Avstrijski policisti na meji prijeli Slovenca z drogami

Avstrijska policija je v sredo pri 35-letnem Slovencu, ki je z avtomobilom prek karavanškega predora želel vstopiti v Avstrijo, v prtljagi odkrila heroin in kokain.

Policisti so pri pregledu njegovega vozila odkrili približno 500 gramov heroina in 400 gramov kokaina, je sporočila koroška deželna policijska uprava. Droge so mu zasegli, voznika pa začasno pridržali.

35-letnik je že med prvim izpraševanjem priznal krivdo. Celovško tožilstvo je odredilo, da ga premestijo v zapor v Celovcu.