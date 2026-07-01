Nemški prvoligaški nogometni klub Bayer Leverkusen je ostal brez enega svojih ključnih igralcev. Španski levi bočni igralec Alejandro Grimaldo po treh sezonah zapušča Nemčijo, kariero pa bo nadaljeval pri Atleticu iz Madrida, kjer igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Novinca so predstavili tudi AC Milan, Brighton in novopečeni slovenski prvoligaš Brinje Grosuplje.

"Njegov način igre je močno zaznamoval našo ekipo, njegovi goli iz prostih strelov pa so postali ikonični. Za vse, kar je prispeval našemu klubu, se mu iskreno zahvaljujemo," je ob odhodu 30-letnega Alejandra Grimalda dejal športni direktor Bayerja Simon Rolfes. Po poročanju medijev bo Atletico za Grimalda, ki je imel z lekarnarji veljavno pogodbo do 2027, odštel okoli 20 milijonov evrov.

Grimaldo se je iz portugalske Benfice v Nemčijo leta 2023 preselil brez odškodnine, leto pozneje pa z Bayerjem osvojil dvojno krono - naslov nemškega prvaka in pokalno lovoriko. Grimaldo doslej še ni igral v španski prvi ligi. Med letoma 2016 in 2023 je bil član Benfice iz Lizbone, od leta 2023 pa Bayerja iz Leverkusna.

Goncalo Ramos za lepe denarce iz PSG v Milan

Goncalo Ramos Foto: Reuters

Portugalski reprezentančni nogometni napadalec Goncalo Ramos zapušča francoski PSG in bo kariero nadaljeval pri italijanskem velikanu Milanu. Oba kluba sta danes potrdila, da je 25-letni Ramos podpisal petletno pogodbo. Ramos bo dres zasedbe iz lombardijske prestolnice nosil do 30. junija 2031.

Po trenutnih informacijah naj bi vrednost njegovega prestopa znašala 74 milijonov evrov, z dodatnimi bonusi pa bi lahko narasla na 90 milijonov evrov. Ramos je od leta 2023 član imenitne francoske zasedbe, v minulih dveh sezonah zmagovalke lige prvakov. Pred tem je igral za Benfico iz Lizbone.

Nizozemec iz Leedsa v Brighton

Angleški nogometni prvoligaš Brighton je obrambo okrepil z Nizozemcem Pascalom Struijkom, dosedanjim soigralcem slovenskega reprezentanta Jake Bijola pri Leedsu. Šestindvajsetletni srednji branilec, čigar pogodba pri Leedsu bi se iztekla po koncu sezone 2026/27, je z novimi delodajalci podpisal petletno sodelovanje.

Struijk is a Seagull. 💙🤍 pic.twitter.com/tyghlYIvDR — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 30, 2026

Po poročanju Transfermarkta je Brighton Leedsu za Struijka odštel 23,2 milijona evrov odškodnine. Nizozemec je po Ajaxovi mladinski šoli bil v Leedsu vse od leta 2018 in za slednjega zbral 196 nastopov, 34 v elitni angleški ligi v prejšnji sezoni.

"Pascal je točno takšen igralec, kot smo si ga želeli dodati naši ekipi. Ima izkušnje iz angleške lige, njegova najboljša leta pa šele prihajajo. V prejšnji sezoni je pokazal, česa je sposoben," je povedal trener Brightona Fabian Hürzeler.

Brighton je pred kratkim prodal srednjega branilca Jana Paula van Heckeja Tottenhamu za 60 milijonov evrov, pripeljal pa še desnega bočnega branilca Costinho iz Olympiacosa za 12,7 milijona evrov ter krilnega nogometaša Zadoka Yohanno iz AIK-a za 28 milijonov.

Pred dnevi je novo okrepitev za prihodnost dobil tudi Manchester City, ta je iz francoskega Troyesa pripeljal 19-letnega krilnega nogometaša Mathysa Detourbeta, zanj je po poročanju Transfermarkta plačal 25 milijonov evrov.

Iz Slovenske Bistrice v Grosuplje

Novinec v ligi Brinje Grosuplje je napad okrepil z 21-letnim Primorcem Enejem Marsetičem. Po dveh letih igranja za Bistrico v 2. SNL je z Brinjem podpisal dvoletno pogodbo.

Za Marsetičem je dobra sezona na Štajerskem, kjer je v prejšnji sezoni zabil 13 ligaških golov, dodal pa je še pet zadetkov v pokalnem tekmovanju. Skupno je v drugi ligi na 46 tekmah dosegel 17 golov.

Grosupeljčani so pred tem pripeljali še Roka Maherja, Vuka Vlahovića in Nala Lana Korena, podaljšali pa so sodelovanje s Kevinom Benkičem, Jako Zrnecem in Tinom Levanićem.

Frank Lampard podaljšal pogodbo s Coventryjem

Angleški trener in nekdanji nogometaš Frank Lampard je z novim članom elitne premier lige Coventryjem podaljšal pogodbo do leta 2029. Oseminštiridesetletni Lampard je Coventry v minuli sezoni popeljal do naslova prvaka v drugi angleški ligi championship, v elitno ligaško tekmovanje pa se je vrnil po dolgih 25 letih. Lampard je moštvo prevzel novembra 2024. Že v prvi sezoni ga je popeljal v končnico za napredovanje, kjer je Coventry v polfinalu izpadel proti Sunderlandu. Leto pozneje je z osvojitvijo prvega mesta v championshipu klubu zagotovil neposredno napredovanje med angleško elito.