nogometaš na tem svetovnem prvenstvu. Za razliko od preostalih 47 držav ima iranska ekipa tabor v Mehiki. Na tekme v ZDA potujejo brez logistične podpore zaradi težav z vizumi, medtem ko na kraj tekme ne morejo priti dva dneva prej kot drugi, ampak šele 16 ur pred začetkom tekme, kot se je to zgodilo na tekmi proti Belgiji.

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