Zagodli so jo Mariboru, zdaj jo želijo še Albancem. In to v domu NK Maribor!

Nogometaši Aluminija nadaljujejo zgoščen evropski ritem. Po izpadu v kvalifikacijah za ligo Europa proti Šerifu jih čaka popravni izpit v kvalifikacijah za konferenčno ligo, kjer se bo slovenski pokalni zmagovalec pomeril z albanskim Dinamo Cityjem. Trener Kidričanov Jura Arsić je zelo zadovoljen z učinkom obrambne vrste v tej sezoni, a izpostavlja, da za popolno zadovoljstvo manjkajo zadetki. Jih bo dočakal v četrtek?

Kidričani so v nedeljo navdušili v štajerskem sosedskem spopadu. Gostili so Maribor, na tribunah se je stiskalo kar 1.800 ljubiteljev nogometa, močne vijolice pa v deževnem vremenu niso znale prebiti obrambe Aluminija. Ostalo je pri 0:0, Kidričani so osvojili veliko točko in občudovali čudovito kuliso na stadionu. V prvem krogu so jo tako zagodli najtrofejnejšem slovenskem klubi, ki želi s pomočjo dveh slovitih povratnikov, Zlatka Zahovića in Darka Milaniča, znova zagospodariti na slovenskem nogometnem prostoru.

Gledalci na dvoboju med Aluminijem in Maruborom niso videli zadetkov. Foto: Jure Banfi

Aluminij bo jutri nastopil v dvorišču nedeljskega tekmeca, saj bo še drugič v tej evropski sezoni odigrali domačo tekmo v Ljudskem vrtu. V prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo bo gostil Dinamo City iz Tirane. Obeta se nov evropski večer v Ljudskem vrtu, Kidričani pa bodo skušali poskrbeti, da še ne bil zadnji.

Obramba z odliko, napad pa ima še rezerve

Bamba Susso in soigralci še čakajo na prvi zadetek v tej sezoni. Foto: Aleš Fevžer Aluminij je v tej sezoni odigral tri tekme. Proti Šerifu, katerega je namučil zlasti v Ljudskem vrtu, a zapravil preveč priložnosti, se je razšel z 0:0 in 0:1, v 1. SNL pa je vstopil z remijem proti Mariboru (0:0). "Veseli dejstvo, da smo se stabilizirali v fazi obrambe. Na treh tekmah smo prejeli le en zadetek, kar nas navdaja z optimizmom. V fazi napada imamo še ogromne rezervne, a je generalna ocena zadovoljiva," je pred tretjo evropsko tekmo Kidričanov v zgodovinski sezoni izpostavil trener Jura Arsić.

Poudaril je, kako čaka njegove varovance zelo težka tekma z Dinamo Cityjem, ki je v 1. krogu kvalifikacij presenetljivo izločil kazahstansko Astano. "Gre za zelo agresivnega nasprotnika in kakovostno ekipo z jasnimi principi. Zadnja tekma predstavlja specifično situacijo. Po prejetem rdečem kartonu Astane je Dinamo prevzel ponudbo in povsem spremenil igro," je pohvalil tekmeca, v četrtek pa si želi znova čim več privržencev na tribunah Ljudskega vrta.

Trener Jura Arsić upa, da bodo ljubitelji nogometa v četrtek znova pripravili lepo navijaško kuliso v Ljudskem vrtu. Foto: Aleš Fevžer

"To je ena izmed večjih nagrad za naše delo. Navijači nam dajejo energijo, že sam pogled na tribune je izjemen," je dejal trener Aluminija, podobno pa razmišlja tudi njegov varovanec Simon Rogina. "Hitro moramo pozabiti tekmo z Mariborom in se že pripraviti na novo. To delamo že dva tedna. Ni kaj, gremo 'pun gas' naprej," se je slovenski zvezni igralec izrazil po štajersko.

Dvoboj v Ljudskem vrtu se bo začel ob 20. uri. Glavni sodnik bo Islandec Ivar Orri Kristjansson. Skupni zmagovalec se bo v tretjem krogu kvalifikacij pomeril z romunskim FCSB ali latvijsko Audo.

V četrtek se bosta tako v Mariboru spoprijela slovenski in albanski klub. Aluminij bo skušal znova zakleniti svoja vrata. Mreža Aluminija se je v 270 minutah igre zatresla zgolj enkrat, veliko zaslug za to pa ima tudi Florijan Raduha. Naslednik Matjaža Rozmana med vratnicama se je z nekaj posredovanji izkazal že v Tiraspolu, tudi v četrtkovem večeru pa bo eden od ključnih členov rdečega moštva. Foto: Aleš Fevžer