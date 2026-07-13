Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić bo po odhodu Xavija Pascuala vodil Barcelono, poroča več španskih in košarkarskih portalov. Govorice o morebitnem sodelovanju so se pojavile že prejšnji teden, zdaj pa sta, kot vse kaže, obe strani dosegli dogovor.

Sekulić, ki je v julijskem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Slovenijo klonil proti Estoniji in Švedski, je tako po odhodu iz Dubaja našel novega delodajalca. Sekulić je aprila z Dubajem sklenil sodelovanje do konca minule sezone z možnostjo podaljšanja, a se je že maja začelo šušljati, da naj bi Dubaj že našel novega trenerja, ki naj bi ekipo vodil v prihodnji sezoni. To naj bi postal Xavi Pascual, tako da sta kluba zamenjala svoja trenerja. Slovenski selektor je sicer s klubom iz Emiratov osvojil zgodovinski prvi naslov v ligi ABA.

Zdaj ga čaka nov začetek na klopi katalonskega velikana, kjer bo moral hitro zavihati rokave. Barcelona namreč po minuli sezoni doživlja obsežno prenovo igralske zasedbe. Ključni igralci, kot so Will Clyburn, Nicolas Laprovittola, Tomas Satoranski in Willy Hernangomez so že odšli, Jan Vesely se je upokojil. Klub ima trenutno na spisku Juana Nuneza, Kevina Punterja in Daria Brizuelo, pa tudi novinca Olivierja Nkamhouo in Joela Parro, ki je nedavno podaljšal pogodbo. V ekipi je tudi Tornike Šengelia, a tudi on naj bi bil na odhodnih vratih kluba. Se je pa iz Pariza v Barcelono preselil Justin Robinson.

48-letni Sekulić je v domovini nabiral trenerske izkušnje pri Slovanu, Triglavu, Kopru, Škofji Loki, Krki in Olimpiji, leta 2017 pa se je prvič odpravil v tujino in deloval na Češkem pri Nymburku. Sprva je bil pomočnik trenerja in klubu pomagal do dveh naslovov češkega prvaka, nato pa je postal prvi trener in leta 2022 še tretjič državni prvak na Češkem. Istega leta se je preselil v Rusijo, kjer je dve leti zapored vodil Lokomotiv iz Kubana, lani pa je prevzel vodenje Zenita in na vročem stolčku nasledil ravno Pascuala. Klub je nato januarja letos zapustil in se preselil v Dubaj.

V Ljubljani rojeni košarkarski strateg je na čelu slovenske izbrane vrste od leta 2020, pogodbo pa ima vse do leta 2027. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim selektorskim stažem.

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